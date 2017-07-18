 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику на гусеничном ходу в оккупированном Донецке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.
Наблюдатели видели 16 июля шесть машин военного типа на гусеничном ходу, включая, по крайней мере, один МТ‑ЛБ.
"В Петровском районе Донецка зафиксированы свежие следы, которые, по оценке СММ, принадлежали как минимум двум танкам (T‑72), примерно в 3 км к юго‑западу от центра города", - отметили в пресс-службе.
Также патруль миссии видел 12 БМП‑1 террористов в селе Новая Марьевка, которое расположено в 64 км югу от Донецка.
Как известно "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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- Почему?
- Всю Украину ему съесть не удалось, так он её понадкусывал
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И что, теперь эта "зафиксированная" техника так и будет там стоять, пока не проржавеет?
Новости больше читать неохота -
Льется по кругу кипящая муть,
Всех, превращая в больных идиотов,
Правых на левых, пытаясь толкнуть.
Умными цифрами щедро кидаясь,
Сотни пророков твердят о своем.
Спички должны быть сухими и парус,
Может, когда-нибудь, мы развернем.
И, затаив на полжизни дыханье,
Внемлет усталый народ новостям.
Ох, как шикарно сменили названья!
Ах, как верны мы истлевшим костям!
Будет, надеюсь, начнем, ожидаем…
Завтра приблизится позавчера.
Слава Героям и смерть негодяям…
Ловко тусуют мозги шулера....
(стихотворение полностью: Правда на том берегу )
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Ужас,
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