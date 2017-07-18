 Конгресс украинцев Канады призывает признать Россию спонсором терроризма

"Конгресс украинцев Канады призывает международное сообщество обеспечить привлечение к ответственности виновных в этом ужасном убийстве. КУК призывает Канаду и ее союзников объявить так называемые "Д/ЛНР" террористическими организациями и признать РФ государством - спонсором терроризма", - цитирует заявление Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В обращении подчеркивается, что "полную и прямую ответственность за этот международный террористический акт несет руководство РФ". "В позорной попытке избежать ответственности Россия применила свое право вето во время заседания Совбеза ООН, чтобы заблокировать международный трибунал по расследованию этого мерзкого преступления", - напомнили в организации.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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А то усі сором'язливо-скорботні бляха((((
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КУК вимагає від Канади і союзників те, чого досі не зробила шоколадно-ригівська більшисть Пораженка. 4-й рік війни. Де закон про окуповані території? Де визнання московії окупантом і спонсором тероризму окрім порожніх декларацій? Де визнання л/днр терористичними організаціями?
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Отечество славится ваше насилием,
ложью, жестокостью славно оно,
кровью чеченскою славится бестия -
скоро концу наступить суждено.
Не будет ни Путина и ни Медведева,
свободный в Россию придет человек,
и памятью страшной - о злобной империи -
проклянут Россию потомки навек.
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