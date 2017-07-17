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 В Беларуси не планируется показывать российский фильм "Крым", - Киновидеопрокат

крым

Заместитель генерального директора белорусского предприятия "Киновидеопрокат" Андрей Разжавайкин заверил, что российский пропагандистский фильм "Крым" на больших экранах демонстрироваться не будет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Могу заверить, что у нас этот фильм к показу в кинотеатрах не планировался. Насколько знаю, там премьера перенесена с августа на сентябрь, но в любом случае мы не можем показывать все киноленты, которые выходят в Российской Федерации. Еще раз повторяю: у нас "Крым" к показу не предполагался, его не было даже в перспективных планах. И не будет..." - заявил Разжавайкин.

Как сообщалось ранее посольство Украины в Минске передало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с запланированным на сентябрь показом в минских кинотеатрах российского фильма "Крым".
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А, ну ясно. Удалили мой коммент и вперед гуглить. )))
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А нахер трейлер тогда пускать? Недоноски какие-то, честное слово. Стояк перед рашистами раком, но пытаются как-то маневрировать
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а шо Крым ? там ещё не зачищенная вата и совок
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Заместитель генерального директора белорусского предприятия "Киновидеопрокат"

Ау....Неандертальцы.
Может всё- таки белАрусского?
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Только на маленьких, не больше 52" Больше картинка не позволяет... То бишь для широких масс покажут по телевизору)
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И тогда главврач Маргулис телевизер запретил! (с) В.Высоцкий
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А что, Беларусь проводила фестиваль фильмов ужасов?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Беларуси не планируется показывать российский фильм "Крым", - Киновидеопрокат
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