 Глава МИД Нидерландов Кундерс о катастрофе МН17: "Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс.
"Уголовное расследование обстоятельств атаки на самолет рейса MH17 все еще продолжается, и я хотел бы выразить мое полное доверие Совместной следственной группе, которая проводит его. Сейчас было решено, что подозреваемых в совершении этого преступления будут судить в Нидерландах и что судебное преследование может полагаться на неизменную международную поддержку и взаимодействие. Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности. Это есть и будет оставаться главным приоритетом правительства Нидерландов", - сказал он.
Глава МИД напомнил, что сегодня исполнилось три года со дня трагедии с самолетом Малазийских авиалиний. "Много чего произошло с того темного дня. Прошло несколько лет, но уныние, отчаяние и разочарование от потери многих жизней останутся навсегда. Мы никогда не забудем", - подчеркнул Кундерс.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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"блин, признали бы сразу, списали бы на косоруких ополченцев, выплатили бы компенсацию. все бы забыли давно. а теперь чем дальше тем хуже и туманнее перспективы"
уроды
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Колапс - процес руйнування якоїсь структури під дією системної кризи.
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