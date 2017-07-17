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 Бывшего заключенного в России снова посадили за решетку за сообщение о пытках в колонии

галкин

Суд в Кирове (Россия) приговорил к двум годам лишения свободы бывшего заключенного исправительной колонии №20 Алексея Галкина по обвинению в ложном доносе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, после освобождения в январе 2017 года Галкин рассказал о пытках в колониях Верхнекамского и Омутнинского районов. Вместе с правозащитниками бывший заключенный написал жалобу на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Следственные действия по жалобе Галкина проводили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Они обвинили его в ложном доносе.

Правозащитники планируют обжаловать приговор Галкину.

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А что ж он хотел, когда решил оклеветать наигуманнейшую пенитенциарную систему на планете Земля?
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