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 Политика Украины, Общество
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Все про:лекарства (737) Минздрав (1405) ООН (2143)

 В рамках программы ООН в Киев прибыла большая партия лекарств для детей, страдающих онкозаболеваниями, а также нуждающихся в гормоне роста

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Значительная партия лекарств, закупленных Минздравом Украины в рамках программы ООН для детей, страдающих онкозаболеваниями и эндокринной патологией, прибыла в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в понедельник Центр новостей ООН.

"В Киев доставлена большая партия медикаментов для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, а также для детей, нуждающихся в гормоне роста", - говорится в сообщении.

Лекарства закуплены в рамках Программы развития ООН на бюджетные средства Министерства здравоохранения Украины.

"Запасы доставленных медикаментов бельгийского производства позволят обеспечить гормоном роста 837 детей, страдающих нанизмом различного происхождения", - уточнили в международной организации.

"В этом году впервые закуплен соматропин в двух различных формах выпуска, что позволит повысить эффективность препарата", - цитирует Центр новостей и.о. директора ПРООН в Украине Блерта Чела. Первая партия этого лекарства (для детей до десяти лет) закуплена в Бельгии, вторая детей (старшего возраста) - должна вскоре поступить из Южной Кореи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупленные международными агентствами стенты из-за хакерской атаки не смогли растаможить и они были отправлены назад, - Супрун

Нанизм (низкорослость) - эндокринная патология, которая является следствием дефицита гормона роста (гипофизарный нанизм, гипофизарно-церебральный нанизм) или генетической патологии (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Рассела-Сильвера).

По состоянию на 20 апреля прошлого года, в Украине зарегистрировано 874 ребенка в возрасте до 17 лет включительно, больных гипофизарным и гипофизарно-церебральным нанизмом, 315 детей, больных синдромом Шерешевского-Тернера, 49 детей, больных синдромом Рассела-Сильвера, 12 детей с нанизмом вследствие хронической почечной недостаточности, а также двое детей с синдромом Прадера-Вили, которые нуждаются в лечении препаратами, закупленными в рамках программы ООН.

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Наконец то ООН стала не только Африке помогать лекарствами.., но и Украине....
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З ваших слів краще б недопомогали, ну шо ви за люди завжди зраду шукаєте.
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ООН допомагає в першу чергу собі продаючи із свої складів старі запаси не тільки ліків.
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Не разбивай их розовые мечты. За 4 года войны все так привыкли ,,быть кому-то нужным,, и вот это образ страдальца...)))))))))))
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Так, краще б не допомагали, а виробляли б свої ліки.
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пятикопеечный , ты какой то странный.Можт, это, перестанешь вставлять свои ущербные копейки.
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не дай Боже, якщо ліки будуть такої ж якості, як зараз виробляють.....
спочатку потрібно налагодити нормальне виробництво їх, а не крохмаль у капсулах чи ще якесь лайно...
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Какая Африка, какая помощь? Вы хоть статью читайте. "Лекарства закуплены в рамках Программы развития ООН на бюджетные средства Министерства здравоохранения Украины" Источник: https://censor.net.ua/n448176
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Команда імпортно-шоколадних миздобулів з МОЗ старається. А втім, наплювати, завдяки чи наперекір якій міністерській крисі це відбулось. Головне - кінцевий результат.
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в рамках программы ООН...
супрун дайоши цены на помощь из ООН!
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всі ці ліки як завжди будуть розкрадені, а потім зі страшними накрутками з*являться в аптеках лікарень,а ці аптеки завжди належать начмедам лікарень які поділяться з владою....

це ЗАЛІЗНА багаторічна закономірність в Україні...

......... у 2014 році від америки були передані безкоштовно сучасні польові шпиталі......їх хтось бачив на фронті ?

НІ .

в Україні навіть секонд хенд так робить , а за кордоном люди бескоштовно віддають свій одяг.

а на базарах ,ще й у всіх містах України повідкривалося сотні магазинів секонду в яких "бізнесмєні" луплять ціни неймовірні......страшна бізнес-гидота

стидоба скрізь, завдяки окупаційній ю2владі
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Почему в Киев? Дети в Сумах или Каховке не "такие уж больные"?
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Напевно грошей вистачило тільки на доставку до Києва.
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советским гоффноедам США перли всё подряд через Архангельск и Иран,тушонкой Рузвельта закормили чЛенинград,А.А.Жданов от жира пузо наел что Монсеррат Кабалье...
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в одной только Мордовии и столице Саранске 23 детских концлагеря для брошенных детей РАБссии..,ООН памагите репоедам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рамках программы ООН в Киев прибыла большая партия лекарств для детей, страдающих онкозаболеваниями, а также нуждающихся в гормоне роста
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