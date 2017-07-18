EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  1607  17
Материалы по теме:
Все про:разведка (1811) Донбасс (15436) вербовка (105) дезертирство (167)

 Российские частные военные компании вербуют дезертировавших боевиков на Донбассе на войну в Сирию, - разведка

разведка

Представители российских частных военных компаний, действующих на временно оккупированных территориях Донбасса, вербуют дезертировавших боевиков на войну в Сирию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В соединениях и частях российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев дезертирства, что связано с недовольством условиями прохождения службы. За минувшие сутки самовольно оставили свои подразделения двенадцать военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка), 2 (Луганск) и 4 (Алчевск) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ. С целью недопущения проникновения дезертиров на территорию РФ российской пограничной службой ужесточен пропускной режим на неконтролируемом украинской стороной участке границы", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лицам, воевавшим против сил АТО в 2014 году, не выдают "удостоверение участника боевых действий", - ГУР

В то же время, как отмечается в сообщении, представители российских частных военных компаний, действующих на временно оккупированных территориях Востока, используют указанную ситуацию с целью вербовки персонала для направления в Сирию, в т.ч. за счет дезертиров, обещая освобождение от преследований и денежное вознаграждение.

"Наибольшим спросом у российских "покупателей" пользуются специалисты с опытом боевых действий по военными учетным специальностям саперов и стрелков переносных зенитно-ракетных комплексов", - сообщает разведка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемникам на Донбассе угрожают уголовными делами за сокрытие документов, подтверждающих российское гражданство или причастность к ВС РФ, - ГУР
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пускай вербуют!!! Сирия покажет ху ис ху!!! Это не Донбасс. Это мусульмане, а у них другие понятия...
Вот еще одна новость о потерях ВС РФ:
https://cont.ws/@nikolos1984/666846
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. (c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так пожелаем успеха россиянским военным частникам в их благородном деле утилизации как местной, так и запоребречной ваты! Все ж для СБУ будет меньше работы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, там русский язык ничто не ущемляет. Особенно, когда он вываливается из отрезанной головы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Сирии им будет хорошо...там хоть и жарко..но мертвые не потеют.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тогда нормально, меня такое вполне устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну понятно, легальный статус, большая ЗП, больше порядка, теплее, меньше "ответок".
Не понятно, зачем им "стрелки переносных зенитно-ракетных комплексов". Кого там сбивать? У ИГИЛа Апачей нету.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно. Из Сирии не смоешься, как с Донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звучит как: "Уважаемые граждане сепаратисты! Кто не успел быть утилизированным в Украине и покинул место утилизации, должен немедленно пройти утилизацию в Сирии!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские частные военные компании вербуют дезертировавших боевиков на Донбассе на войну в Сирию, - разведка
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти