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 Политика Украины
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 Украина призвала членов Совбеза ООН больше содействовать расследованию крушения рейса МН17

оон совбез

Украинская делегация в Совете Безопасности ООН на заседании в понедельник напомнила о третьей годовщине трагедии с пассажирским авиарейсом МН17 и призвала приложить все усилия для установления виновных и привлечения их к ответственности.

С соответствующим заявлением выступил на заседании Совбеза заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня, 17 июля, мир отмечает Международный день уголовного правосудия. Сегодня третья годовщина, когда мир узнал о сбитом рейсе MH17", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня были сделаны важные шаги для обеспечения правосудия. В этой связи Кислица проинформировал, что 5 июля председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН был отправлен документ S/2017/580, который информирует о совместном решении стран Международной следственной группы. 7 июля, по его словам, Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в вопросе трагедии с MH17.

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"В этой связи мы настоятельно призываем все государства принять меры для обеспечения полного выполнения резолюции 2166 (2014) Совета Безопасности, которая требует, чтобы все государства в полной мере способствовали усилиям по установлению ответственности", - подчеркнул представитель Украины.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Это всё равно,как призывать покойника к активным действиям ....
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Они еще 10 лет будут созревать, пока все не забудут, о чем речь. Позорище.
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Так мордор же усе заблокировал, хоть бурятским петухом пой - ничего не светит.
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Ага, ща ... Чуркін з могили вилізе і ВЕТО накладе.
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Все всё давно знают...
И доказательств с головой хватает...
Почему тянут? Чего ждут?
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"Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Ф.Ніцше.
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помните крушение "Боинга" над Локкерби...? месть пришла спустя много лет...))) Путя своей смертью не помре...
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прослушка по Безлеру и Гиркинду есть в полном объёме за 17 июля 2017 года.Тут интересно другое,в программе Мальцева Артподготовка в эфире за 2 июля есть его высказывание,что на Донбассе скоро появятся российские БУКи.Интересно откуда он это узнал за 15 дней до крушения Боинга?
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"Кацапия от участия в совместном расследовании группы отказалась." - все что надо знать
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типа за бугром неправильные Пинкертоны и Шерлоки Холмсы
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на "Корре" кацапня по поводу статьи об МН-17 такой "вой" подняла...их "бог" путин-и остальное им "пофиг"...верно сказал Тука-не станет этой "бензоколонки" -всем станет жить легче...
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корр это прибежище болванов и откровенных негодяев
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я знову ж, в 1573-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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русская свинья из вонючей лужи захрюкала за госдолг США
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Пошел третий год, как мировая прогрессивная общественность требует США опубликовать данные космической разведки...молчат как и диспетчеры, может знают чего?)
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