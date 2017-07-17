 Под влиянием выводов общественного совета добропорядочности ряд кандидатов на должность судей Верховного суда прекратили участие в конкурсе, - Маселко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Маселко отметил: "Итог дня! Судья Верховного суда - Л. Охримчук - подтверждено заключение ОСД о недобропорядочности.
Судья ВССУ А. Ступак, которая не смогла подтвердить источники происхождения средств на покупку дома 380 кв.м. под Киевом признана добропорядочная.
Судья ВАСУ Маринчак, судья ВХСУ Л.Иванова, судья в отставке ВАСУ Сирош - прекращено участие.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк - остановлено оценивание".
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