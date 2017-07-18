 Нидерланды способны обеспечить справедливый суд по делу МН17, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.
"США будут и дальше поддерживать деятельность Совместной международной следственной группы и призывают другие государства к полноценному сотрудничеству для того, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
В Государственном департаменте США напомнили, что ответственность за гибель малайзийского "Боинга" лежит на Российской Федерации
"Как мы и совместная группа уже заявили, пророссийские силы в восточной Украине выпустили ракету земля-воздух из системы "БУК", которая была доставлена на суверенную территорию Украины из России, и именно эта ракета сбила рейс MH17", - подчеркивается в заявлении.
Госдеп США также приветствует недавнее решение группы передать дело в суд Нидерландов.
"Мы полностью уверены в способности нидерландской системы уголовного судопроизводства обеспечить всесторонний, объективный и справедливый процесс", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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какой там суд,
кацапы ГОЛОСУЮТ за "назначение ответственного" за сбитый Боинг.
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- мы знаем , какую страну нужно судить, но даже назвать эту страну опасаемся!
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