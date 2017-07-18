 Более 707 тысяч заявлений абитуриентов зарегистрировано на сегодня, - МОН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОН.
"По состоянию на утро 18 июля создано 141 тысяч 586 электронных кабинетов поступающих. Зарегистрировано 707 тысяч 123 заявления абитуриентов о допуске к участию в конкурсе, из которых в электронной форме подано 455 тысяч 375 заявлений", - говорится в сообщении.
Напомним, в этом году для поступающих из Крыма предусмотрена квота на более 2600 бюджетных мест - они распределены по 35 вузам Украины.
Почти 800 бюджетных мест для крымчан предусмотрены в тех вузах, на базе которых и в прошлом году работали образовательные центры. Всего их 12, и расположены они по всей Украине.
781 3
Для абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины, – Минобразования(31)
Запланированное уменьшение госзаказа на подготовку в вузах связано с демографией и отсутствием набора на уровень "специалист", - Минобразования(13)
Министр Черныш обратился к абитуриентам из оккупированного Крыма и ОРДЛО: "Мы ждем вас!". ВИДЕО(148)
В украинских вузах крымским студентам будут прививать ненависть к России, - депутат Госдумы Белик(98)
Вступительная кампания-2017: все, что нужно знать абитуриентам(0)
Абитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ(67)
Минобразования откроет центры в 12 вузах для сдачи школьных и вступительных экзаменов выпускниками Крыма(5)
Ответить
Ответить
Ответить