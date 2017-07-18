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 С начала текущих суток боевики открывали огонь по шахте "Бутовка" и Авдеевке, ранен один украинский воин, - штаб

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Во вторник, 18 июля, с начала суток боевики вели обстрел по шахте "Бутовка" и по Авдеевки из гранатометов, один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире "112 Украина".

"Если говорить с начала этого периода, то боевики уже применили гранатометы по шахте "Бутовка" около полуночи. Так же били по Авдеевке, где у нас уже есть раненый военнослужащий", - отметил он.

Кроме этого, спикер рассказал о состоянии раненных за минувшие и текущие сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО

"Раненые сейчас находятся в военно-медицинских учреждениях Минобороны или Авдеевской больнице. Их состояние удовлетворительное. Врачи с ними занимаются. Уже с начала суток была прямая угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, и силы АТО дважды открывали огонь. Мы использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - добавил Стельмах.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ.
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Еще Боинг сбили, чтобы Украина потеряла доход от пересечения ее воздушного пространства самолетами.
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военных новостей больше, чем военных действий, которых вообще нет.
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Скоты путинообразные ...... когда уже эту нечисть отстреляют ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущих суток боевики открывали огонь по шахте "Бутовка" и Авдеевке, ранен один украинский воин, - штаб
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