 Украина призвала членов Совбеза ООН больше содействовать расследованию крушения рейса МН17

С соответствующим заявлением выступил на заседании Совбеза заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня, 17 июля, мир отмечает Международный день уголовного правосудия. Сегодня третья годовщина, когда мир узнал о сбитом рейсе MH17", - отметил украинский дипломат.
Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня были сделаны важные шаги для обеспечения правосудия. В этой связи Кислица проинформировал, что 5 июля председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН был отправлен документ S/2017/580, который информирует о совместном решении стран Международной следственной группы. 7 июля, по его словам, Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в вопросе трагедии с MH17.
"В этой связи мы настоятельно призываем все государства принять меры для обеспечения полного выполнения резолюции 2166 (2014) Совета Безопасности, которая требует, чтобы все государства в полной мере способствовали усилиям по установлению ответственности", - подчеркнул представитель Украины.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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