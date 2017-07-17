 Работа Конституционного суда остановлена на месяц - все судьи ушли в отпуск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе суда.
"С сегодняшнего дня судьи в месячном отпуске", - сказала представитель пресс-службы.
При этом не ушел в отпуск и остался дежурным судьей Михаил Гультай.
Таким образом, на данный момент в отпуске находятся 12 судей КС.
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Судьи КС ушли в отпуск до 18 августа(15)
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Не работа, а коррупция.
Не ушли, а улетели.
Не в ушли отпуск, а пустились жировать на взятки.
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А они до этого усердно работали оказывается!
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хтось та лишився!
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Пускай не возвращаются.
Меньше коррупции будет в Украине без этих зажравшихся кровососущих паразитов.
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