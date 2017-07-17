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 Политика Украины
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Все про:КС (1149) отпуск (207)

 Работа Конституционного суда остановлена на месяц - все судьи ушли в отпуск

кс

Все судьи Конституционного Суда ушли в отпуск до 18 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе суда.

"С сегодняшнего дня судьи в месячном отпуске", - сказала представитель пресс-службы.

При этом не ушел в отпуск и остался дежурным судьей Михаил Гультай.

Таким образом, на данный момент в отпуске находятся 12 судей КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о Конституционном Суде

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етих гавнюков надо разогнать по силосным ямам, только зря суперзарплаты получают
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Президент напевно так не вважає, він як справжній комерсант, заслужений будівельник собачих будок та гарант Конституції простежить, щоб просто так зарплатню ніхто з них не отримував.
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Швидше за все чорну ікру на здобну булку намазує.
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Не вдавиться.Там шар ікри в 5 разів товстіший ,ніж скибка булки.
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Якщо ікру купував на вокзалі у Жмеринці - нехай насолоджується.
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Не Конституционый суд , а просроченные мошенники.
Не работа, а коррупция.
Не ушли, а улетели.
Не в ушли отпуск, а пустились жировать на взятки.
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Тише, не надо так громко порочить честь и достоенство этих замечятельных людей.
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Я чего-то пропустил?
А они до этого усердно работали оказывается!
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А что пацаны упорно поработали постановили 100500, ой простите, ниодного решения в этом году. Вы просто не представляете как это тяжело ничего не делать целых пол года. Пора отдохнуть.)
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Рішення по Закону України "Про очищення влади" цей ср...ний Конституційний Суд не може винести уже більше 2-х років. То срачка, то болячка, то пердячка... Навіщо нам такі судді?
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сподобалось "При этом не ушел в отпуск и остался дежурным судьей Михаил Гультай.Источник:https://censor.net.ua/n448156"
хтось та лишився!
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Та хай там ваші хлопці вмирають - У НАС ВІДПУСТКА, бляць. -


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На такие зарплаты они должны жить на работе и не думать за дом, не говоря уже за отпуск... Это тезис я применил по отношению к зарплатам остальных украинцев...
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Я завжди думав що судді КС та й інші судді України йдуть у високооплачувану відпустку відразу після того як стають суддями...
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Волшебники...Помню,как янык формировал несуществующее большинство из депутатских фракций,а они ему сочинили блестящее обоснования типа:если Венера зашла за Юпитер,то дважды два=5.Потом вообще за ночь поменяли конституцию нашу многострадальную...Но вот яныка нет,слава богу,но есть стойкое чувство,что подобная контора-никуда не денется.Ибо пользу приносит,кому надо...
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Альошенька! До влади дорвалися нелюди. Їм будь-який народ, будь-яка нація чи національність по бубну. Їх треба нищити, як сарану, разом з тими гречколюбами, як їх обрали! Мені 69-ий рік, бачив пів-світу, ніколи не був в їх партії і в інших,теж. Є загальнолюдські цінності. Я вмру, а ти побачиш, що я був правий... І нехай тобі повезе!
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Константин, вы знаете, хоть вы оставляете один и тот же комментарий в каждой теме, но 6лять как же актуально получается в итоге!
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все судьи ушли в отпуск)))))), один остался видимо в карты проиграл, последнее место в таблице занял по покеру))), а зачем он вообще остался, конституционный суд принимает решение большинством голосов, закрой кабинет поставь телефон на автоответчик и в розетку включи на зарядку, и лети себе куда хочешь))))), или вообще больничный возьми)))), они из отпуска прилетят, а ты на день раньше уже дежуришь, скажешь пацаны я болел, я теперь полечу отдыхать, с вашими доходами можешь номер даже не сдавать))) орган который осуществляет гарантию верховенства Конституции Украины весь в отпуск ушел))))
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Я хіба в Україні не 21 день відпустка по Закону??? Чи вони поза Законом???!!!
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Краще б вони здохли разом з суддями загальних, адміністративних, господарських судів!!! Там ніде немає людей, одні гниди на підарах. А підари всім відомі...
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В крематорій цих недолюдків, а не у відпустку. Триста тисяч їм гвоздів у тіло, а не 300 тисяч зарплати . да будуть прокляті всі ці нахлібники . Вічне їм прокляття Їхній заслужений відпочинок хай буде у пеклі.
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Интересно кто из них поехал в Крым отдыхать?
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Какая работа? Кого посадили из коррупционеров? Или не могут посадить потому что они с ними в доле?

Пускай не возвращаются.
Меньше коррупции будет в Украине без этих зажравшихся кровососущих паразитов.
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ай маладца....щас по поллимона отпускных и суки в мантиях в чоколяде....
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Ну и хрен с ними. Какая разница? С их работой Украина что, лучше станет?
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...краще щоб ці судді пішли нах,та заблукали...
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Депутаты в отпуске,судьи тоже осталось ментам и правительству смытся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРабота Конституционного суда остановлена на месяц - все судьи ушли в отпуск
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