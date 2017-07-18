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 Политика Украины
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 САП просит суд запретить Розенблату общаться с Поляковым

розенблат

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила Соломенский суд запретить внефракционному нардепу Бориславу Розенблату общаться с представителем фракции "Народный фронт" Максимом Поляковым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщила председательствующая судья, оглашая ходатайство САП.

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В САП хотят обязать Розенблата воздержаться от общения с Поляковым, его помощниками, а также представителями межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".

Также САП будет просить суд обязать Розенблата сдать заграничные паспорта. Сам нардеп отметил, что готов сдать паспорта, однако по требованию суда, а не САП.

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Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.




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Хіба на очній ставці))) Та і в теперішніх умовах, з лямом месенджерів, це можливо лише при повній ізоляції з непідкупними наглядачами. Чого в країні не існує)))
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Готов сдать по требованию суда? Клоун толстомордый! По решению суда ты должен будешь трусы с себя снять - готов ты или не готов.
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Свободу Розенблату! Розенблат наш народный депутат!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП просит суд запретить Розенблату общаться с Поляковым
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