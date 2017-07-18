 САП просит суд запретить Розенблату общаться с Поляковым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщила председательствующая судья, оглашая ходатайство САП.
В САП хотят обязать Розенблата воздержаться от общения с Поляковым, его помощниками, а также представителями межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".
Также САП будет просить суд обязать Розенблата сдать заграничные паспорта. Сам нардеп отметил, что готов сдать паспорта, однако по требованию суда, а не САП.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
307 4
Материалы по теме: Дело Розенблата и Полякова
"Мне впервые в жизни стыдно", - Розенблат о расследовании НАБУ(46)
САП требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога. ФОТО(23)
Суд рассмотрит меру пресечения для Розенблата во вторник(8)
Суд арестовал вещественные доказательства по делу Розенблата и Полякова(41)
Дело Полякова уже разваливается – эксперт(0)
Полякову и Розенблату вручены подозрения - Луценко(19)
Я лично вручу подозрения Полякову и Розенблату, - Луценко(31)
Ответить
Ответить
Ответить