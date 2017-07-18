 Представительство Президента Украины в АР Крым, расположенного в Херсоне, временно прекратило прием граждан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого "Общественного совета по вопросам Крыма" Представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников", - сказано в сообщении.
В представительстве также обратились с просьбой к гражданам, которые действительно нуждаются в помощи, отнестись с пониманием к ситуации и обращаться в представительство на электронную почту predstavnytstvo.ark@gmail.com или через сеть Skype - аккаунт ppu_ark.
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11 июля в 15:10 ·
Ну здравствуйте, друзья.
Я думаю, что многие из вас не знают о том, что сейчас происходит в Херсоне. СМИ молчат, как-будто заперты от народа так же, как и представительство Президента в АРК.
Итак вы поняли. Мы тут, под представительством Президента, в Херсоне.
Требования наши простые- это отставка преставителя президента, Натальи Попович.
С того момента, как само представительство перекочевало в Херсон и Наталья Попович объявила о том, что для полноценной работы нужно доукомплектовать штат сотрудников до 35 человек, прошло 3 с лишним года.
Что мы имеем на сегодняшний день?
Представительство Президента в АРК, базирующееся в Херсоне и призванное давать переселенцам и гражданам Украины, оставшимся в оккупированном Крыму правовую помощь, полностью закрылось от крымчан. Причем закрылось совершенно буквально. Двери закрыты изнутри. Плотно. На ключ. Уже около двух лет.
Вчера, когда мы приехали, а это более 30 человек из различных общественных организаций, в представительство президента вошло около 6 человек. Перебежками. По одному. И сразу закрывались изнутри, видимо, радостно вздыхая, что прошли заминированное активистами поле.
Пока мы устанавливали плакаты с требованиями отставки товарища Попович, проходившие мимо люди рассказывали, как неоднократно сами пытались попасть к ней на прием, но после нескольких безуспешных попыток, бросали эту дурную затею.
Где- то в 10 утра кто-то из сотрудников пани Натальи вызвал несколько нарядов полиции, чтобы те составили админпротоколы, что мы, якобы, мешаем эффективной работе представителя президента. В процессе общения с полицией, мы обратили внимание на то, что мы мирные люди, но с бронепоездом, если что... И вместе с полицией решили войти в здание. Вы будете смеяться, но полицейским двери не открылись. Избушка так и осталась стоять задом к народу. Короче, полицейские вынужденны были составить протокол, что представительство президента по АРК препятствует работе с гражданами и не допускает в
помещение не только переселенцев, но и журналистов, и даже представителей власти в лице полиции.
Где- то в 11 часов из здания вышел мужчина. Выяснилось, что он- эксперт информационно-аналитического отдела этого представительства. От общения с гражданами он отказался, ну а когда увидел меня, сказал: «О! Так это Лиза Богуцкая. Я знаю эту ненормальную!»
Когда митингующие решили взять аналитика в кольцо, он стал убегать от активистов, как спортсмен, с препятствиями. Реально было смешно. Бежал он, бежали за ним, к нему... Короче, игра «Догони меня». Он звал полицию, кричал, что его собрались бить. Потом, правда, когда его все- таки окружили, (взяли в котел), он стал кричать, что будет разговаривать только со мной, так как я- самая адекватная из всех. Поняли, порохоботы?!! Ку- ку!!! Вот так, буквально за пару десятков минут из самой придурочной я становлюсь самой адекватной.
В течение часа (за это время мы меняли несколько лавочек для беседы), Сергей Ефимов рассказал мне, сколько полезного за 3 года сделало представительство, прочитал мне закон о представителе президента и указ Гаранта, рассказал мне о порядке работы этого органа, о своей судьбе, но на мой вопрос «А где сама Попович?», он ответил- «Не знаю».
- Ну, она вообще здесь, или нет?
- Не знаю.
- Так а что, нельзя посмотреть в ее кабинет?
- Я не уполномочен.
- Кем?
- Никем.
…..........................
Совсем забыла сказать, что мы решили быть настойчивыми и для этого установили палатки возле представительства и организовали там общественную приемную. (Сначала я написала- преставительства, без «д». Ошибка, как всегда, оказалась кстати. Представительство преставилось. Давно). Так вот. Общественная приемная работает в палатке. Мы открыты. Люди подходят, общаются, рассказывают о своих неудачных попытках общения с Попович и т. д.
Где- то в 3 часа дня, когда плов в казане был уже готов, с ревом сирены к зданию представительства подъехала новая порция полиции, МЧС, и собак с саперами. Оказалось, что здание заминировано.
Вы будете смеяться, но двери ни полиции, ни МЧСникам, ни собакам никто не открывал почти 40 минут. Только после того, как с аналитиком связались по телефону, он впустил саперов. Через минут 20 они вышли, потому что собаки не унюхали опасность.
И смех и грех.
Слушайте. И вот эта вся порнография называется Представительством Президента в АРК. Это в то время, когда Крым оккупирован, в стране война, когда на полуострове идут массовые репрессии граждан Украины, количество переселенцев растет..... Представительство президента наглухо заколочено.
Один из плакатов, которые установлены нами, гласит: Какой представитель- такой президент.
Один дедушка вчера очень долго ругал Попович, потом, увидев плакат, подошел к нам и сказал, что надо снять. Президент хороший. Он просто не знает, что Попович не работает.
Я уже не стала рассказывать ему, что аналитик мне в разговоре сказал, что он ежемесячно посылает отчеты президенту и тот всем доволен.
….............................
Короче, стоим. Ждем СМИ. Милости просим. Кому интересен цирк, который устраивает власть, и кому интересно отношение народа к этим игрищам, присылайте своих спецкорреспондентов.
Акция наша бессрочная.
Требование одно- отставка Попович, которая просто нагло позорит Петра нашего Алексеевича в глазах мировой общественности.
Короче, все очень- очень похоже на посольство России в Киеве, с заколоченными окнами. Мертвое царство.
О! Приехали представители ОБСЕ. Стучатся в закрытые двери. Им открыли. И сразу закрыли.
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Мне стыдно за мой Херсон.
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Новосозданный Общественный совет по вопросам Крыма указывает на неудовлетворительную работу постоянного представительства президента Украины в АРК и призывает главу государства Петра Порошенко отреагировать на сложившуюся ситуацию.
"Просим немедленно предпринять меры государственного реагирования по ситуации, сложившейся с бесконтрольно отстраненной от своих обязанностей государственной структурой, которая непосредственно подчинена президенту Украины", - говорится в обращении представителей Общественного совета по вопросам Крыма, направленном президенту Украины, а также председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову, фотокопию которого разместил сам Р.Чубаров на странице в Фейсбуке в среду.
По мнению общественников, постоянное представительство президента Украины в АРК не выполняет закон и положения об этой структуре, кроме того, нет контакта со СМИ и участия в мероприятиях по крымским проблемам, в том числе Меджлис не признается как представительский орган.
Общественный совет по вопросам Крыма также недоумевает из-за назначения на пост постоянного представителя президента Украины в АРК Натальи Попович, которая "не владеет ситуацией в Крыму и не имеет мотивации в деоккупации Крыма".
Реагируя на это обращение, Р.Чубаров для установления постоянной коммуникации с участниками публичной акции, проводимой Общественным советом по вопросам Крыма в Херсоне, поручил активисту гражданской блокады Крыма Изету Гданову выехать в Херсон и осуществлять взаимодействие со всеми сторонами, имеющими полномочия в решении озвученных вопросов
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хробатською організацією
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Или там уже ТатНР ?
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вони лишень добивають татарської автономії чи ще там якоїсь автономії.
причому вони цю автономію хочуть отримати або дипломатичними зусиллями Києва, або ж кровю все тих же киян,львівян,полтавчан(українців)
а самі можуть тільки розповідати - що їм потрібна втономія ніхріна для цього не роблячи.
200+\- тис татар в криму, навіть по даним наших ЗМІ "репресіями" піддаються хай чоловік 100 (округлено),а решта?!так ото ж ...там де більше "бабла" там й "родіна"...
українцям пора перестати себе тішити марними ілюзіями нарахунок татар
з.і. - зараз певно заспамлять, як й коли за Савченко ...
але тут порох молодець - не ведеться на їх "автономії" (окрім як на словах)
для мене #перемога.
слів немає цензурних 200 тис вимагають ЗМІНИ В КОНСТИТУЦІЮ....сцука їжте не подавіться...
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А дело всего лишь в том, что государственная структура, - представительство президента, как и практически все государственные структуры, у нас не работает.
Мы помним, как добровольцы из народа пошли воевать с рашистами, а снабжали их всем на фронте опять люди из народа - волонтеры.
А что делают гос.органы, которые должны этим заниматься? А они научились только хорошо охранять гей-парады. Может, они справились с янтарной мафией или с другими многочисленными мафиями?
Нет, они их возглавили.
А кто у нас устроил блокаду оккупированных территорий? Может, госструктуры? Нет, они все делают (ну те же подобия реформ),только при хорошем пинке под зад. Печально все это.
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