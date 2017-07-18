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 Почему я должна думать о возвращении в страну, которая отправила мужа на тот свет?, - Максакова

максакова

Оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максаковай, которая живет теперь в Украине, похоронив убитого мужа, Дениса Вороненкова, не хочет возвращаться в страну, где, как она уверена, было организовано убийство ее супруга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью РадиоСвободе.

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"Не могу вам сказать, что в России совсем нет людей, которые мне симпатичны. Просто Россия, увы... В конкретной моей ситуации, когда я ходила, просила, умоляла, даже в ногах валялась, чтобы они спасли мне Дениса, который был совершенно не виноват в инкриминируемом ему мошеннической схеме... Он не имеет никакого отношения к этому! Это месть, преследование, которое продолжается с 2007 года, там пострадали все, кто был в его отделе, все до единого. И было совершенно очевидно, что он не избежит этой участи, если кто-то не вмешается. Кого я только не просила, кого не просила вмешаться.

Я приехала в Украину, ситуация оказалась совершенно другой. Ему дали все, дали работу, дали гражданство. Мне то же. Все у меня лучше, чем там. Почему я должна думать о возвращении в ту страну, которая отправила мужа на тот свет? Почему я должна думать об этом возвращении, когда есть другая страна, в которой я не родилась, выросла, но которая мне стала родной, потому что я нашла здесь людей, которым не безразлично?", - сказала она.

По мнению Максаковой, в Украине "больше солнца, больше жизнелюбия, жизнерадостности".

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Как сообщалось ранее, она уверена, что убийца ее мужа не сидит в Кремле, а само преступление вряд ли согласовывали с Кремлем.
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