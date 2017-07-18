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 Боевики за сутки осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские воины 10 раз открывали ответный огонь, - штаб

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Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, в конце минувшего дня, незаконные вооруженные формирования увеличили обстрелы позиций украинской армии на донецком направлении: "Начиная с 19 и почти до 23 часов, с нескольких направлений, враг из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия бил по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. Кроме того, вечером, боевики из минометов и гранатометов накрывали наши позиции неподалеку от Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка".

На луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоалександровке. Также, около 23:00, преступники вели огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО

Также сообщается, что на мариупольском направлении, почти в полночь, враг обстрелял из минометов калибром 120-мм и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

"В общем, за прошедшие сутки, бандформирования 17 раз нарушили перемирие.Силы АТО 10 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 16 июля оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.


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В мире - США и Европа с Украиной будущей, самые процветающие, с умными людьми, потому что все беженцы, умные, работящие и переселенцы стараются попасть именно туда, остальные - орки, вырожденцы, тупые, убивающие и калечащие себе подобных ради получки, угрожающие миру уничтожением, от которых нужно строить стену и принимать превентивные меры. Если кто из умных не выехал по любым причинам, даже патриотизму, - их орки убивают, калечат избиениями, садят в тюрьму, записывают в террористы на месте.

Китай, Индия - другая история. Они выпрут из кадки как тесто, по Веллеру.
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Еще орки отжимают бизнес, рушат все подряд, что им не надо или надо земля под этим.
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"Боевики за сутки осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские воины 10 раз открывали ответный огонь" - должно было быть минимум 17 на 17....(позор)..., а лучше на упреждение... Ну хоть отвечают....
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если прицельно, то достаточно 1,2, ну 3 выстрела в ответ и все...из чего-нибудь достаточно точного...
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відповідь на артобстріл шаломовців(путінців) був із стрілкової зброї

чужа ворожа"нація" захопивши владу в країні - заборонила українцям найсвітіше БОРОНИТИ ВИЗВОЛЯТИ СВОЮ РІДНУ ЗЕМЛЮ

де ще в Світі таке існує ,де таке було в історії людства??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики за сутки осуществили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские воины 10 раз открывали ответный огонь, - штаб
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