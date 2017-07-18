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Все про:Минобразования (829) абитуриент (56)

 Более 707 тысяч заявлений абитуриентов зарегистрировано на сегодня, - МОН

абитуриенты

По состоянию на утро 18 июля зарегистрировано 707 тысяч 123 заявления абитуриентов о допуске к участию в конкурсе на поступление в высшие учебные заведения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОН.

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"По состоянию на утро 18 июля создано 141 тысяч 586 электронных кабинетов поступающих. Зарегистрировано 707 тысяч 123 заявления абитуриентов о допуске к участию в конкурсе, из которых в электронной форме подано 455 тысяч 375 заявлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году для поступающих из Крыма предусмотрена квота на более 2600 бюджетных мест - они распределены по 35 вузам Украины.

Почти 800 бюджетных мест для крымчан предусмотрены в тех вузах, на базе которых и в прошлом году работали образовательные центры. Всего их 12, и расположены они по всей Украине.
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В Украине бардак в образовании.Куча ВУЗов,которые за взятки дают образование полным олигофренам и всем хорошо,олигофрены с дипломами гробят страну,а преподаватели со взятками хорошо живут и своими учениками гробят страну.А кто за народ подумает?
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Во-во. Де вони всі думають працювати з дипломами, адже лопату до рук ніхто брати не хоче, образно кажучи.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБолее 707 тысяч заявлений абитуриентов зарегистрировано на сегодня, - МОН
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