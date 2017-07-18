 С начала текущих суток боевики открывали огонь по шахте "Бутовка" и Авдеевке, ранен один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах в эфире "112 Украина".
"Если говорить с начала этого периода, то боевики уже применили гранатометы по шахте "Бутовка" около полуночи. Так же били по Авдеевке, где у нас уже есть раненый военнослужащий", - отметил он.
Кроме этого, спикер рассказал о состоянии раненных за минувшие и текущие сутки.
"Раненые сейчас находятся в военно-медицинских учреждениях Минобороны или Авдеевской больнице. Их состояние удовлетворительное. Врачи с ними занимаются. Уже с начала суток была прямая угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, и силы АТО дважды открывали огонь. Мы использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - добавил Стельмах.
Напомним, что за прошедшие сутки боевики осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ.
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