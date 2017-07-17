 "У нас как у власти нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область", - замглавы МинВОТ Грымчак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире "112 Украина".
"Я готов согласиться, что у нас как у власти нет политической воли для того, чтобы военным путем начать освобождать Донецкую область. Когда человек рассказывает, что такое военный путь, он, видимо, не понимает, что ковровая бомбардировка - это и есть военный путь. Я не знаю, сколько ляжет наших ребят, если мы пойдем освобождать Донбасс. Сейчас, в этой ситуации, я не знаю. Сколько вы хотите пожертвовать? 10 тысяч? 50 тысяч?" - сказал он.
"На сегодня у нас нет политической воли, нет. Я вам честно говорю: не хочу, чтобы наши военные гибли десятками тысяч", - добавил чиновник.
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Пойди разбей голову о стену.
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Верните Януковича и покайтесь перед мышебратьями, Крым, правда, назад все равно не получите.
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Высокоточным оружием? Дронами и киборгами?
Так их нет (
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--- а что он придлагает в замен ?
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Правда, к тому времени, в ОРДЛО уже не останется ничего украинского, а возможно, и возвращать к жизни там уже будет нечего.
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США потеряли в войне 405 399 из них с Японией 296 929 военных, а ссср - 12 000 000
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Всё верно такая как он наша власть украинофобов вообще не собирается освобождать оккупированную российскими фашистами )(уйла - путлина суверенную украинскую землю Крыма и Донбасса. Видно им так спокойней, и для своего бизнеса лучше. А на территориальную целостность Украинской Державы им просто глубоко насрать.
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Мало?
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