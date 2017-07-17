 Кабмин проведет заседание, посвященное 100-летию украинского правительства

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал, начало заседания в 11:00.
Напомним, 28 июня исполнилось 100 лет с того момента, как в 1917 году Центральная Рада создала свой исполнительный орган - Генеральный секретариат, первое правительство Украины.
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