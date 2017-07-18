 Ажиотажный спрос на биометрические паспорта сохраняется, - Госмиграция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.
"Пока мы не видим снижения ажиотажа. Он продолжается в июле", - сказал чиновник. По его словам, ежедневно ведомство оформляет 20-22 тыс. биометрических загранпаспортов.
"С начала года оформлено 1 млн 845 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил Гунько. По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 16 июля.
Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
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Так що все залежить від місця, де робити, і від можливості заплатити 1200 грн. за "швидке" оформлення.
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