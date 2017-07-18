 В Германии начались слушания по строительству газопровода "Северный поток-2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Ostsee-Zeitung.
"В течение пяти дней объединения, учреждения, отраслевые ведомства и заинтересованные граждане могут представить свои аргументы и опасения в устной форме", - отмечает издание.
Сообщается, что в адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений. Слушания не являются публичными.
Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
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впрочем, тебе из Ольгино трудно на такие вопросы ответить...
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Это только мы да поляки с прибалтами готовы покупать американский газ долларов на 100 дороже российского.
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так можно доиграться до ультиматума.
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