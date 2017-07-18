 Под Печерским судом подрались Мосийчук и Каплин: один плюнул другому в лицо, - Еспресо

Отмечается, что стычка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплиным и "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком.
Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАЗК обвиняет в совмещении статуса народного депутата и работой главным редактором газеты "Политика".
Позже изданию стали известны подробности столкновения между нардепами Мосийчуком и Каплиным.
Так, сообщается, что Мосийчук заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.
В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику.
Также стало известно, что под здание суда принесли шины.
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Поделом! скотиняке!!!
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- Да. Пожарная часть слушает.
- Приезжайте скорее, у нас тут менты с врачами дерутся, не знаем кого вызывать..!
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Жесть, что происходит
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