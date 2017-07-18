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Все про:Германия (2877) депортация (243) Россия (71435) терроризм (20416)

 Немецкий суд разрешил депортировать российского исламиста, обсуждавшего подготовку терактов

германия фрг

Федеральный административный суд Германии разрешил депортировать в Россию 18-летнего гражданина РФ, которого подозревают в связях с радикальными исламистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, выходец из Дагестана с помощью мессенджера Telegram вступил в контакт с исламистом из немецкого Эссена, а также членом террористической организации в Сирии. Среди прочего, они обсуждали подготовку терактов.

Адвокаты подозреваемого намерены оспорить это решение в Федеральном конституционном суде. В течение нескольких дней суд должен решить, собирается ли он рассмотреть этот случай.

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Предполагаемый исламист находится в бременской депортационной тюрьме с 14 марта.
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Пояс шахида и назад на расею-матушку, откуда и явился миру.
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Вот только не понятно , почему Украина не лишает гражданства и не депортирует террористов в Россию ?
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Певне нема такої процедури,та і наші політикани та чинуші бояться таких кроків.
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