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 Нидерланды способны обеспечить справедливый суд по делу МН17, - Госдеп США

госдеп

В третью годовщину гибели малайзийского "Боинга" Cоединенные Штаты выразили глубочайшее сочувствие семьям и друзьям жертв трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

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"США будут и дальше поддерживать деятельность Совместной международной следственной группы и призывают другие государства к полноценному сотрудничеству для того, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

В Государственном департаменте США напомнили, что ответственность за гибель малайзийского "Боинга" лежит на Российской Федерации

"Как мы и совместная группа уже заявили, пророссийские силы в восточной Украине выпустили ракету земля-воздух из системы "БУК", которая была доставлена на суверенную территорию Украины из России, и именно эта ракета сбила рейс MH17", - подчеркивается в заявлении.

Госдеп США также приветствует недавнее решение группы передать дело в суд Нидерландов.

"Мы полностью уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонний, объективный и справедливый процесс", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Маю надію, що ця заява прозвучала з боку виконавця вироку того суда.
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http://varlamov.ru/2471816.html
какой там суд,
кацапы ГОЛОСУЮТ за "назначение ответственного" за сбитый Боинг.
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Видать , такой же суд , как и по Розенбляту -- доказательства не рассматриваются .
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суд:
- мы знаем , какую страну нужно судить, но даже назвать эту страну опасаемся!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНидерланды способны обеспечить справедливый суд по делу МН17, - Госдеп США
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