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 Политика Украины
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Все про:Жебривский (567) оккупация (7128) Россия (71435) Донбасс (15432)

 Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский

жебривский

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей можно было бы быстро освободить при условии гарантий от России не вводить войска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "112 Украина".

"Вспоминаю часто хорватский вариант, когда за несколько дней освободили часть Хорватии. Но забывают о том, что были гарантии НАТО, что Сербия не введет свои войска. Если бы в Украине были гарантии, что Россия не введет свои войска на временно оккупированный Донбасс и Луганщину, мы не дольше, чем хорваты, освободили бы территории", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Че принес вам "русский мир? Есть зарплаты как в России? Регресс выплачивают? "Народная" республика на таких терпилах и держится", - реалии "экономики ДНР". ВИДЕО

Напомним, ранее СМИ обнародовали предварительный вариант законопроекта по оккупации Донбасса, который готовит СНБО.
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А что тот беспилотник найдет, если они даже знаки госпринадлежности не носят. Тусстеррористо, облико аморале.
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Ну, в позиционной войне так много пленных бывает, просто некуда девать! Особенно там всяких минометчиков, артиллеристов, операторов РСЗО, которые за 10 км от передка ошиваются...
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джони ты коми-пермяка моторолу забыл, игаля гиркинда, изнасилованного кадыровцами бабая, абхаза и прочих хомоинстинктусов
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Эрефия не введет открыто войска как в Чечню, хватит придуриваться
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легко, если жопочленцы начнут обстрел засрашки, а засрашка объявит, что это ВСУ начали стрелять и произвели акт агрессии на территорию засрашки
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Она тупо будет из своей теретории нас растреливать
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Правильно было бы сказать вот так :
Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить дополнительные войска, - Жебривский
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Верно только то,шо русня в любом случае обманет.
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((((((((( ГАРАНТИЙ РАИСИ???? РАЗВЕ забыли ГАРАНТИРОВАННЫЙ "ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР"? Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский - Цензор.НЕТ 2594
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От вонючей русни может быть только одна гарантия - они гарантированно обманут.Так шо Жебриевский поет ни о чем
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Он пытается объяснить почему силовой вариант обречен на провал. При любой попытке это сделать, начнутся провокации с обстрелами их приграничных территорий. Разыграют как по нотам.
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Угу. Там выше написали,шо вполне достаточно будет одного провокационного обстрела территории московии обдроченцами для полномасштабного вторжения.
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Да хватит уже пугать! Не будет уже никакого вторжения. Весь мир против рашки. Нас больше 40 миллионов, запомни. Мы не 3-х миллионная Грузия.
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Никто никого не пугает.Люди реалистически оценивают ситуацию.
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макс,а ты мурзи там в своих мухосрансках, а не здеся
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Я попробую вставить свои пару центов. рашка полезет ТОЛЬКО туда, где её солдат встретят с цветами и не дальше. Таких мест в Украине, кроме лугандона осталось очень мало. Это пуйло прекрасно понимает. И в конце-концов пойми, одно дело зайти на территорию, а другое дело её удержать при враждебно настроенном населении. Вспомни Афганистан.
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так був в Україні Столтенберг не давно, чого не запитали в нього, а зараз казки на нічь співають?!
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Может, конституционно запретить политикам употреблять слово "бы"?
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Гм..., а от кого освобождать Донбасс, если россия не ввела бы войска?
Чел заговаривается?
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Так быстро стать Порохом! можно только за деньги и власть.......
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жебривский вроде уже седой чувак, а метет пургу. мордор (роззия) по определению не способна предоставлять какие-либо достоверные гарантии
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А ПВО на дамбасе разве не расейское? Рэб, артиллерия, значит они уже ввели свои войска и технику. Разница только в том что якобы в отпуске и типа "добровольцы"'условные и инструкторы.
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А это из области фантастики. И весь мир прекрасно знает, что при попытке силового освобождения боевиками начнутся обстрелы Ростовской области и под этим предлогом кацапы уже не прикрываясь и войска введут и со своей территории обстреливать будут. В части военных провокаций они просто неподражаемы.
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А причем тут гарантии какого-то чужого государства к восстановленгию собственного суверинитета? Если мы считаем своею собственною территорию АР Крым и часть Луганской и Донецкой областей, то зачем спрашивать у кого-то право на соственный суверенитет?
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Это заразное?
Не надо было вчера с грымчаком из одного стакана бухать.
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Если бы да ка бы.... История не знает сослагательных наклонений...
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Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский, начинай, гарантии есть и не только РФ, Будапештский меморандум.
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Еще один умник ? Ты сам-то понял, что хотел сказать ? От кого есть гарантии, от пуйла, что он из своих стотысячпятьсот градов, ураганов и буков снова шмалять не начнет по ВСУ ? Или ты не в курсе, что любой договор с русскими не стоит бумаги, на которой написан ? Так что насчет гарантий - молчал бы уже.
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"Если бы да кабы во рту выросли грибы..." Для руководителя прифронтовой области это недопустимое высказывание. Никаких иллюзий в отношении "российских гарантий" на четвертый год войны быть просто не может. Если мы четко отдаем себе отчет в том, что воюем не с шахтерами Донбасса, а противостоим конкретно российским военным, то каких гарантий мы в этой войне можем ждать от нашего врага? Может, Жебривский забыл, как под Иловайском рашисты обещали "зеленый коридор", а потом расстреливали наших ребят, как в тире?
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Бомбардировщики РФ в небе Украины встретят самолеты НАТО - Жданов

В случае масштабных наступательных действий России в Украине НАТО поможет справиться с агрессией, задействовав группировку войск, имеющуюся в Польше, прежде всего, авиацию.
Такое мнение "Обозревателю" высказал военный эксперт Олег Жданов."В каком случае США решатся на конкретные действия, какая информация должна их к этому подвигнуть?" - спросил "Обозреватель". "К такому шагу их должна подвигнуть не столько информация, сколько действия Российской Федерации. Если РФ предпримет наступательные действия на Донбассе, то та группировка войск, которая сосредоточена на западной границе Украины, в Польше, и будет использована для того чтобы помочь нам справиться с отражением наступления России", - ответил Жданов.

"В первую очередь, будет задействована авиация. Я предполагаю, что F-18 и F-22 Raptor, которые находятся в Польше. Если Россия начинает активные боевые действия и дело дойдет до бомбардировок, то российские бомбардировщики в нашем небе встретятся с натовскими самолетами", - предположил эксперт.
В этом контексте он напомнил о том, что в настоящее время страны Балтии фактически защищены силами НАТО от возможной агрессии России. "Там создан международный контингент из войск НАТО - там присутствует и Испания, и Германия, и Франция, и Норвегия - каждая страна своим компонентом вооруженных сил. Если РФ гипотетически двигает свои войска в Прибалтику, она вступает в боевые действия практически с половиной стран Европы. Вряд ли на сегодняшний день РФ готова воевать с европейскими армиями", - заметил Жданов.https://www.obozrevatel.com/crime/49826-bombardirovschiki-rf-v-nebe-ukrainyi-vstretyat-samoletyi-nato-zhdanov.htm
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может при условии гарантий РФ вывести войска, не? сами, пля, на вовину мельницу вранья воду льют, тьфу, йопть...
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Комментаторы, пишущие, что Жебривский не прав в формулировке, потому что мордор уже "ввел войска". На самом деле речь идет о том, что у нас нет гарантии, что пуйло не объявит "принуждение к любви к новороссии" официально, как это было сделано в Грузии. Если все останется как есть - у ВСУ есть хорошие шансы на хорватский сценарий. А вот если будет полномасштабная бойня с мордором и за нас не впишется НАТО, максимум, что может сделать Украина - нанести мордору такой ущерб, что китайцы возьмут его практически голыми руками. Но кто из критикующих Жебривского верит в то, что мордор ввел все, что мог на Донбасс ? В данный момент цель путлера на Донбассе - сохранять типа паритет сил и постоянно ранить Украину, чтобы не было сил развиваться, входить в НАТО и мечтать о возврате Крыма.
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да нет у россии ни сил ни возможностей для вторжения в Украину,так как они всё это давно уже просчитали...в противном случае они бы были уже под Киевом,а так,в реальности, мы под Донецком...на более у них нет сил,а у нас нет воли и желания освобождать Донецк
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"Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский"--в кои то веки хочется процитировать куйла(хотя это не его слова) про если бы что то было у бабушки, то это была бы не бабушка)
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почитаешь заголовок статьи и не поверишь шо он с уст здравого человека написан
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напомню что этот шизик - брат фармацевтической баронессы и щирой украинки фили жебровской...
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Бьістро освободила бьі, только нахер не нужно єто домбабвє...
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А если бы Гитлер в 1941 вывел свои войска то ссср бы победил уже в 1941 году. Как уже заипали ети стратеги, что Барыга со своим хлебным перемирием, что Макрон со своим суперпланом теперь еще Жебривский с хорватским сценариев... И никто никак не хочет признать что Хуйла нужно только пистить и без полной блокады ОРДЛО и физического уничтожения всей группировки боевиков тут не обойтись.
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а рошенки кто кушать будет? живые лугандонцы съедят до 3 кило рошенок в год, а уничтоженым боевикам нужно всего по 2 конфеты в год...
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это дно парашеновских иуд...вышиватные идиоты ждут гарантий от русских оккупантов...придурки бля...
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Если бы власть, всякие Гнойсманы, Пашинские и Сабаковы не воровали миллиарды долларов а за 4 года уже можно было бы оснастить армию по последнему слову техники, пускай и без многочисленных самолетов и авианосцев которые нам и не нужны. То тогда Хуйло бы обосралось со своими провокацями пуганиями масштабного наступления. Несколько дней хорошего огня всех видов артиллерии по относительно маленькой территории ОРДЛО территория которого простреливается дальнобойной артиллерией полностью вплоть до разейской границы, то боевики бы кто остался бы еще на ногах вприпрыжку бы бежали за поребрик...
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Это пустая болтовня , Россия будет стрелять в спину , как это было под Иловайском и Дебальцево .
Слова России ничего не стоят , им что-то пообещать , как поссать .
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Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский - Цензор.НЕТ 1943Назар Приходько
39 хв ·

"Якщо Росія дасть гарантії не вводити війська, Україна дуже швидко визволить Донбас", - Голова Донецької ВЦА Жебрівський.
Ця цитата наочний приклад того, які "державники" у нас при владі: агресор має дати жертві агресії гарантії щодо припинення агресії. Завіса.
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