 В Беларуси не планируется показывать российский фильм "Крым", - Киновидеопрокат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Могу заверить, что у нас этот фильм к показу в кинотеатрах не планировался. Насколько знаю, там премьера перенесена с августа на сентябрь, но в любом случае мы не можем показывать все киноленты, которые выходят в Российской Федерации. Еще раз повторяю: у нас "Крым" к показу не предполагался, его не было даже в перспективных планах. И не будет..." - заявил Разжавайкин.
Как сообщалось ранее посольство Украины в Минске передало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с запланированным на сентябрь показом в минских кинотеатрах российского фильма "Крым".
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Ау....Неандертальцы.
Может всё- таки белАрусского?
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