 Как бы пропаганда ни изворачивалась, РФ придется отвечать за изменения в правилах полетов перед трагедией с МН17, - российский авиаэксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, комментируя "расследование" агентства РИА "Новости" о причинах крушения рейса МН17.
"Вас интересовал наш официальный ответ на мою публикацию в Forbes по поводу нашего (российского) NOTAM (NOtice To AirMen, NOTAM - оперативно распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации. - Ред.), закрывший в ночь на 17.07.2014 приграничное с Украиной российское воздушное пространство, и мои вопросы на эту тему Росавиаиции и лично Олегу Сторчевому как официальному представителю России в техническом расследовании Совета по безопасности Нидерландов (DSB)? Вот он - публикация РИА "Новости". Сейчас поясню, в чем тут дело и где тут наша очередная лажа", - написал он.
"Во-первых, отвечу на вопрос - как самолеты, летевшие через зону ответственности Ростовского зонального центра контроля воздушного движения, не видели, что летят в запретной зоне? Ответ был в моей рукописи (в виде сноски), отправленной в Forbes, но которая почему-то не вошла в итоговую публикацию. Вот эта сноска: "Так как маршрут рейса МН17 пролегал над Ростовским зональным центром единой системы организации воздушного движения, для которого и был выпущен NOTAM UUUUV6158/14 с ограничением по высоте до FL530, то этот NOTAM так же был частью полетного пакета NOTAM'ов (аэронавигационных извещений) для рейса МН17. При этом российский NOTAM не конфликтовал "в лоб" с украинским ограничением FL320, потому что не касался восточной части Украины и действовал только для России. Именно поэтому, не смотря на внутренние противоречия "на пограничном стыке" между разными ограничениями вдоль маршрута, российский NOTAM был принят системой автоматизированного плана полета (согласно плану полета, над зоной АТО малайзийский Боинг должен был лететь на высоте FL350, т.е. 10670 метров). Так как ограничение по высоте FL530 было приведено в самом конце NOTAM UUUUV6158/14, то конфликт по разрешенным высотам на российско-украинской границе автоматически не распознавался, но становился очевидным только при подробном изучении пакета NOTAM'ов вдоль маршрута". Эта сноска как пояснение написана на основе итогового отчета Совета по безопасности Нидерландов (DSB), в котором четко сказано (https://www.onderzoeksraad.nl/…/debcd724fe7breport-mh17-cra…, стр.180), что российский NOTAM был составлен так, что автоматизированные системы, составляющие план полетов на анализе всех действующих по маршруту NOTAM, не видели конфликта высот между украинским ограничением и российским фактически запретом. Итожу - это российский NOTAM был составлен так, чтобы ограничение не воспринималось, но не украинские NOTAM от 14 июля", - пояснил авиаэксперт.
"Сейчас РИА "Новости" ("Россия сегодня") пытается изобразить "хорошую мину при плохой игре", пытаясь переложить все "с больной [своей] головы на здоровую [украинскую]", заявляя, что это украинские NOTAM плохо читались. При этом выкладывая украинский NOTAM (отрывая один из четырех действовавших) и делая вид, что российского NOTAM c ограничением до эшелона FL530 (16150 метров) не существовало. Т.е. про наш NOTAM от 16.07.2014 "включаем дурку" и молчим (опровергнуть-то невозможно!), а вот украинский от 14.07.2014 плохой. Ладно, повторю последний вопрос из публикации в Forbes - теперь уже персонально для РИА "Новости" / "Россия сегодня": - Почему никто, нигде и никогда из российских официальных лиц (включая Росавиацию и РИА "НОВОСТИ", ОНО ЖЕ "РОССИЯ СЕГОДНЯ"), говоря о незакрытии Украиной своего воздушного пространства над зоной АТО, не обмолвился о нашей удивительной прозорливости, вроде: "Почему Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной вооруженного конфликта, как это сделала Россия"?" - отметил Лукашевич.
"Во-вторых, украинские NOTAM прекрасно читались и отлично понимались как пилотами, так и системами, формирующими автоматизированные полетные планы - все сотни самолетов, пролетевших над зоной АТО с 14-го июля, прекрасно воспринимали украинские ограничения. Но ни один из более чем сотни лайнеров, успевших пересечь зону АТО и войти в российскую зону ответственности Ростовских диспетчеров с 00:00 17.07.2014, не воспринял российский NOTAM UUUUV6158/14", - подчеркнул авиаэксперт.
"В-третьих, высоты полетов над зоной АТО были ограничены не одним, а 4 (пишу прописью - четырьмя) украинскими NOTAM, что и продемонстрировано в итоговом отчете на странице 196: www.buran.ru/galapago/o.jpg Не в состоянии правильно прочитать NOTAM - не садись за штурвал или в диспетчерское кресло, потому как плохому танцору всегда мешает известно что", - добавил Лукашевич.
"Ну и в-четвертых - как бы РИАН/"Россия сегодня" не изворачивалось, но отвечать за российский NOTAM UUUUV6158/14 (за время его появления, указанную высоту и причины его появления и несоблюдения) все равно придется. И уже не на мои вопросы, а голландских прокуроров", - резюмировал авиаэксперт.
Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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