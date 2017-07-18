 Родственники жертв МН17: Одно государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, которое они передали в посольство России в Нидерландах.
В нем отмечается, что родственники погибших, как и общественность, до сих пор не знают, кто виноват и кто должен понести ответственность за действия, повлекшие крушение самолета.
"Оставить это нераскрытым для нас неприемлемо. Чтобы дать семьям возможность пережить травму, необходима ясность, как бы ни была она трудна для многих из них, ведь разрушенными оказались гораздо больше, чем 298 жизней", - говорится в письме.
Родственники погибших требуют установить причастных, а также наказание, которое они должны понести. "В какой-то мере нам известно, что произошло. Мы знаем, что совершено страшное преступление. Мы знаем, что безжалостно убито почти триста беззащитных людей. Среди них - восемьдесят (!) детей. Это были наши дети, это могли быть чьи угодно дети. Мы знаем, что стреляли из тяжелой артиллерии. Мы знаем, какого государства было это оружие и что военные процедуры в этом государстве не допускают халатности", - сказано в обращении.
В письме родственники указывают, что "именно это государство" признало резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивается, что все участники обязуются сотрудничать со следствием.
"Мы знаем, что это государство - исключительно одно это государство - заблокировало создание трибунала ООН. Мы знаем, что это государство скрывает или покрывает свидетелей и не предоставляет информации, касающейся дела. Хуже того, это государство манипулирует информацией и предоставляет официальные "данные", о которых есть заведомо ложные доказательства", - говорится в письме.
Родственники жертв заявили, что будут ждать, "пока те, кто знает, что произошло 17 июля 2014 года, не сделают шаг вперед, не покажут себя людьми, а не трусами".
"Прекратите игры. Будьте государством, достойным своего народа. Мы будем ждать. Ради всех невинных жизней, которые были грубо оборваны. Ради всего человеческого", - отмечается в письме.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
607 37
Материалы по теме: Российские террористы сбили Боинг
Конгресс украинцев Канады призывает признать Россию спонсором терроризма(11)
Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку(63)
Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах. ВИДЕО+ФОТО(22)
Российский "Бук" - единственный реальный "кандидат": Bellingcat опубликовал итоговое расследование гибели МН17. ФОТО(157)
Россияне снова пытаются исказить факты по делу катастрофы МН17(0)
Сегодня в Нидерландах откроют "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17(7)
РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии с MH17, - Forbes(389)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это территория под названием мордовско удмурдский каганат. Там живут неполноценные особи свинособачьих племен.
Ответить
Ответить
Ответить
Так это недогосударство и достойно своего быдлонаселения...Как было Империей Зла,так и осталось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НАПОМНЮ. 3 июля 1988 года самолёт Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 между Тегераном (Иран) и Дубаем (ОАЭ) с промежуточной посадкой в Бендер-Аббасе (Иран). Несмотря на то, что полет проходил в рамках международного воздушного коридора 35-километровой ширины, самолет был сбит над Персидским заливом ракетой, выпущенной с ракетного крейсера Vincennes ВМССША, который находился в территориальных водах Ирана. Ракета попала прямо в самолет и разорвала его надвое. Рейс 655 упал в воду, все 290 человек на его борту погибли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить