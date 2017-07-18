 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, еще один - травму, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, начиная с 19 и почти до 23 часов враг с нескольких направлений наносил удары по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки.
"Вследствие этих обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один травмирован", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 16 июля оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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