 Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
"Это целиком зависит от сотрудничества со следствием России и руководимых ей людей на Донбассе. Я не думаю, что кто-то специально планировал убить в тот день 298 мирных людей. Я надеюсь, что однажды Россия признает: передать сепаратистам "Бук-332" и, возможно, военных, которые умеют им управлять, было большой ошибкой", - сказал он.
В понедельник Bellingcat опубликовал призыв ко всем своим читателям помочь в установлении личностей людей, которые могут причастны к катастрофе "Боинга", - прежде всего, фигурантов прослушек СБУ с позывными Орион и Дельфин. Эксперты просят всех, у кого есть какая-либо информация, опубликовать ее в Twitter с хештегами #OrionDelfin или #ОрионДельфин.
В Bellingcat уверены, что к катастрофе причастен Сергей Дубинский по кличке Хмурый, бывший советский и российский военный разведчик. Он, как полагают эксперты, был ответственным за переправку "Бука" от российско-украинской границы к месту рокового выстрела.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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ПомпеиРассеи".
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Ага ошибка, по-любому.
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Так что... Нипуя они не признают...
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Ада Николаевна Роговцева.
украинская актриса.
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У них был царь, они его убили, а теперь хороводы водят, портреты с ним носят, бюсты мироточат, НО ошибки в убийстве не признают!
У них был вождь народов, который убивал тысячами эти народы, но опять ошибки не признают, он оказывается - вяликий менеджер!
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Он что бредит?
Источник:https://censor.net.ua/n448153
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Больше никто не должен ошибаться, московщина должна быть утилизирована.
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И да, мне одному не кажется странным мнение голландского чувака с такой фамилией?
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Откуда в Boeing 777 несвежие трупы 20 07 2014
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От редакции
Следующий ниже текст написан в режиме черного юмора, но мы сами не юморим, именно так выглядит набор российских версий знаменитой катастрофы. Те, у кого слабое чувство юмора, могут смело пропускать эту статью.
После трех лет расследований и контрмер против расследования катастрофы малазийского авиалайнера рейса МН-17, можно примерно составить картину произошедшего. Учитывая только то, что озвучила российская сторона, картина получается совершенно отличной от всех остальных и легко попадает в жанр «жесткий хоррор». Возможно мы что-то тут упустим, но это лишь потому, что охватить все замечательные версии, выдвинутые официальными лицами и «маститыми экспертами», не представляется возможным.
Итак, по мнению Москвы, ключевой фигурой в их расследовании стал некто диспетчер Карлос. Все началось задолго до дня гибели самолета. Диспетчер совершенно случайно узнал, что в Голландию свозятся замороженные трупы людей и, что самое странное - их размещают в специальном помещении грузового терминала аэропорта Амстердама. Он, будучи человеком сугубо честным и борцом за мир, решил об этом сообщить всемирно известному поборнику мира, филантропу и меценату - Путину Владимиру Владимировичу. Тот, по стечению обстоятельств и роковых случайностей, в тот момент подрабатывал на должности президента РФ. Ясно, что эта работа его тяготила и он с удовольствием показался бы на экране радара диспетчера Карлоса, вместе со стерхами, ведомыми на зимовку в теплые края.
Тем не менее, Путина эта новость сильно обеспокоила. В самом деле, к июлю 2014 года его люди на Донбассе решали эти вопросы совершенно другим способом. Они сбрасывали трупы в технические водоемы, стволы шахт и прочие неприметные места, но вот так, в холодильник грузового терминала аэропорта, они не догадались их складывать. Будучи профессиональным разведчиком, Путин почуял неладное.
Следующая шифровка от диспетчера начиналась еще более настораживающими словами: «Юстас, Алексу…», а далее, шел и вовсе загадочный текст, который трудно было понять любому, даже опытному аналитику от разведки, но не Путину. В нем речь шла о том, что у места хранения трупов, замечен украинский грузовой самолет, в ливрее авиакомпании Malaysia Airlines. А через время Карлос рассмотрел на своем радаре погрузку трупов в самолет. Путин мгновенно оценил ситуацию и службы гражданской авиации в Ростовской области получили жесткое указание вывести все воздушные потоки из районов, прилегающих к Донецкой и Луганской областям Украины. Тут можно просто поразиться чутью нацлидера, который уже просчитал, куда и когда будет лететь самолет, а главное - зачем. И это - задолго до того, как тот поднялся в воздух.
И вот, Ан 26 с малазийской раскраской, приблизился к точке крушения. Сантехник, вернее - диспетчер Карлос и тут не молчал, давай координаты злополучного борта, непосредственно в Кремль. Тревога нарастала и вот наступила кульминация. На перехват самолета, набитого «несвежими трупами» немедленно поднялся украинский же штурмовик Су, который россияне отчетливо видели со спутников. Правда, есть мнение, что штурмовиков было несколько и все они легли на боевой курс.
В это время борт №1, с Путиным на борту, пролетал совсем недалеко от места событий. Вопреки запретам полетов в этой зоне, отважный Путин решил подлететь поближе и, в случае чего - оказать первую помощь и все такое. Похоже на то, что он лично наблюдал за последующей трагедией из окна своего самолета.
Трагедия не заставила себя долго ждать. Украинский штурмовик (или даже несколько, примерно до 10 шт.) выпустил ракету по самолету Путина, ибо пилот рассмотрел в иллюминаторе самолета характерный блеск лысины. Понятно, что ракета была сделана неправильно и захватила борт с трупами.
Изначально построенный как гражданский, Ан-26 не имел средств защиты от ракет класса воздух-воздух, но попытался ввести ракету в ступор единственным доступным средством. Пока ракета наводилась на Ан-26, самолет быстро переформатировался в Боинг, но сделал это слишком поздно и был сбит ракетой. Тем временем, находящиеся на земле мирные ополченцы, военные отпускники и просто заблудившиеся российские десантники, не могли видеть этой последней метаморфозы и радостно сообщили о том, что сбит именно АН-26, причем - сбит именно этими мирными ребятами. Только позже выяснилось, что когда ракета попала в самолет, это был уже не украинский Ан-26, а малазийский Боинг и сбили его не «отпускники», а подлый украинский штурмовик или даже зенитный комплекс ВСУ, который прикинувшись то ли зерноуборочным комбайном, то ли ассенизаторской машиной, подло шнырял по территории, занятой любителями путинского мира. Понятно, что тут же обнаружилось, что между обломками самолета лежат «не свежие трупы».
Понятно, что реакция Путина и России оказалась четкой и жесткой. Путин возложил вину на Украину, которая не закрыла небо над Донбассом, как это сделала РФ. Мало того, происшествие оказалось настолько ужасным, что Россия решила заблокировать расследование катастрофы, чтобы уберечь людей от жутких подробностей. Поэтому посол РФ при ООН Чуркин наложил на стол вето, когда предлагалось создать международный трибунал. И так - три года. Причем, всем давно все ясно, но до сих пор официально версия Кремля не находит поддержки даже у китайцев. Оно и понятно, ибо нигде, кроме России, нет такой плотной духовности и таких жирных скреп.
антиколорадос
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