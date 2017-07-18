 Немецкий суд разрешил депортировать российского исламиста, обсуждавшего подготовку терактов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, выходец из Дагестана с помощью мессенджера Telegram вступил в контакт с исламистом из немецкого Эссена, а также членом террористической организации в Сирии. Среди прочего, они обсуждали подготовку терактов.
Адвокаты подозреваемого намерены оспорить это решение в Федеральном конституционном суде. В течение нескольких дней суд должен решить, собирается ли он рассмотреть этот случай.
Предполагаемый исламист находится в бременской депортационной тюрьме с 14 марта.
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