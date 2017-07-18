 Продолжается тушение пожара на территории военного полигона в Днепропетровской области, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Вблизи пгт. Гвардейское Новомосковского района в 10 час. 42 мин. 17 июля на территории военного полигона в/ч А1363, предварительно результате проведения учебных стрельб, произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га. В 20 ч. 40 мин. пожар локализован на площади около 30 га. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены 24 ед. тех. и 302 чел., из них от ГСЧС 11 ед. тех. и 67 чел.
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