EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины
  607  37
Материалы по теме:
Все про:заявление (252) Нидерланды (744) Боинг-777 Malaysia Airlines (882)

 Родственники жертв МН17: Одно государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела

боинг 777 мн17

Родственники погибших вследствие крушения "Боинга" (рейс МН17) на Донбассе призывают выявить и наказать причастных к убийству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, которое они передали в посольство России в Нидерландах.

В нем отмечается, что родственники погибших, как и общественность, до сих пор не знают, кто виноват и кто должен понести ответственность за действия, повлекшие крушение самолета.

"Оставить это нераскрытым для нас неприемлемо. Чтобы дать семьям возможность пережить травму, необходима ясность, как бы ни была она трудна для многих из них, ведь разрушенными оказались гораздо больше, чем 298 жизней", - говорится в письме.

Родственники погибших требуют установить причастных, а также наказание, которое они должны понести. "В какой-то мере нам известно, что произошло. Мы знаем, что совершено страшное преступление. Мы знаем, что безжалостно убито почти триста беззащитных людей. Среди них - восемьдесят (!) детей. Это были наши дети, это могли быть чьи угодно дети. Мы знаем, что стреляли из тяжелой артиллерии. Мы знаем, какого государства было это оружие и что военные процедуры в этом государстве не допускают халатности", - сказано в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс украинцев Канады призывает признать Россию спонсором терроризма

В письме родственники указывают, что "именно это государство" признало резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что все участники обязуются сотрудничать со следствием.

"Мы знаем, что это государство - исключительно одно это государство - заблокировало создание трибунала ООН. Мы знаем, что это государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела. Хуже того, это государство манипулирует информацией и предоставляет официальные "данные", о которых есть заведомо ложные доказательства", - говорится в письме.

Родственники жертв заявили, что будут ждать, "пока те, кто знает, что произошло 17 июля 2014 года, не сделают шаг вперед, не покажут себя людьми, а не трусами".

"Прекратите игры. Будьте государством, достойным своего народа. Мы будем ждать. Ради всех невинных жизней, которые были грубо оборваны. Ради всего человеческого", - отмечается в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так, ну Польша сразу отпадает, Турция? Хм, кто бы мог подумать....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это великая победа гения дипломатии и полководчества Петра Алексеевича Порошенко! Через три года после трагедии мир так и не в курсе дела, что за страна точно виновна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как что за государство?
это территория под названием мордовско удмурдский каганат. Там живут неполноценные особи свинособачьих племен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Которое заблокировало создание трибунала ООН, там же написано
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будьте государством, достойным своего народа.Источник: https://censor.net.ua/n448171

Так это недогосударство и достойно своего быдлонаселения...Как было Империей Зла,так и осталось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не говори, братишка. Приедут в чужую страну и давай байбаков убивать... Звери-дикари.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твои братишки в чужой стране убивают детей,а ты радуешься,престарелый маразматик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я моложе тебя на 5 лет))) Сурков не убиваю, так что не маразматик и не идиот. В Ирак, Ливию, Сирию... пришли США, К приходу Раши, там уже места живого не было. И Мосул сейчас расхерачили до тла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
русские убили в том Боинге 80 детей.И на костях этих детей ты весело пляшешь,являя собой великолепное доказательство тому,шо русские - хуже животных.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А может это ты по сурку промахнулся?. А сколько детей убили в 1988 году в иранском Боинге США? Или это байбаки были?

НАПОМНЮ. 3 июля 1988 года самолёт Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 между Тегераном (Иран) и Дубаем (ОАЭ) с промежуточной посадкой в Бендер-Аббасе (Иран). Несмотря на то, что полет проходил в рамках международного воздушного коридора 35-километровой ширины, самолет был сбит над Персидским заливом ракетой, выпущенной с ракетного крейсера Vincennes ВМССША, который находился в территориальных водах Ирана. Ракета попала прямо в самолет и разорвала его надвое. Рейс 655 упал в воду, все 290 человек на его борту погибли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русское зверье сбило Боинг,о котором идет речь в данной новости. Набежавшее на запах мертвечины другое русское зверье пытается заболтать тему.Русские - хуже животных
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вот, президент США Рональд Рейган назвал произошедшее «правильными оборонительными действиями»,. И еще Мурзик, ты кипятком за Америкой писаешь, хоть и губишь их фауну, НО когда совки в космос летали, в США еще негры, гринго и всякие татары, с белой расой в одном автобусе ездить не смели, как и учится в высших образовательных заведениях,ну люди второго сорта. Некоторые это и сейчас доказывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
У тебя есть шо хрюкнуть по теме новости,русский?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты ещё забыл сказать про коренное население штатов. Которое изначально в резервацию загнали. А про Хиросиму чего молчишь? А Нагасаки? Там бомбили отнюдь не военные корабли... обычных трудяг... Да грешков за этими "братцами" хватает... А пендосовские пополизы делают вид что ничего этого не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
русское зверье сбило Боинг.Потом мародерило с трупов косметику,которой русские самки хвастались в интернете.Ты жалеешь,шо тебе не досталось куска трупа из того Боинга,русский?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты всё про свиней и русских?) Узковат кругозорчик у тебя) Жить не скучно так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У тебя есть шо хрюкнуть по теме новости,русский?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаешь ты более велик, чем башкиры?))) Я русский
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не давайте русскому зверью заболтать тему. Они для этого сюда и слетелись,как вороны на мертвечину
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я родился и вырос в Украине, но я этнический русский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Че замолчал, постукиваешь, по старой, совковской привычке?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто тебе мордвинъ сказал что мы будем отвечать представителям неполноценной расы русни?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Не к тебе вопрос. Иди присядь на пляшку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так а там же англия недалеко, пусть пойдут и прижмут к ногтю отпрысков царя того государства и спросят, кто убил три сотни людей? Наверняка царек сдаст всех ради СВОИХ детей или нет? а так приютили детей убийц и плачутся..а как отец семейства русского самолета прибыл на разборки к диспетчеру в швейцарии и пришил его, так в раше его героем признали. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотел заявление почитать, источник не нашёл. Чего всё в тихую делать?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты в курсе коми что вас, племена русни придумали татаро монголы, как рабов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это подтверждено новыми археологическими иследованиями, в той стране, в которой археология отсутствует как наука.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так откуда у русни археология? они максимум могут могилы разграбливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоже мне, нашли к кому аппелировать. К России, в которой нет, никогда не было и не будет НИЧЕГО человеческого. Страна, населенная нелюдями, причем гордящимися, что они такие.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРодственники жертв МН17: Одно государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти