 В рамках программы ООН в Киев прибыла большая партия лекарств для детей, страдающих онкозаболеваниями, а также нуждающихся в гормоне роста

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил в понедельник Центр новостей ООН.
"В Киев доставлена большая партия медикаментов для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, а также для детей, нуждающихся в гормоне роста", - говорится в сообщении.
Лекарства закуплены в рамках Программы развития ООН на бюджетные средства Министерства здравоохранения Украины.
"Запасы доставленных медикаментов бельгийского производства позволят обеспечить гормоном роста 837 детей, страдающих нанизмом различного происхождения", - уточнили в международной организации.
"В этом году впервые закуплен соматропин в двух различных формах выпуска, что позволит повысить эффективность препарата", - цитирует Центр новостей и.о. директора ПРООН в Украине Блерта Чела. Первая партия этого лекарства (для детей до десяти лет) закуплена в Бельгии, вторая детей (старшего возраста) - должна вскоре поступить из Южной Кореи.
Нанизм (низкорослость) - эндокринная патология, которая является следствием дефицита гормона роста (гипофизарный нанизм, гипофизарно-церебральный нанизм) или генетической патологии (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Рассела-Сильвера).
По состоянию на 20 апреля прошлого года, в Украине зарегистрировано 874 ребенка в возрасте до 17 лет включительно, больных гипофизарным и гипофизарно-церебральным нанизмом, 315 детей, больных синдромом Шерешевского-Тернера, 49 детей, больных синдромом Рассела-Сильвера, 12 детей с нанизмом вследствие хронической почечной недостаточности, а также двое детей с синдромом Прадера-Вили, которые нуждаются в лечении препаратами, закупленными в рамках программы ООН.
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спочатку потрібно налагодити нормальне виробництво їх, а не крохмаль у капсулах чи ще якесь лайно...
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супрун дайоши цены на помощь из ООН!
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це ЗАЛІЗНА багаторічна закономірність в Україні...
......... у 2014 році від америки були передані безкоштовно сучасні польові шпиталі......їх хтось бачив на фронті ?
НІ .
в Україні навіть секонд хенд так робить , а за кордоном люди бескоштовно віддають свій одяг.
а на базарах ,ще й у всіх містах України повідкривалося сотні магазинів секонду в яких "бізнесмєні" луплять ціни неймовірні......страшна бізнес-гидота
стидоба скрізь, завдяки окупаційній ю2владі
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Как так можно
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