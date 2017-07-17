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 Под влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко

суд

Член Совета общественного контроля в НАБУ, адвокат Роман Маселко обнародовал информацию о влиянии общественности на решения Высшей квалификационной комиссии судей при отборе кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маселко отметил: "Итог дня! Судья Верховного суда - Л. Охримчук - подтверждено заключение ОСД о недобропорядочности.

Судья ВССУ А. Ступак, которая не смогла подтвердить источники происхождения средств на покупку дома 380 кв.м. под Киевом признана добропорядочная.

Судья ВАСУ Маринчак, судья ВХСУ Л.Иванова, судья в отставке ВАСУ Сирош - прекращено участие.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк - остановлено оценивание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Совета доброчестности на избрание Романюка главой нового Верховного Суда

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Представляете выборы в ВР по открытым спискам.Наверняка теперь вам пенсионеры сделают выборы,они положат на вас,как вы в своё время на них.
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Интересно, бывают, в Украине, честные судьи? Кто то встречал честного судью?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко
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