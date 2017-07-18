 Российские частные военные компании вербуют дезертировавших боевиков на Донбассе на войну в Сирию, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В соединениях и частях российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев дезертирства, что связано с недовольством условиями прохождения службы. За минувшие сутки самовольно оставили свои подразделения двенадцать военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 2 (Луганск) и 4 (Алчевск) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ. С целью недопущения проникновения дезертиров на территорию РФ российской пограничной службой ужесточен пропускной режим на неконтролируемом украинской стороной участке границы", - сообщает ГУР.
В то же время, как отмечается в сообщении, представители российских частных военных компаний, действующих на временно оккупированных территориях Востока, используют указанную ситуацию с целью вербовки персонала для направления в Сирию, в т.ч. за счет дезертиров, обещая освобождение от преследований и денежное вознаграждение.
"Наибольшим спросом у российских "покупателей" пользуются специалисты с опытом боевых действий по военными учетным специальностям саперов и стрелков переносных зенитно-ракетных комплексов", - сообщает разведка.
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Вот еще одна новость о потерях ВС РФ:
https://cont.ws/@nikolos1984/666846
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Не понятно, зачем им "стрелки переносных зенитно-ракетных комплексов". Кого там сбивать? У ИГИЛа Апачей нету.
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