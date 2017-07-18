EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  3357  32
Все про:Газ (8770) газопровод (566) Германия (2878) строительство (1751) Северный поток (148)

 В Германии начались слушания по строительству газопровода "Северный поток-2"

поток северный

В Германии в понедельник, 17 июля, начались слушания по строительству газопровода Северный поток-2, которые станут частью получения разрешительной лицензии на реализацию проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Ostsee-Zeitung.

"В течение пяти дней объединения, учреждения, отраслевые ведомства и заинтересованные граждане могут представить свои аргументы и опасения в устной форме", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предложили ЕС возможность создания международного консорциума на основе нашей ГТС, - Елисеев

Сообщается, что в адрес Горного управления в Штральзунде и Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии поступило более 200 заявлений. Слушания не являются публичными.

Напомним, проект "Северный поток 2" (Nord Stream 2) предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая пропускная способность запланирована в 55 миллиардов кубометров в год. Для реализации проекта создана компания Nord Stream 2 AF, которая в апреле подписала соглашения о финансировании проекта с Shell (Великобритания - Нидерланды), OMV (Австрия), Engie (Франция), Uniper и Wintershall (обе - Германия). В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро. Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну якщо це лише частина отримання дозвільної ліцензії, тоді - все зрозуміло..............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крупные западные компании подписали - значит построят... , и пофиг всем, что там в Европе война где то... Также и Гитлера с Сталиным финансировали до последнего... Европа!!! Безвиз!! - Украина в семье европейских народов!!! Ну-ну....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эра газа кончается. Проект изначально провальный и убыточный. Очередная путинская мулька дабы насолить хохлам..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
кузькинамать1 - кто хочет насолить хохлам? Shell ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинцам солит со времен Минска и подсыпит, еще не раз соли ,завербованная германская подруга куйла -макрель...Shell ,как и Simens c турбинами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как там уважаемый американский президент поживает? угроза импичмента не жмет, нет? и чей он друг, если все его окружение имело тайные контакты с куйлом и его агентами еще ДО (и после тоже) въезда в Белый дом?
впрочем, тебе из Ольгино трудно на такие вопросы ответить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
..поставленные вопросы "trolik".,вказують на "стрілочника",котрий переводить стрілки розмови з однієї теми на іншу,як правило це метода саме ольгінських працівників...звязки трамплінового оточення з рашистами до і після не мають відношення до мінського процессу,в якому брала участь меркель і в результаті саме її тиску і французів Україна віддала український Донбас під створення террористичних республік на угоду куйла...Німеччина,,,за виведення військ з ГДР, відплачується рашисту українськими территоріями,лоббіює його інтереси як в газовій сфері,так свого часу і в військовій....а з американським трамплокуйлом розберуться...і імпічмент ходить по його пятах...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А что, нам Европа что-то должна? С чего им терять деньги? Они не воюют и в обозримом будущем проблемы могут быть только от эммигрантов.
Это только мы да поляки с прибалтами готовы покупать американский газ долларов на 100 дороже российского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну наконец то кто то умный , скажи пожалуйста не олигарх цену американского газа в Европе , а то как ватника какого не спрошу то начинают кривляться ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут даже не в цене дело, а в том, что в украине реформы буксуют. все хотят денег и ничего не делать. все ждут пока правительство чего-то там запустит, президент подпишет, парламент примет, Запад профинансирует, а уж тогда...
так можно доиграться до ультиматума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У екс-канцлела Шредера там все схвачено і він знає ,кому і скільки забашлять.Так,що чекаємо слизький результат суду на користь шредерівського Газпрому..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там и макрель чупа-чупс грязьпромовский хорошо сосет....и давно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро штаты утвердят новые санкции против кацапии, а в них фактический запрет на сев.ппоток 2. Кто-то сомневается, что немцы от него откажутся? У Германии товарооборот с США на многие сотни миллиардов, и этот сев.поток просто копейки на общем фоне. Кто-то захочет повторить судьбу Сименс ради копеечной сделки и потерять многие миллиарды ради обосранной кацапии? Очень, очень сомнительно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой смысл этих "слушаний".если они не будут публичными?Для того.чтобы "подшаманить" результат "за" и "против"?..Как же тяжеловато Европе с этой немчурой,которая так хочет наживаться на дешёвом российском газе и быть поставщиком его по всей Центральной Европе..Русаки знают,кто более падок на халяву и поэтому именно немчуру выбрали как своего лоббиста в Европе.Будем надеяться,что не Германия является в Европе "шишкой" и другие страны ЕС конкретно поставят немчуру на её место..Не первое...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Європа і так вливає величезні валютні потоки у російського,газового, корупційного, пітерського спрута, а з цим потоком ще більше укріпиться світовий спонсор тероризму і ЄС просто захлинецься від нескінченного потоку біженців і російського террору.Ця газова гілка набагато дороще потім обійдеться всьому Заходу..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сіменсюки ..."оПсуждения" ... та нікуя крім грошей ці гейці не бачать ...історія їх нічому не навчила ...торгівля з Ордою буде тривати до тих пір поки це Орді не набридне...потім Орда по старій звичці йде грабувати до тих з ким торгували
 показать весь комментарий
Ответить
 
нефть погубила СССР,газ погубит РАБссию.жадность всегда фраййера хубит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как не почитаешь Цензор -комментаторы сплошные супер-стратехи. И даже удивляешься, почему в стране и мире бардак. Этих бы стратехов поставить у власти, дать возможность порулить - вот бы комедия была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас "деньги" путина будут всех убеждать, что без "Северного потока-2" Германия замерзнет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Германии начались слушания по строительству газопровода "Северный поток-2"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти