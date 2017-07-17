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 Политика Украины
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Все про:Грымчак (255) оккупация (7128) Донбасс (15432) боевые действия (1179)

 "У нас как у власти нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область", - замглавы МинВОТ Грымчак

грымчак

Сегодня власть не готова освобождать оккупированный Донбасс военным путем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире "112 Украина".

"Я готов согласиться, что у нас как у власти нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область. Когда человек рассказывает, что такое военный путь, он, видимо, не понимает, что ковровая бомбардировка - это и есть военный путь. Я не знаю, сколько ляжет наших ребят, если мы пойдем освобождать Донбасс. Сейчас, в этой ситуации, я не знаю. Сколько вы хотите пожертвовать? 10 тысяч? 50 тысяч?" - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский

"На сегодня у нас нет политической воли, нет. Я вам честно говорю: не хочу, чтобы наши военные гибли десятками тысяч", - добавил чиновник.
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а что Юра знает о трансграничных обстрелах ВСУ?
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Хочется сдохнуть?
Пойди разбей голову о стену.
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Лучше сдаться, тогда вообще, может, никто не погибнет. А если Януковича вернуть...тогда мышебратья вас особенно полюбят.
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а ты что тут тогда ошиваешься?а ну быстрее на передовую)
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Я ж сказал-лучше сдаться.
Верните Януковича и покайтесь перед мышебратьями, Крым, правда, назад все равно не получите.
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иди там своего "батьку" выгони, для начала, а потом тут умные советы будешь раздавать
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Да вся эта байда была затеяна чтобы отвлечь внимание от аннексии Крыма. Вот не было бы АТО на Даунбасе чем бы все были заняты? Это же очевидно! Крымом и по полной программе! Все время пока тягомотится ОРДЛО идет зачистка Крыма. Ежедневно! Промываются мозги ваты до полнейшего уплотнения извилин биомассы в "единомыслие". Когда хуйо посчитает, что последний сторонник Украины в Крыму, скажем так, "обезврежен в сортире", даунбасс ограбленный до итки сбросят как использованный гондон. И снова нам будет не до Крыма! "Нужно восстанавливать (отмывать бабло) орут яценюки! ... Думаю восстанавливать не стоит. Сначала зачистить по крымскому сценарию хуйла - до последнего ватника.
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Хрен им! Пусть сами (власть) в рашку валят и вату с собой прихватят.
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Гитлер тоже восхищался руководством стран (которые были оккупированы )страхом перед врагом .Только решительные действия привели к победи . Путлер пока наслаждается , кремлёвская беспредельная власть улыбается....
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Решительные действия и 20 млн трупов
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Выражение "политическая воля" - изобретение мерзкого политтехнолога , задачей которого было завуалировать преступные намерения власти...
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Які десятки тисяч? Про що він? Совок хай з голови зпочатку провітрить,а то вже приготувався м"ясом ворга закидувати,пустоголовий.
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А как вы собрались воевать то?
Высокоточным оружием? Дронами и киборгами?
Так их нет (
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Воля есть, возможностей нет. Рашка на порядки сильнее.
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Это все кого Вы знаете в РФ? А вдруг мокша, эвенк или чечен?
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На сегодня у нас нет политической воли, нет. Я вам честно говорю: не хочу, чтобы наши военные гибли десятками тысяч", - добавил чиновник.Источник: https://censor.net.ua/n448164
--- а что он придлагает в замен ?
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все то же самое что и вся шыкаладная петушня. дамбасянам - мыжыбратья и адиннарот , волю уркам с лугандонии и шахер махер с русней.
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Исполнять мантры о безальтернативности Минских "соглашений", вероятно. Наверное, по этой идее сепары и их хозяева должны разложиться и сдаться ВСУ достаточно быстро, году так в 2030.
Правда, к тому времени, в ОРДЛО уже не останется ничего украинского, а возможно, и возвращать к жизни там уже будет нечего.
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а может к тому времени будет править тот(вернее та), кто когда обещал огородить донбасс колючей проволокой?и тогда эта проблема исчезнет сама по себе)
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Делать вид что ничего не происходит и продолжать торговые отношения со стратегическим партнером (Большой Договор о дружбе и сотрудничестве) a в дальнейшем можно будет и "интегрироваться" с Россией. Вот только эти украинцы где то взялись, которых выдумал Бандера и австрийский генштаб. Постоянно срывают "интеграцию". Уже и голодом морили и на Соловки вывозили а они все не заканчиваются.
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Если бы так рассуждали хорваты в 95-м, Сербская Краина до сих пор гноилась бы.
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стрелки на хорватию переводить то можно, но раша сейчас это немного не сербия тогда...ну ничего надо подождать, по вышиватным прогнозам раша дышит на ладан и вот вот развалится...вот тогда и хорватский вариант используем)
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Прежде чем освободить территорию,стоит вопрос,что делать с населением,который звал путина?Сначала необходимо создать стратегию,что бы не один кацап не остался в Украине.
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Какая на хрен стратегия? Депортировать на историческую родину как приехали - в вагонах для скота!
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Это тот питар который бегал с дымовой шашкой по парламенту и в итоге оказался в советниках у чиколадной твари? Ну ничего не удивительного - птенец прыщавого как и сам рошеновский гэнэрал.
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То віддайте владу тим у кого є така політична воля. Чи не хочете відійти від корита?
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да, диванные эксперты тут шашками помахают, беда только, что они хотят, чтоб воевал и погибал кто то другой...
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мы не совок.
США потеряли в войне 405 399 из них с Японией 296 929 военных, а ссср - 12 000 000
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А зачем, тем кто сейчас у власти, нарываться на какие-то неприятности... Их прибыли растут, торговля с оккупантами продолжается, договор о дружбе с агрессором продолжает действовать...
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Сегодня власть не готова и я лично освобождать оккупированный Донбасс военным путем, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак. Ну и что он может заявить этот донецкий полукоммуняка который родился в Донецке в 1984 гг. А с 1997-1998 гг. был секретарь Макеевского городского комитета Социалистической партии Украины , а всего был членом СПУ с 1994 по 2006 гг.
Всё верно такая как он наша власть украинофобов вообще не собирается освобождать оккупированную российскими фашистами )(уйла - путлина суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. Видно им так спокойней, и для своего бизнеса лучше. А на территориальную целостность Украинской Державы им просто глубоко насрать.
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Пусть Грымчак изучит опыт советско-финской войны и соотношение сил.
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И главное кто победил и чьи территории оккупированы уже почти 80 лет. Изучи.
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Путин слабовольный Запад и трусливое и корыстное руководство Украины берет на понт...
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так ему уже раз не верили, думали берет на понт. Потом был Илловайск.
Мало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас как у власти нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область", - замглавы МинВОТ Грымчак
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