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 Политика Украины
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 "Мне впервые в жизни стыдно", - Розенблат о расследовании НАБУ

розенблат

Нардеп Борислав Розенблат сказал, что ему стыдно перед плательщиками налогов за работу НАБУ.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал 18 июля в заседании Соломенского суда.

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Розенблат заявил, что НАБУ занимается дискредитацией парламента.

"Смотря вам в глаза... Никогда в жизни не влиял на судей и прокуроров. Всегда требовал одного: действовать по закону", - сказал депутат.

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Он добавил, что его никто не пришел брать на поруки, потому что он сам попросил об этом своих коллег. Розенблат и его адвокаты напомнили, что ГПУ зарегистрировала производство о провокации взятки агентом Сивоконь.

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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Ему ,ворюге,стыдно,да он не знает вообще,что такое стыд.Рожу раскормил на ворованном ,от нищего народа,от стариков и детей деньги крадет сука.Всех бы таких жирных ублюдков расстреливать.
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Парламент, чтобы тебя не дискредитировали, продавай свои дома здесь и за рубежом, пересаживайся на велосипеды, продавай дорогой автопарк, живи на зарплату. Откуда в бедной стране у парламентариев миллионы миллиарды???
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Взяточник,пойманный на горячем критикует НАБУ,что то не так в Украине)))
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Впервые в жизни стыдно !!!!! А до этого этот гоблин не знал что такое стыд !
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оно и видно, что воровать тебе, сука мордатая, стыдно перед "плательщиками налогов" не было.
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Розенплату только за одно лицо уже пятерку давать надо )
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Депутат . коррупционер , без стыда и совести ---
это синонимы.А он яркий представитель своего сословия.
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Уважаемые депутаты!!! Среди Вас - уже так забрехались -- что я вообще не понимаю за что там большинству платят деньги??? Если они имеют возможность крышевать бизнес ( как оказалось ) -- то они за корочку депутата ещё и доплачивать в казну должны!!! Неприкосновенность - должна,, конечно,. у депутата быть -- но только если депутата уже похоронили... Остальные - пусть отчитываются,, ( да и в КПЗ многим посидеть бы немешало,, -- глядиш, и взяток многие не захотят,,- лишбы опять туда не попасть.. ) Всему народу профит,.. !!
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Посему - предлагаю депутатам проголосовать за изменения в Уголовный Кодекс -- что правонарушения, совершённые депутатом ( как слугой народа) -- являются с отягчающими обстоятельствами, поскольку он обманул наш народ! Никто из них в предвыборной программе не писал - " я буду воровать, пьяным ездить за рулём,, и на людей мне плевать" Налицо - государственная измена,, - которая требует соответственных сроков заключения.. Если большинство депутатов не такие подонки -- за такие изменения проголосуют... А теперь - давайте посмотреть...
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Мля, как же противно пободное слушать.....А главное в НФ и БПП сплошные хозяйственники и патриоты, которые ни разу не крали, и "ни см в жопу!"....
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"Мне впервые в жизни стыдно", или "Розенблат и советь" чясть первая, начало.....
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"Нардеп Борислав Розенблат сказал, что ему стыдно перед плательщиками налогов за работу НАБУ." И рожа такая крассная от стыда. А за роботу ВР, тебе "гулящая женщина" не стыдно?
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Розенблат Соломонович... с таким счастьем и еще на свободе...
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Злодію встидно за того, хто його зловив))) Контрастно)))
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Видно он вовремя не смог отказаться от соблазнительного предложения стать главным производителем бабок на бурштине - звучит гордо! Но видимо вначале не знал, что ему вместо не положенной ему госохраны рядом всё же поставят этих охранников, но только для охраны сбора и дальнейшего транспортирования бабок в нужном направлении. А потом, как в анекдоте:
- Пап, пап, а откуда я появился?
- Сынок, главное не откуда ты появился, а на хрена я туда полез!!!
Не всегда исторически сложившаяся еврейская мудрость позволяет выбрать правильный вектор в жизни. Все подлости от политики и власти, куда многие сильно охочие до бабок стремятся залезть. Но в итоге Бог все равно всех грешных наказывает! Зло и вред никогда не являлись источником счастья.
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"Мне впервые в жизни стыдно" - в цих словах вся суть таких як ти. Нормальним людям часто буває соромно, навіть за всяку фігню, їх мучить совість і ів них є принципи і моральні рамки, навідміну від тобі подібних, котрим ніколи не було соромно, а коли й було то не за себе.
І це воно меле після того як вся країна бачила відео докази з цією наглою гидкою мордою.
Вперше в житті йому соромно... С**а.
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"Мне впервые в жизни стыдно"

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А за содеянное воровство, взятки не стыдно ?
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Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Розенблат
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Кто бы сомневался. Это только в сказках вору бывает стыдно за воровство. За что угодно и сколько угодно, только не за воровство.
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Мне стыдно, за деньги налогоплательщиков! Золотые слова Юрий Венедиктович!
"Мне впервые в жизни стыдно", - Розенблат о расследовании НАБУ - Цензор.НЕТ 8491
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ну це пепець.. За НАБУ цій потворі "соромно"... А за себе самого, крадія та "лоббіста", продавця-нелегала, схемщіка-пристосуванця йому не соромно???
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Ты на свое ебало зеркало глянь..я вообще удивляюсь, какой питарас тебя в раду протянул...ты ж недостреленный динозавр из 90-х.. Хотя чему удивляться..в обществе розовых жидовских попок, тебе самое то ..
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То есть за членство в ПР ему не стыдно? Ну и правильно, бо тогда половина Будки Порохатых Патриотов светила бы мордами, горящими от стыда
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і його адвокати нагадали, що ГПУ зареєструвала провадження про провокації хабара агентом Сивокінь.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n448200

Стаття 370. Провокація підкупу

адвокати ККУ читали????
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+ одне діяння ніяк не виключає отримання "неправомірної вигоди" (хабара)
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Це дуже добре що тобі соромно за скоєне-покайся,поверни,здай подєльніків...
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вы меня хотите посадить за то что я грабил и раздавал взятки?? да как вам не стадно смотреть в глаза быдлу за счет которого я живу, покупаю дама, наедаю сраку,наглую харю.
P.S а вообще я простой депутат-слуга народа, так что уважаемые лохи не забудьте проголосовать за меня еще разик, дело то кошерное.
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Т.е. ему никогда не было стыдно? Он или идеальный чел, в чём я сильно сомневаюсь, или просто реальный отморозок, что наиболее вероятно.
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Даже не вірю, що цьому ворузі було і цього разу соромно
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Оборзевший от безнаказанности подлец.
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Застряло в горле,а виновато НАБУ .Как-то непоеврейски получилось.Брать надо то,чо остаеться на кончикак палцев. Жадность погубила.Намиливаи попку Розенблять.
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"...провокация взятки агентом Сивоконь"
финиш.
осталось завести дело на агента, за склонение "честного" нардепа к нарушению закона.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мне впервые в жизни стыдно", - Розенблат о расследовании НАБУ
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