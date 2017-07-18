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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО

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Один украинский военнослужащий ранен, еще один получил травму в ходе АТО 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, начиная с 19 и почти до 23 часов враг с нескольких направлений наносил удары по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки.

"Вследствие этих обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один травмирован", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в районе проведения АТО несколько улучшилась: за сутки - 15 обстрелов, - штаб

Как сообщалось ранее, 16 июля оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.



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Татишо - все это прекрасно и правильно конечно..., но в Евросоюз нас не берут...
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Наверное ты говорил,что и в безвиз нас не берут)).
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Європу коте ми спочатку повинні побудувати в своїх мізках і в Україні і тоді нам, і проситися в ЄС не буде необхідності. А тобі Лео-оптиміст все ще советска ковбаса два двадцять мариться?
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Такі не просять,такі вимагають і вважають,що їм весь світ повинен щось.

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Прошу дописувачів писати коментарі по темі новини.
Адміністратор форуму.
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Это ты что от ОБС услышал то я тебя просвещу -стань человек а не гнилым совком и проблем при вступе в ЕС не каких не будет но я знаю одно что закоренелого совка перевоспитать очень сложно -прийдется много поработать над этим и что главное что все это знают но стесняются признаться в этом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО
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