 Под Печерским судом подрались Мосийчук и Каплин: один плюнул другому в лицо, - Еспресо

Позже изданию стали известны подробности столкновения между нардепами Мосийчуком и Каплиным.





Так, сообщается, что Мосийчук заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними и началась потасовка.





В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, отметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику.