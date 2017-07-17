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 Прокуратура АРК открыла дело на подозреваемого в госизмене экс-начальника исполнительной службы Крыма

крым

В отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы Аатономной Республики Крым начато уголовное производство за государственную измену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

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"Прокуратурой АРК по материалам главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы АРК", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, своими действиями он способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства.

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"В частности, осознавая, что начиная с февраля 2014 года территория АРК и г. Севастополь временно неподконтрольна органам власти Украины, он, по личным мотивам, вопреки интересам Украины, решил перейти на сторону врага, путем трудоустройства на условиях оккупационной власти", - говорится в сообщении.

После принятия присяги судебных приставов Российской Федерации этот гражданин Украины был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России в нелегитимном государственном образовании "Республика Крым".
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Серьёзно?? Крым сдали еще давно, а выгребать все начали только сейчас? Ребята, укрпочта и то быстрее работает!
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