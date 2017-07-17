 Лесные пожары в Херсонской области вызваны умышленными поджогами, - председатель ОГА Гордеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ ".
"145 поджогов, возгораний, как их называют, - это 180 гектаров леса уже сгорело (в области в течение последнего времени, - ред.). Мы постоянно просто бегаем между теми поджогами, которые имеют место быть, мы привлекаем военных, мы постоянно привлекаем авиацию. Сегодня мы провели штаб, собрали всю информацию касательно характера этих возгораний и приходим к выводу, что здесь категорически присутствует человеческий фактор. И, судя по характеру поджогов и так далее, это фактор умысла", - рассказал Гордеев.
По словам председателя ОГА, здесь четко прослеживается прямой умысел именно на поджог. "Как только ветер - у нас тут пожар, лес горит. То есть люди, которые профессионально знают, как его правильно поджечь, чтобы он горел. Профессионализм поджогов настораживает", - отметил Гордеев.
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там уже на тяжеліе перешли давно..
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