 Прокуратура АРК открыла дело на подозреваемого в госизмене экс-начальника исполнительной службы Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
"Прокуратурой АРК по материалам главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы АРК", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, своими действиями он способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства.
"В частности, осознавая, что начиная с февраля 2014 года территория АРК и г. Севастополь временно неподконтрольна органам власти Украины, он, по личным мотивам, вопреки интересам Украины, решил перейти на сторону врага, путем трудоустройства на условиях оккупационной власти", - говорится в сообщении.
После принятия присяги судебных приставов Российской Федерации этот гражданин Украины был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России в нелегитимном государственном образовании "Республика Крым".
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