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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:драка (2129) Ляшко (1513) Мосийчук (244) Каплин (36)

 Под Печерским судом подрались Мосийчук и Каплин: один плюнул другому в лицо, - Еспресо

кулак

Сегодня под зданием Печерского суда столицы произошло столкновение между народными депутатами

Как информирует Цензор.НЕТ, о б этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.

Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАЗК обвиняет в совмещении статуса народного депутата и работой главным редактором газеты "Политика".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Депутаты подрались возле трибуны Рады. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Позже изданию стали известны подробности столкновения между нардепами Мосийчуком и Каплиным.

Так, сообщается, что Мосийчук заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.

В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику.

Также стало известно, что под здание суда принесли шины.
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лучше бы они стреляли друг в друга, а не плевали.
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оце для чого обирають депутатів в Україні. Для чого їм недрторканість? Щоб санітари на дурку не забрали.
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Когда народ уже плюнет на этих уебков ,чтоб они захленбнулись .
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Лучше бы обосрали друг друга. Было бы интересней..
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война олигархов руками ублюдков-депутутов )) А че, прикольно!
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а вот тут то и надо бы дать каждому по стволу....))))
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Маски давно сброшены - это не депутаты. Но досрочные выборы низя, потому что война!
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- Алло, это пожарные?
- Да. Пожарная часть слушает.
- Приезжайте скорее, у нас тут менты с врачами дерутся, не знаем кого вызывать..!
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доки не приберуть мажоритарку та Охіндовського не знімуть ( якому вже авансом порошенко орден продав), поки такого лайна буде абсолютна більшість в раді
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это попытка дискредитировать его и его партию, их политику. - Как в дырявый таз налить воды.. чего уж дальше дискредитировать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Печерским судом подрались Мосийчук и Каплин: один плюнул другому в лицо, - Еспресо
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