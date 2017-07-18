 В случае ликвидации "Приватбанка" из бюджета нужно было бы вернуть людям 90 млрд грн, - замглавы НБУ Рожкова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказала заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
На вопрос, во сколько бы государству обошлась ликвидация банка, она ответила: "Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все".
По ее словам, 50% транзакций в Украине проходило через "Приватбанк" и его ликвидация привела бы к остановке всех этих расчетов.
"Выплата в короткий промежуток времени 90 млрд грн - это неизбежная эмиссия, которая бы мгновенно негативно повлияла бы на курс, инфляцию, финансовую стабильность, а значит, пострадали бы другие банки и экономика в целом", - добавила Рожкова.
Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов.
По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".
19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.
Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".
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(В Токарев)
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"Боярышник" будет стоить как водка
Как выяснил Лайф, Минфин разослал в Минэк, Минздрав, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и ФНС законопроект, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии станут подакцизными товарами.
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Минздрав уже ответку прислал, предложив запретить водку по выходным.
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У мальчика все сложилось, и не надо было мучить ту виолончель!
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2.Всеми силами. государства преследовать преступников, обокравших подобным образом государство и народ(примеров не знаю, все прекрасно живут на ворованное за рубежом и в Украине)
3.Национальный банк не может быть независимым, он должен отчитываться перед ревизионной комиссией рады(по результатам не отдых на островах, а конфискация и отдых на нарах)
Поверьте вы бы тогда не выступали с подобными заявлениями,прецедентов бы не было.
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