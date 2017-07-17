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 Политика Украины, Экономика
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 Укроборонпром на четверть увеличил экспорт украинских вооружений

укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году смог увеличить экспорт украинских вооружений на 25%.

Об этом в понедельник вечером сообщил журналистам в Херсонской облгосадминистрации заместитель генерального директора по развитию Государственного концерна "Укроборонпром" Артур Херувимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"За прошлый год мы (ДК "Укроборонпром") нарастили наш экспорт на 25% - с 570 млн долларов до 770 млн долларов", - отметил Херувимов.

По его словам, такой результат достигнут "благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами".
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