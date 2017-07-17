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Все про:поджог (674) пожар (3349) Херсонщина (720)

 Лесные пожары в Херсонской области вызваны умышленными поджогами, - председатель ОГА Гордеев

пожар тушение

Причиной многочисленных лесных пожаров, которые в течение последнего времени буквально накрыли Херсонскую область, являются умышленные поджоги. Об этом в понедельник вечером сообщил журналистам в Херсонской облгосадминистрации председатель ОГА Андрей Гордеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ ".

"145 поджогов, возгораний, как их называют, - это 180 гектаров леса уже сгорело (в области в течение последнего времени, - ред.). Мы постоянно просто бегаем между теми поджогами, которые имеют место быть, мы привлекаем военных, мы постоянно привлекаем авиацию. Сегодня мы провели штаб, собрали всю информацию касательно характера этих возгораний и приходим к выводу, что здесь категорически присутствует человеческий фактор. И, судя по характеру поджогов и так далее, это фактор умысла", - рассказал Гордеев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Херсонщине снова горит лес. ФОТОрепортаж

По словам председателя ОГА, здесь четко прослеживается прямой умысел именно на поджог. "Как только ветер - у нас тут пожар, лес горит. То есть люди, которые профессионально знают, как его правильно поджечь, чтобы он горел. Профессионализм поджогов настораживает", - отметил Гордеев.

Также читайте: Новый пожар в лесу на Херсонщине: горит 6 га
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Меньше надо бухать с шашлыками.
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Надо вводить визовый режим с врагом ,а не констатировать их теракты и диверсии. Достали уже твари,в стране война ,а у депутатов каникулы и им похрен все на свете.
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никаких виз с врагом, на три буквы тварей ордынских
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в херсоне местных ватников полно. с такими "гражданами" никаких диверсантов не надо.
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Максимка? А Вам то что, до пожаров в Херсонской области? В Пенсильвании же не поджигают еще?
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Звідки він знає про навмисних паліїв, може це він сам ліс підпалює, щоб потім отримати гроші на ліквідацію наслідків підпалу?
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Что тут нового и удивительного? Ещё спецслужбы ссссра занимались поджогами лесов в Европе. Любили они это дело... да и ловили их на этом, но отрицание содеянного идёт от сссра. Путька , как шпиончик , знает это.
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нет. жгут обычно сами местные по заказу самих же лесников. Потом этот подпал тушат и уже узаконенно рубят этот лес и продают как обычно.
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100 пудов.На "горельник" совсем другие экспортные лицензии и пошлины.А под вырубку горельника валят и кондиционную древесину.Разница - на карман.
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Нет, это не тот случай. Это умышленные поджоги, считай диверсии от козломордые. И не надо себя обманывать. Никогда в Украине так леса не горели, как во время украинско- кацапской войны.
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Цензоры, " на в Херсонской..." это где? Редактор не спал , или не читал ?
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Корр Первого канала пойман на Хакасии за поджиганием травы. Полицейские задержали съемочную группу.По данным ИА «Хакасия», журналист снимал в регионе сюжет о пожарах, а траву «хотел поджечь для фона».(С)


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