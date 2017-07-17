 Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить войска, - Жебривский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "112 Украина".
"Вспоминаю часто хорватский вариант, когда за несколько дней освободили часть Хорватии. Но забывают о том, что были гарантии НАТО, что Сербия не введет свои войска. Если бы в Украине были гарантии, что Россия не введет свои войска на временно оккупированный Донбасс и Луганщину, мы не дольше, чем хорваты, освободили бы территории", - сказал он.
Напомним, ранее СМИ обнародовали предварительный вариант законопроекта по оккупации Донбасса, который готовит СНБО.
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Украина быстро освободила бы Донбасс по "хорватскому варианту" при условии гарантий РФ не вводить дополнительные войска, - Жебривский
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Чел заговаривается?
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Не надо было вчера с грымчаком из одного стакана бухать.
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В случае масштабных наступательных действий России в Украине НАТО поможет справиться с агрессией, задействовав группировку войск, имеющуюся в Польше, прежде всего, авиацию.
Такое мнение "Обозревателю" высказал военный эксперт Олег Жданов."В каком случае США решатся на конкретные действия, какая информация должна их к этому подвигнуть?" - спросил "Обозреватель". "К такому шагу их должна подвигнуть не столько информация, сколько действия Российской Федерации. Если РФ предпримет наступательные действия на Донбассе, то та группировка войск, которая сосредоточена на западной границе Украины, в Польше, и будет использована для того чтобы помочь нам справиться с отражением наступления России", - ответил Жданов.
"В первую очередь, будет задействована авиация. Я предполагаю, что F-18 и F-22 Raptor, которые находятся в Польше. Если Россия начинает активные боевые действия и дело дойдет до бомбардировок, то российские бомбардировщики в нашем небе встретятся с натовскими самолетами", - предположил эксперт.
В этом контексте он напомнил о том, что в настоящее время страны Балтии фактически защищены силами НАТО от возможной агрессии России. "Там создан международный контингент из войск НАТО - там присутствует и Испания, и Германия, и Франция, и Норвегия - каждая страна своим компонентом вооруженных сил. Если РФ гипотетически двигает свои войска в Прибалтику, она вступает в боевые действия практически с половиной стран Европы. Вряд ли на сегодняшний день РФ готова воевать с европейскими армиями", - заметил Жданов.https://www.obozrevatel.com/crime/49826-bombardirovschiki-rf-v-nebe-ukrainyi-vstretyat-samoletyi-nato-zhdanov.htm
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Слова России ничего не стоят , им что-то пообещать , как поссать .
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39 хв ·
"Якщо Росія дасть гарантії не вводити війська, Україна дуже швидко визволить Донбас", - Голова Донецької ВЦА Жебрівський.
Ця цитата наочний приклад того, які "державники" у нас при владі: агресор має дати жертві агресії гарантії щодо припинення агресії. Завіса.
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