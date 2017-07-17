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 Глава МИД Нидерландов Кундерс о катастрофе МН17: "Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности"

боинг

Привлечение к ответственности виновных в катастрофе самолета "Боинг" (рейс MH17) над Донецкой областью в июле 2014 года - приоритет правительства Нидерландов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс.

"Уголовное расследование обстоятельств атаки на самолет рейса MH17 все еще продолжается, и я хотел бы выразить мое полное доверие Совместной следственной группе, которая проводит его. Сейчас было решено, что подозреваемых в совершении этого преступления будут судить в Нидерландах и что судебное преследование может полагаться на неизменную международную поддержку и взаимодействие. Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности. Это есть и будет оставаться главным приоритетом правительства Нидерландов", - сказал он.

Глава МИД напомнил, что сегодня исполнилось три года со дня трагедии с самолетом Малазийских авиалиний. "Много чего произошло с того темного дня. Прошло несколько лет, но уныние, отчаяние и разочарование от потери многих жизней останутся навсегда. Мы никогда не забудем", - подчеркнул Кундерс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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И судить будут лет через сто, потому как нет политической воли у телерантной Гейропы выступить против плешивого Стерха и назвать все своими именами... Да и терять прибыль от торговли с РФ никто там не намерен.
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вы правы , , путин был на двадцатке гамбургской , поскольку , походу , европейцы дали хуйлу-лаврову. гарантии безопасности , ,,, европа все делает по-чесноку , , а на суд раша-властители никогда не поедут , закроются на замок в кремле , и отморозятся на приглашения заглянуть на чаек / часок в гаагу .,,,
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Треба було винних в трагедії ловити під час Г20....
Глава МИД Нидерландов Кундерс о катастрофе МН17: "Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности" - Цензор.НЕТ 810
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Всі все знають, але кружляють "вокруг да около", говорячи про якихось міфічних винуватців.
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та отож, а як колено-встающих) будете судити?! заочно?
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прочитал сегодня на одном кацапском ресурсе

"блин, признали бы сразу, списали бы на косоруких ополченцев, выплатили бы компенсацию. все бы забыли давно. а теперь чем дальше тем хуже и туманнее перспективы"

уроды
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Алкашня дамбаська змогла б запустити "Бук"? Бгггг.
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Сочувствуем и скорбим вместе с вами. Мы знаем как терять любимых людей.
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Ну да, ще пару років потягнуть, допоки перенаправлять всі фінансові та економічні потоки, бо як що зараз на офіційному міжнародному рівні визнати рашку винною, то її закривати портібно буде наглухо, вводити повне ембарго абсолютно на все, європецський бізнес до цього покищо не готовий, але ще рік-два і вирок буде таки озвучений
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Не вельми шановані мною голландці, аби швидше провести суд і притягнути винних до відповідальності, вам потрібно робити ВСЕ, щоб кацапія загнулася, а у випадку надання Україні асоційованого членства в ЄС (що пришвидшує кацапський кирдик) ви взагалі грали під кацапську дудку і продовжуєте це робити далі, відмовляючи Україні у повноправному членстві в ЄС у майбутньому. Фарисеї ви, вирощувачі тюльпанів.
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На самом деле,рашке ничего такого особо плохого(к сожалению) от этого приговора(если он ещё состоится!) не будет.Сам так думал-вот,совершили роковую ошибку,теперь то уж им точно не простят!Та щас...каддафи,вон,еще в 80-ых взорвал гражданский самолёт и что?Выплатил компенсации какие-то и дальше по этому поводу "не парился".А в данном случае,боюсь,всё будет ещё хуже.Ну засудят заочно кого-то там и что?Настамнет.Идителесом.И дальше что?
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В даному випадку головне не швидкість, а напрямок руху. Хуйло знає, що його, або повісять, або йому ножа в дупу засунуть. Кацапи теж це знають. Знають, що параша їх потоне в вигрібній ямі, а вони будуть жрать один одного. Тому вони й шукають ворога зовні, щоб самих себе не жрать. При посиленні блокади процеси всі будуть посилюваться.
Колапс - процес руйнування якоїсь структури під дією системної кризи.
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Под этим видео MH17 Monument Unveiled in the Netherlands JULY 17, 2017 - YouTube уже кацапские выродки успели ЛЖИ НАВАЛИТЬ КУЧУ ((( про "гражданскую войну" на которой на самом деле переодетые раиские военные ... про нацистов и другую кацапскую МУТЬ
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Куда и к кому обратиться чтобы эти ЛЖИВЫЕ комментарии убрать?
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Проведите суд и наймите киллеров.Приговор будет гораздо быстрее исполнен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Нидерландов Кундерс о катастрофе МН17: "Существует широкая международная поддержка для привлечения виновных к ответственности"
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