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 Политика Украины
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Все про:история (1357) Кабмин (10395) заседание правительства (58)

 Кабмин проведет заседание, посвященное 100-летию украинского правительства

кабмин правительство уряд

18 июля под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится торжественное заседание Кабинета Министров, посвященное 100-летию правительства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал, начало заседания в 11:00.

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Напомним, 28 июня исполнилось 100 лет с того момента, как в 1917 году Центральная Рада создала свой исполнительный орган - Генеральный секретариат, первое правительство Украины.
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Мож і ржав би, тільки дурбеликам не зрозуміло нахера типа херньой страдать? 100 річчя якесь там чогось там відзначають. Смисл гулянки в тому, що Україна мала свій уряд ще 100 років тому назад, а потім прийшли кацапи і окупували Україну. СєкьЙошь зайвехромосомий??
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Кабинет министров треть из которых под заявлением об отставке и одна - исполняющая обязанности.Таковы реалии.
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Заниматься людям больше оказывается нечем ...
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у мацкалей тоже скоро Юбилей,100 лет чЛенинского нищебродского Майдана 7ноября 1917 года.
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Антимайдну жовтневого. Майдан у них у лютому стався, коли кривавого Миколая Второго скинули, за яким поклонська в екстазі б'ється.
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Солетие обясняет почему у нашего правительства такие громадные зарплаты и пенсии,они себе за выслугу лет доплачивают.
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P.S.видимо завтра будут делать пересчет зарплат и доплат.
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