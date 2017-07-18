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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику на гусеничном ходу в оккупированном Донецке

обсе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали военную технику боевиков в оккупированном Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Наблюдатели видели 16 июля шесть машин военного типа на гусеничном ходу, включая, по крайней мере, один МТ‑ЛБ.

"В Петровском районе Донецка зафиксированы свежие следы, которые, по оценке СММ, принадлежали как минимум двум танкам (T‑72), примерно в 3 км к юго‑западу от центра города", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуг и другие наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по дороге М-03 из-за мин

Также патруль миссии видел 12 БМП‑1 террористов в селе Новая Марьевка, которое расположено в 64 км югу от Донецка.

Как известно "ДНР" и "ЛНР" - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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Что делает наше СБУ, Генштаб? Где диверсионная работа на оккупированных территориях?Почему не разрушаются дороги ,мосты,скопления вражеской техники врага? Ждут пока эта техника будет убивать наших солдат? гнать нужно Муженка и не просто гнать ,а садить в тюрьму за такую работу и СБУ нихера не делает. У Пэдра все кадры хреновые были и есть.
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Весь генштаб напевно поїхав на прибирання хліба, адже зараз хлібне перемир'я.
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Як шкода, що усі кацапи, хто знає, як керувати нашою країною, уже працюють... чи таксистами, чи перукарями чи в ФСБ.....
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не фига себе... на гусеничном ходу... шо, честно? )
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Та невже побачили??? По дороз1 в кабак?? Чи з кабака??? !
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Путин по характеру - настоящий хохол!
- Почему?
- Всю Украину ему съесть не удалось, так он её понадкусывал
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Сепари катаються туди-сюди, а ці фіксують і всі "при дєлє".
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Это ПЕРВЫЙ депутат раненный в жопу собственным шампуром в боевой обстановке !!! !
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Дело! --- придорожная пуля!! ( вспомните фильм "Зелёный фургон" )
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Но тут примчали санитары и ЗАФИКСИРОВАЛИ нас... (Высоцкий).
И что, теперь эта "зафиксированная" техника так и будет там стоять, пока не проржавеет?

Новости больше читать неохота -
Льется по кругу кипящая муть,
Всех, превращая в больных идиотов,
Правых на левых, пытаясь толкнуть.
Умными цифрами щедро кидаясь,
Сотни пророков твердят о своем.
Спички должны быть сухими и парус,
Может, когда-нибудь, мы развернем.
И, затаив на полжизни дыханье,
Внемлет усталый народ новостям.
Ох, как шикарно сменили названья!
Ах, как верны мы истлевшим костям!
Будет, надеюсь, начнем, ожидаем…
Завтра приблизится позавчера.
Слава Героям и смерть негодяям…
Ловко тусуют мозги шулера....
(стихотворение полностью: Правда на том берегу )
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Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали предметы ,предположительно большой формы,предположительно зеленого цвета,предположительно на гусенечном ходу...Тфу, блядь
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Интересно, с чьего кармана кормятся эти каски? Ни дешевле ли запустить беспилотник, и мониторить округу? Два следа гунесичных они зафиксировали... Да тут чрез соц сети , в разы больше узнать можно..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику на гусеничном ходу в оккупированном Донецке
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