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 Экономика
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Все про:ликвидация (360) НБУ (4283) Рожкова Екатерина (20) Приватбанк (185)

 В случае ликвидации "Приватбанка" из бюджета нужно было бы вернуть людям 90 млрд грн, - замглавы НБУ Рожкова

приватбанк

В случае ликвидации "Приватбанка" только прямые расходы бюджета составили бы минимум 90 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказала заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

На вопрос, во сколько бы государству обошлась ликвидация банка, она ответила: "Сумму рассчитать достаточно сложно. Если мы говорим о прямых расходах бюджета, то в банке на момент национализации было около 90 млрд грн срочных вкладов, которые необходимо было бы компенсировать населению. Но в банке были также средства малого и среднего бизнеса, который просто потерял бы все".

По ее словам, 50% транзакций в Украине проходило через "Приватбанк" и его ликвидация привела бы к остановке всех этих расчетов.

"Выплата в короткий промежуток времени 90 млрд грн - это неизбежная эмиссия, которая бы мгновенно негативно повлияла бы на курс, инфляцию, финансовую стабильность, а значит, пострадали бы другие банки и экономика в целом", - добавила Рожкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский и Боголюбов не реструктуризовали кредитный портфель "Приватбанка" до 1 июля, как обещали, - Минфин. ДОКУМЕНТ

Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов.

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".


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Когда эту хабалку воровскую посадят уже???!!!!
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....)))..эта хабалка дала понять ...что беня и парашник еще по два ярда заработали!
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почему владельцы привата не в тюрьме с конфискацией в возмещение ущерба
начать с МАУ
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КРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕЧТЫ

"Боярышник" будет стоить как водка
Как выяснил Лайф, Минфин разослал в Минэк, Минздрав, Минпромторг, Росалкогольрегулирование и ФНС законопроект, согласно которому парфюмерно-косметическая продукция и продукция бытовой химии станут подакцизными товарами.
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Опять эта проклятая русофобия.
Минздрав уже ответку прислал, предложив запретить водку по выходным.
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тётя Роза таки спокойна за Беню.
У мальчика все сложилось, и не надо было мучить ту виолончель!
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А при ликвидации АП плюс презика,ВР,КМ плюс гросю сколько было бы сэкономлено?
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"Из всего сказанного аудиторами можно сделать несколько выводов. Во-первых, корпоративная этика - это вам не баран чихнул. Серьезных опровержений данных аудита 2015 года, проведенного компанией "ПрайсвотерхауКуперс" мы не увидели, за исключением объема резервов, но это показатель динамичный. Во-вторых, на момент национализации нормативные показатели банка были не на столько плохи, что бы можно было оправдать столь стремительное "огосударствление". В-третьих, ситуация в банке развивалась в течение двух лет, в 2015-2016, при полном попустительстве со стороны НБУ и его кураторов.Если бы, НБУ не дал вербальные сигналы акционерам банка о грядущей национализации и косвенно не простимулировал их плести финансовые кружева в октябре-ноябре 2016 года, банк мог точно так же и дальше работать в формате частного финансового учреждения, как это он делает сейчас в качестве государственного банка/" Это выводы Международной аудиторской фирмой "Эрнст Энд Янг",,проведённые в 2016 ,по просьбе Нацбанка,так ,что пусть эта Рожкова молит Бога,чтобы Беня не обратился с иском в международные суды по поводу экспроприации его банка.
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Лапушка ,да что ж у вас у банкиров свой и государственный карман отождествляют,ется. Кто украл тот и должен платить, причём всеми активами не только в Украине а в мире.Государство должно :1.не допускать вывода капиталов(мне займите миллиард гривень на фирму с активами в 36 евро, а я сделаю вид что сдесь ни при чем),а то клеите придурков с несколькими университетскими образованиями, что такой вывод капитала можно не заметить ,ВЫ В ДОЛЕ
2.Всеми силами. государства преследовать преступников, обокравших подобным образом государство и народ(примеров не знаю, все прекрасно живут на ворованное за рубежом и в Украине)
3.Национальный банк не может быть независимым, он должен отчитываться перед ревизионной комиссией рады(по результатам не отдых на островах, а конфискация и отдых на нарах)
Поверьте вы бы тогда не выступали с подобными заявлениями,прецедентов бы не было.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ случае ликвидации "Приватбанка" из бюджета нужно было бы вернуть людям 90 млрд грн, - замглавы НБУ Рожкова
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