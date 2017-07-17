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 Политика Украины
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 Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку

самолет крушение боинг

​Арик Толер, эксперт группы Bellingcat, надеется, что хотя бы один человек, причастный к катастрофе "Боинга" (рейс МН17) на Донбассе, когда-нибудь предстанет перед судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Это целиком зависит от сотрудничества со следствием России и руководимых ей людей на Донбассе. Я не думаю, что кто-то специально планировал убить в тот день 298 мирных людей. Я надеюсь, что однажды Россия признает: передать сепаратистам "Бук-332" и, возможно, военных, которые умеют им управлять, было большой ошибкой", - сказал он.

​В понедельник Bellingcat опубликовал призыв ко всем своим читателям помочь в установлении личностей людей, которые могут причастны к катастрофе "Боинга", - прежде всего, фигурантов прослушек СБУ с позывными Орион и Дельфин. Эксперты просят всех, у кого есть какая-либо информация, опубликовать ее в Twitter с хештегами #OrionDelfin или #ОрионДельфин.

В Bellingcat уверены, что к катастрофе причастен Сергей Дубинский по кличке Хмурый, бывший советский и российский военный разведчик. Он, как полагают эксперты, был ответственным за переправку "Бука" от российско-украинской границы к месту рокового выстрела.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Яку ще "ошипку"? А як потрібно кваліфікувати 20 збитих українських літаків, купу гелікоптерів, загиблих Героїв? Це що "безпомилкові дії", згідно вагомих підстав? Кожному захворюванню ставиться діагноз, а від того наскільки він вірний, залежить тривалість життя пацієнта. Звісно що евтаназія це також лікарський засіб.
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Бля! Сраные европоцовские толерасты-либерасты! Намеренное убийство 298 человек, штатских людей, женщин и детей это ошибка? Посадить бы этого Толера в какой-то аэроплан да хуйнуть по нему ракетой "по ошибке"!
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Мордва скорей удавится чем признает свои косяки
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Оказывается, что даже конь лаВрун иногда прав бывает. Ну не "дебилы, бля"?
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ай-яй-яй, ошибка. хотели убить сотню украинцев, а сбили других. случайность, понять и простить
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если бы убили украинцев, жирножопые гансы давно бы все забыли...
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вернее и не вспоминали бы, и не знали бы о сотнях уже убитых на Донбассе и в Крыму украинцах.
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может тогда бы уже было 300 тысяч убитых за несколько лет, как в Сирии.
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Бог все видит, и вину свиномордых и вину их полицаев из дыры - рашабесы и их подпевалы, думают что бессмертны, но их ждет сюрприз...)
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Ну зачем так некрасиво говорите? Можно же сказать "Кардинальные меры по спасению Москвы от глобального потепления"...
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Хочу смотреть документальный фильм "Последний день Помпеи Рассеи".
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Нечего здесь надеятся. Московщина вздригне від всієї крові випитою нею. За всі віки.
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подготовленное убийство,теракт назвать всего лишь ошибкой...
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Перед тим як їхати, бл., "за кордон"))), не один москаль тепер штани засцить.
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Минталитет у рузьгих другой, а точнее сказать - извращенный...
Так что... Нипуя они не признают...
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в Дурдоме один дурак уже сказал однажды про радиоактивный пепел,второй про поставим мир раком,на то он и Дурдом
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Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью! (с)
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почему то уверен, что спустят на тормозах...особенно после таких фраз "Он, как полагают эксперты, был ответственным за переправку "Бука" от российско-украинской границы к месту рокового выстрела". Так переправлял или производил запуск?
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эксперт, .. кацапы, должны страдать, и это без вариантов
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Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью !!!
Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку - Цензор.НЕТ 9894
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неправильний акцент, адже той хто передає біснуватому маніаку зброю не припускається помилки, а скоює злочин
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от Путлерского мочить в сортире, до Кадыровского поставим мир раком, прошло 18 лет
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думаю что он это сказал телеканалу НВО совсем не случайно
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украинцы свой выбор сделали,либо мы идём в Евросоюз,либо вступаем в дерьмо.Мы чвой выбор сделали,но дерьмо оказалось мстительным.
Ада Николаевна Роговцева.
украинская актриса.
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"Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку" Толер - наївний як мала дитина.
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Страна-ошибка ошибки не признает!
У них был царь, они его убили, а теперь хороводы водят, портреты с ним носят, бюсты мироточат, НО ошибки в убийстве не признают!
У них был вождь народов, который убивал тысячами эти народы, но опять ошибки не признают, он оказывается - вяликий менеджер!
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Кацапи мусять нести колективну відповідальність. Це вони обрали собі цю владу і будуть нести відповідальність за всі злочини, що ця влада робить. Дмитро Стомахін, російський публіцист, відбуває вже другий термін у російських катівнях за гостру критику як російської влади, так і російського суспільства. Він, і такі одениці, як він, будуть виправдані світовим спів товариством. Решта будуть покарані.
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Ошибка??? Они там вообще в адеквате? Это не ошибка,это преступление!!
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.... что однажды Россия признает: передать сепаратистам "Бук-332" и, возможно, военных, которые умеют им управлять, было большой ошибкой", - сказал он.

Он что бредит?
Источник:https://censor.net.ua/n448153
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А может и признают. Через десяток лет опять повзрывают церкви, постреляют попов и раскулачат олигархов, развенчают культ личности, построят очередной коммунизьм на полсотни лет, а потом опять повернут всё взад. Этот день сурка в эрефии не заканчивается.
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Если Европа называет это военное преступление, совершенное кацапами "ошибкой России", то какое может быть сочувствие со стороны Украины?
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расея сама и есть ошибка природы и результат попустительства остального мира. Отсюда и все остальные ошибки - развязывание 1, 2 мировых войн, войны в Афганистане. Молдове, Чечне, Грузии, Украине, Сирии, международный терроризм.
Больше никто не должен ошибаться, московщина должна быть утилизирована.
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Скучен был бы мир без идеалистов.
И да, мне одному не кажется странным мнение голландского чувака с такой фамилией?
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Ага. Однажды небо упадёт на землю, рак засвистит и во рту вырастут грибы.
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Наивный человек! Когда, интересно знать, эти уроды признавались в своих преступлениях?! "Ошибка" здесь вообще неприменима в качестве определения этого деяния. Они, скорее всего, будут до последнего юлить и изворачиваться, придумают очередную фейковую версию, чтобы затянуть следствие и отсрочить час расплаты.
Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку - Цензор.НЕТ 2540
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Здесь еще не хватает бредовой версии о том, что рейс МН-17 был ненастоящим, а трупы в самолете несвежими. Намек на спецоперацию ЦРУ и СБУ против "невинной" россиюшки :D
Откуда в Boeing 777 несвежие трупы 20 07 2014
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Скрепами по самолету
Эксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку - Цензор.НЕТ 5644

От редакции
Следующий ниже текст написан в режиме черного юмора, но мы сами не юморим, именно так выглядит набор российских версий знаменитой катастрофы. Те, у кого слабое чувство юмора, могут смело пропускать эту статью.
После трех лет расследований и контрмер против расследования катастрофы малазийского авиалайнера рейса МН-17, можно примерно составить картину произошедшего. Учитывая только то, что озвучила российская сторона, картина получается совершенно отличной от всех остальных и легко попадает в жанр «жесткий хоррор». Возможно мы что-то тут упустим, но это лишь потому, что охватить все замечательные версии, выдвинутые официальными лицами и «маститыми экспертами», не представляется возможным.
Итак, по мнению Москвы, ключевой фигурой в их расследовании стал некто диспетчер Карлос. Все началось задолго до дня гибели самолета. Диспетчер совершенно случайно узнал, что в Голландию свозятся замороженные трупы людей и, что самое странное - их размещают в специальном помещении грузового терминала аэропорта Амстердама. Он, будучи человеком сугубо честным и борцом за мир, решил об этом сообщить всемирно известному поборнику мира, филантропу и меценату - Путину Владимиру Владимировичу. Тот, по стечению обстоятельств и роковых случайностей, в тот момент подрабатывал на должности президента РФ. Ясно, что эта работа его тяготила и он с удовольствием показался бы на экране радара диспетчера Карлоса, вместе со стерхами, ведомыми на зимовку в теплые края.
Тем не менее, Путина эта новость сильно обеспокоила. В самом деле, к июлю 2014 года его люди на Донбассе решали эти вопросы совершенно другим способом. Они сбрасывали трупы в технические водоемы, стволы шахт и прочие неприметные места, но вот так, в холодильник грузового терминала аэропорта, они не догадались их складывать. Будучи профессиональным разведчиком, Путин почуял неладное.
Следующая шифровка от диспетчера начиналась еще более настораживающими словами: «Юстас, Алексу…», а далее, шел и вовсе загадочный текст, который трудно было понять любому, даже опытному аналитику от разведки, но не Путину. В нем речь шла о том, что у места хранения трупов, замечен украинский грузовой самолет, в ливрее авиакомпании Malaysia Airlines. А через время Карлос рассмотрел на своем радаре погрузку трупов в самолет. Путин мгновенно оценил ситуацию и службы гражданской авиации в Ростовской области получили жесткое указание вывести все воздушные потоки из районов, прилегающих к Донецкой и Луганской областям Украины. Тут можно просто поразиться чутью нацлидера, который уже просчитал, куда и когда будет лететь самолет, а главное - зачем. И это - задолго до того, как тот поднялся в воздух.
И вот, Ан 26 с малазийской раскраской, приблизился к точке крушения. Сантехник, вернее - диспетчер Карлос и тут не молчал, давай координаты злополучного борта, непосредственно в Кремль. Тревога нарастала и вот наступила кульминация. На перехват самолета, набитого «несвежими трупами» немедленно поднялся украинский же штурмовик Су, который россияне отчетливо видели со спутников. Правда, есть мнение, что штурмовиков было несколько и все они легли на боевой курс.
В это время борт №1, с Путиным на борту, пролетал совсем недалеко от места событий. Вопреки запретам полетов в этой зоне, отважный Путин решил подлететь поближе и, в случае чего - оказать первую помощь и все такое. Похоже на то, что он лично наблюдал за последующей трагедией из окна своего самолета.
Трагедия не заставила себя долго ждать. Украинский штурмовик (или даже несколько, примерно до 10 шт.) выпустил ракету по самолету Путина, ибо пилот рассмотрел в иллюминаторе самолета характерный блеск лысины. Понятно, что ракета была сделана неправильно и захватила борт с трупами.
Изначально построенный как гражданский, Ан-26 не имел средств защиты от ракет класса воздух-воздух, но попытался ввести ракету в ступор единственным доступным средством. Пока ракета наводилась на Ан-26, самолет быстро переформатировался в Боинг, но сделал это слишком поздно и был сбит ракетой. Тем временем, находящиеся на земле мирные ополченцы, военные отпускники и просто заблудившиеся российские десантники, не могли видеть этой последней метаморфозы и радостно сообщили о том, что сбит именно АН-26, причем - сбит именно этими мирными ребятами. Только позже выяснилось, что когда ракета попала в самолет, это был уже не украинский Ан-26, а малазийский Боинг и сбили его не «отпускники», а подлый украинский штурмовик или даже зенитный комплекс ВСУ, который прикинувшись то ли зерноуборочным комбайном, то ли ассенизаторской машиной, подло шнырял по территории, занятой любителями путинского мира. Понятно, что тут же обнаружилось, что между обломками самолета лежат «не свежие трупы».
Понятно, что реакция Путина и России оказалась четкой и жесткой. Путин возложил вину на Украину, которая не закрыла небо над Донбассом, как это сделала РФ. Мало того, происшествие оказалось настолько ужасным, что Россия решила заблокировать расследование катастрофы, чтобы уберечь людей от жутких подробностей. Поэтому посол РФ при ООН Чуркин наложил на стол вето, когда предлагалось создать международный трибунал. И так - три года. Причем, всем давно все ясно, но до сих пор официально версия Кремля не находит поддержки даже у китайцев. Оно и понятно, ибо нигде, кроме России, нет такой плотной духовности и таких жирных скреп.
антиколорадос
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Как он себе это представляет? ХУйло на смертном одре скажет- от, бля, ашипся?Ошибка - это когда шотландского виски вместо бурбона плеснул. А когда 300 человек погибло, и не от случайного махания лопатой, а от стрельбы(!) боевыми(!) ракетами (!), это - преступление. Иначе, на какой результат стреляющие кацапы рассчитывали? На салют, типа, посмотреть? Не, мистер Толер, это не ашипка, это злонамеренные умышленные действия с заранее предсказуемым результатом.
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Он не офанарел,этот эксперт?Убийство людей-ошибка?А если бы орки сбили украинский самолёт(не дай Бог),то так и надо,не ошиблись?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭксперт Bellingcat Толер о трагедии МН17: Надеюсь, что однажды Россия признает свою ошибку
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