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 Политика Украины
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Все про:транш (171) Евросоюз (12045) Климпуш-Цинцадзе (169)

 Украина может не получить 600 млн евро помощи от ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

климпуш-цинцадзе

Если Украина до конца октября не сможет выполнить ряд условий Европейского Союза, то может не получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 600 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Если Украина не выполнит эти условия до конца октября в приемлемом для наших партнеров формате, хотя бы чтоб некоторые вопросы находились на финальной стадии, то мы не сможем получить последний транш макрофинансовой помощи", - сказала Климпуш-Цинцадзе в интервью агентству.

Она отметила, что данная программа помощи от ЕС заканчивает свое действие 4 января 2018 года, и если Украина не успеет, то необходимо будет вести новые переговоры.

Среди условий, которые Украине необходимо выполнить: создание условий, при которых было бы невозможно нарушать обязательства Украины по зоне свободной торговли с ЕС (как мораторий на продажу леса-кругляка или введение дополнительных пошлин на вывоз товаров), заканчивая созданием автоматизированной системы предварительной проверки Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции электронных деклараций с использованием доступа ко всем реестрам, в том числе Государственной фискальной службы. Для решения данного вопроса необходимо внесение изменений в законы, а также НАПК должно провести организационные действия для начала работы такой системы.

Требованием также является создание открытого реестра невозвращенных кредитов.

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Кроме того, среди требований - решение вопроса социальных выплат переселенцам. И.Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в этом вопросе достигнут ощутимый прогресс - Министерство социальной политики провело перерегистрацию и еженедельно передает ЕС статистику осуществления выплат.
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Когда кредиты получать - то "мы можем не получить", а как себе зарплаты назначать и пенсии, то народу 3200 грн достаточно, а себе родным так 80 000 мало!
Так же с индексацией пенсии, как вчера Рева - "мы не можем"!
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Ага, мы ее в залог под кредиты отдаем... Гос долг с 20 лярдов зеленых в 14 году, до 70 лярдов в 17 г. Отдавать когда и чем будем?
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Не мели ерунды. Хам после себя оставил госдолг чуть меньше 70 лярдов и он сильно не поменялся за три года.
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чего так много врешь,кацапа?
По данным Минфина, на конец апреля государственный долг составлял 74,31 млрд долларов Источник: https://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-vyros-v-aprele-na-2-mlrd-331525/ © delo.ua

По состоянию на 31 декабря 2013 государственный и гарантированный государством долг Украины составил 584.114.108,55 тыс. ₴ или 73.078.207,00 тыс.долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 300.025.383,08 тыс. ₴ (51,36 % от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 37.536.016,90 тыс. Долл. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 284.088.725,47 тыс. ₴ (48,64 %) или 35.542.190,10 тыс. долл. США;[17] государственный и гарантированный государством внутренний долг - 284.088.725,47 тыс. ₴ (48,64 %) или 35.542.190,10 тыс. долл. США.
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Климпуш - Сиськадзе перешла к шантажу ? Так на чьей она стороне ?
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а у неї мабуть дві сторони, навіть прізвище подвійнє.
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По суті це хабар за зняття мораторію на вивезення лісу кругляка.
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"Если Украина до конца октября не сможет выполнить ряд условий Европейского Союза, то может не получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 600 млн евро".

А если выполнит, то может получить.
Так, госпожа капитан Очевидность?
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Рабинович был проездом в каком-то городке. В центре, недалеко от памятника Ленину к нему подошли цыгане и предложили купить золотую цепочку за 50 долларов. Сторговались на 30. Цепочка в итоге оказалась не золотой, о чем Рабинович догадывался изначально. Как и купюра в 50 долларов, которую он им дал, она тоже была фальшивой. А вот 20 долларов сдачи были настоящие
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Порохорижна проблядь забула про основну вимогу ЄС - створення антикорупційного суду!
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якщо шоколадні будуть менше красти, то і макродопомога не буде потрібна..

в Україні немає кризи, в Україні влада забагато краде..
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Ця допомога і не потрібна Україні, бо її всеодно розкрадуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может не получить 600 млн евро помощи от ЕС, - Климпуш-Цинцадзе
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