 Укроборонпром на четверть увеличил экспорт украинских вооружений

Об этом в понедельник вечером сообщил журналистам в Херсонской облгосадминистрации заместитель генерального директора по развитию Государственного концерна "Укроборонпром" Артур Херувимов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"За прошлый год мы (ДК "Укроборонпром") нарастили наш экспорт на 25% - с 570 млн долларов до 770 млн долларов", - отметил Херувимов.
По его словам, такой результат достигнут "благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами".
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