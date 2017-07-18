 "Мне впервые в жизни стыдно", - Розенблат о расследовании НАБУ

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал 18 июля в заседании Соломенского суда.
Розенблат заявил, что НАБУ занимается дискредитацией парламента.
"Смотря вам в глаза... Никогда в жизни не влиял на судей и прокуроров. Всегда требовал одного: действовать по закону", - сказал депутат.
Он добавил, что его никто не пришел брать на поруки, потому что он сам попросил об этом своих коллег. Розенблат и его адвокаты напомнили, что ГПУ зарегистрировала производство о провокации взятки агентом Сивоконь.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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это синонимы.А он яркий представитель своего сословия.
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- Пап, пап, а откуда я появился?
- Сынок, главное не откуда ты появился, а на хрена я туда полез!!!
Не всегда исторически сложившаяся еврейская мудрость позволяет выбрать правильный вектор в жизни. Все подлости от политики и власти, куда многие сильно охочие до бабок стремятся залезть. Но в итоге Бог все равно всех грешных наказывает! Зло и вред никогда не являлись источником счастья.
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І це воно меле після того як вся країна бачила відео докази з цією наглою гидкою мордою.
Вперше в житті йому соромно... С**а.
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А за содеянное воровство, взятки не стыдно ?
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Стаття 370. Провокація підкупу
адвокати ККУ читали????
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P.S а вообще я простой депутат-слуга народа, так что уважаемые лохи не забудьте проголосовать за меня еще разик, дело то кошерное.
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финиш.
осталось завести дело на агента, за склонение "честного" нардепа к нарушению закона.
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