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 Политика Украины
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Все про:суд (21237) САП (552) Розенблат (72)

 САП требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога. ФОТО

розенблат

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для народного депутата Борислава Розенблата 10 миллионов гривен залога.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Владимир Кривенко.

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Суд по мере пресечения Бориславу Розенблату назначен на 10 часов, но по состоянию на 10.20 еще не начался. Нардеп Розенблат находится в зале суда с двумя адвокатами.

"За мной правда. Будем бороться", - сказал он журналистам.

САП требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий. ВИДЕО

Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел. (c)
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"За мной правда. Будем борться", - сказал он журналистам. Источник: https://censor.net.ua/n448187
Ну как не расстрелять такого лапочку? Сволота. "Дебильная страна" - это его правда?! Вот уж действительно космополит безродный.
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Ну дык у нас таких море... Вот еще один жидобандеровец... :D
"Пусть эта страна горит огнем: Червоненко разозлился, что не станет губернатором"

https://youtu.be/KIn-Y-FaptQ







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Было такое, помню-помню... И добавил, что как заработать он и так найдет.
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гнойман бгатику поможет вытянет с матраса 10 лимонов и даст
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суды у нас мягкие - разве можно обобрать такого хорошего чела до нитки..., выпустят под 200 тысч...
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если бы в долларах - то еще ладно. а в гривнах... украинская система правосудия "три З": залог, затишье, забытье.
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С такими только "три Р" : Распять, Расстрелять, утопить нахеР.
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"...Да разве это сумма? Просите больше. Он - даст ...." (с)
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та откуда у ЧЕСТНОГО ДЕПУТАТА такие деньги? Имейте совесть. Вот тонну янтаря - думаю достанет.
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Пускай у турчиновской тещи в займы поросит, та с чеченов выбила, на три поколения хватит...
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да здравствует украинский суд!
самый гуманный суд в мире!
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Десять лямов всего-то. Зачем беспокоить уважаемого человека с такой мелочью. В суд вызывать. Подошли бы, так запросто отслюнявил.

Это урок для нынешних и будущих коррупционеров - надо воровать так, что бы на залог хватило и еще на безбедную пенсию внуков осталось.
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10 лямов гривен залога. Это просто фантастика какая то.
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Такие залоги в стране,со средней зарплатой 5-7тыс.грн.Почему то Гимлера вспомнил.
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а у РАДІ- усі раді,
бо у них канікули,
тільки смутний Розенблат,
він і Канарам не рад
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога. ФОТО
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