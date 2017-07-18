 САП требует для Розенблата 10 миллионов гривен залога. ФОТО

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ сообщил прокурор САП Владимир Кривенко.
Суд по мере пресечения Бориславу Розенблату назначен на 10 часов, но по состоянию на 10.20 еще не начался. Нардеп Розенблат находится в зале суда с двумя адвокатами.
"За мной правда. Будем бороться", - сказал он журналистам.
Напомним, 19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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Ну как не расстрелять такого лапочку? Сволота. "Дебильная страна" - это его правда?! Вот уж действительно космополит безродный.
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"Пусть эта страна горит огнем: Червоненко разозлился, что не станет губернатором"
https://youtu.be/KIn-Y-FaptQ
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самый гуманный суд в мире!
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Это урок для нынешних и будущих коррупционеров - надо воровать так, что бы на залог хватило и еще на безбедную пенсию внуков осталось.
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бо у них канікули,
тільки смутний Розенблат,
він і Канарам не рад
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