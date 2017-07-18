 Украина может не получить 600 млн евро помощи от ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Если Украина не выполнит эти условия до конца октября в приемлемом для наших партнеров формате, хотя бы чтоб некоторые вопросы находились на финальной стадии, то мы не сможем получить последний транш макрофинансовой помощи", - сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству.
Она отметила, что данная программа помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018 года, и если Украина не успеет, то необходимо будет вести новые переговоры.
Среди условий, которые Украине необходимо выполнить: создание условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства Украины по зоне свободной торговли с ЕС (как мораторий на продажу леса-кругляка или введение дополнительных пошлин на вывоз товаров), заканчивая созданием автоматизированной системы предварительной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы. Для решения данного вопроса необходимо внесение изменений в законы, а также НАПК должно провести организационные действия для начала работы такой системы.
Требованием также является создание открытого реестра невозвращенных кредитов.
Кроме того, среди требований - решение вопроса социальных выплат переселенцам. И.Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в этом вопросе достигнут ощутимый прогресс - Министерство социальной политики провело перерегистрацию и еженедельно передает ЕС статистику осуществления выплат.
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А ось якою є найвидатніша археологічна знахідка в Україні! Дійсно краса!!!
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Так же с индексацией пенсии, как вчера Рева - "мы не можем"!
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По данным Минфина, на конец апреля государственный долг составлял 74,31 млрд долларов Источник: https://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-vyros-v-aprele-na-2-mlrd-331525/ © delo.ua
По состоянию на 31 декабря 2013 государственный и гарантированный государством долг Украины составил 584.114.108,55 тыс. ₴ или 73.078.207,00 тыс.долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 300.025.383,08 тыс. ₴ (51,36 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 37.536.016,90 тыс. Долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 284.088.725,47 тыс. ₴ (48,64 %) или 35.542.190,10 тыс. долл. США;[17] государственный и гарантированный государством внутренний долг - 284.088.725,47 тыс. ₴ (48,64 %) или 35.542.190,10 тыс. долл. США.
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А если выполнит, то может получить.
Так, госпожа капитан Очевидность?
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в Україні немає кризи, в Україні влада забагато краде..
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