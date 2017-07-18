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 Ажиотажный спрос на биометрические паспорта сохраняется, - Госмиграция

загранпаспорт

В Украине продолжается ажиотаж, связанный с получением биометрических паспортов для выезда за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом заявил начальник пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

"Пока мы не видим снижения ажиотажа. Он продолжается в июле", - сказал чиновник. По его словам, ежедневно ведомство оформляет 20-22 тыс. биометрических загранпаспортов.

"С начала года оформлено 1 млн 845 тыс. биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил Гунько. По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 16 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биометрические загранпаспорта: от жителей оккупированный территорий будут требовать дополнительные документы

Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.
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Кошмарные условия получения! Берёшь талон на месяц вперёд и потом ещё 20 рабочих дней ждешь! Спасибо за безвиз с таким обслужыванием!!
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а раньше = лень?) полгода назад центры пустые стояли...
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Робив паспорт для 4-х річної доньки. Вистояв зранку в черзі, в ДП Документ, щоб зареєструватись (приблизно 2.5 години). Після отримання номеру в електронній черзі (був 250), відлучився на 3-и години, потім вистояв ще близько 1.5 години. Віддав всі документи. Заплатив 1200 грн і через 7-м днів вже без черги забрав паспорт.

Так що все залежить від місця, де робити, і від можливості заплатити 1200 грн. за "швидке" оформлення.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАжиотажный спрос на биометрические паспорта сохраняется, - Госмиграция
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