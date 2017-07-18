 Боевики за сутки осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские воины 10 раз открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, в конце минувшего дня, незаконные вооруженные формирования увеличили обстрелы позиций украинской армии на донецком направлении: "Начиная с 19 и почти до 23 часов, с нескольких направлений, враг из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия бил по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, вечером, боевики из минометов и гранатометов накрывали наши позиции неподалеку от Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка".
На луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоалександровке. Также, около 23:00, преступники вели огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.
Также сообщается, что на мариупольском направлении, почти в полночь, враг обстрелял из минометов калибром 120-мм и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.
"В общем, за прошедшие сутки, бандформирования 17 раз нарушили перемирие.Силы АТО 10 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 16 июля оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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Китай, Индия - другая история. Они выпрут из кадки как тесто, по Веллеру.
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чужа ворожа"нація" захопивши владу в країні - заборонила українцям найсвітіше БОРОНИТИ ВИЗВОЛЯТИ СВОЮ РІДНУ ЗЕМЛЮ
де ще в Світі таке існує ,де таке було в історії людства??
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