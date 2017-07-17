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 "Свидетелей Иеговы" окончательно запретили в России

суд

Верховный суд России признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за ее экстремистской деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации", - говорится в решении суда.

В апреле Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

Впоследствии Евросоюз выступил в защиту организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд РФ назвал "свидетелей Иеговы" экстремистами и запретил их деятельность в стране
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Иеговисты не та религия которая существует на роисе. на мордовии или шайтанизм или сатанизм с черными мессами. русня лукавому зверю поклоняется.
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Видать не захотели гундяевско-хуйловской секте десятину платить
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конкуренты для РПЦ, Гундяй был обеспокоен о прихожанах которые туда ходили,теперь он думает что ему удасться их переманить к себе,и баранов станет еще больше
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Та не, этих как раз будет становится все больше и больше и будут они поклонятся своему богу- Говняному Петуху
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Я НЕ РАБ БОЖИЙ. Я ДІТЯ БОЖЕ. мене так вчили і виростили. а мацковський патпіархат іде-на штирь !

"Свидетелей Иеговы" окончательно запретили в России - Цензор.НЕТ 9940
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- Какие у Вас отношения с Богом?
- Самые близкие.
- В смысле?
- Я его дитя.
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На роиссе как всегда перестарались и соврали. Иеговистьі аферистьі, но не єкстремистьі. Из-за єтого они не подлежали запрету.
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А провославные и прочие попы не аферисты что ли ..?? В чем принципиальная разница..??
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Я отвечу и скажу, что видел своими глазами. Православньіе не отнимают имущество в пользу церкви, православньіе не разлучают семьи, православньіе не стучат в двери...Думаю вам еще добавят.
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Да вы шо..?? Выходит что прочие попы агнецы...так да...???
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Будет тема про православие, то и поговорим об єтом. Вь задали вопрос я ответил. Если есть желание, то пишите и сравнивайте.
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Эта тема про религию....никто и ничто не мешает тут поговорить о православии.....
Тем более...что и православные...и еговы...верят в одного и того же бога.....разница лишь в том как они в него верят...и все....
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святогорські попи-мацковського патріархату відмовились отпєвать загиблого БІЙЦЯ АТО. ще докази вам потрібно ?
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Мне..?? Не мне не надо...я и без этого знаю что религия это опиум для народа.....
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може бог в них різний- чи попи все таки різні ?
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Я скажу вам по секрету....лично для меня....они все абсолютно одинаковые ....что еговы...что хренеговы...что католики..что парвославные..что мусульмане...... они только с ума сходят по разному....
И мне смешно...когда православный или мусульманин хаит свидетеля егова.....до слез смешно.....
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Так доказьівайте, что одинвковьіе, раз утверждаете. Вьі пока не привели примеров и анализа єтого.
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А что тут доказывать то..?? Бог то вроде один у всех...или православные себе что то другое придумали..???
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Если єто доказательство, то пока. Мьі говорили о другом.
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Мы говорили именно об этом....
Что разница между православным и еговым только в одном...как они славят бога.....и все....
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Вьі утверждали то, что написано вьіше. Так, что не увиливайте. Жду доказательств, что православньіе священники так же обманьівают как и пасторьі свидетелей Иеговьіх. Я же уверен в том, что церкви принципивльно разньіе.
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Свидетели Вовы победили свидетелей Иеговы.
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В россисе могут только быть Свидетели Вовы. Все остальные свидетели являются обвиняемыми.

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а они бедняги так помогали сепарне в донецке, что их молитвенные дома даже запретили громить...что то пошло не так...)
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Секта свидетелей отсутствия дорогих часов у патриарха Кирилла победила конкурентов.
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Кацап должен быть преданным едиственно правильной вере -- Московскому православию, даже если сам сомневается в существовании Бога, носить свечки и хоругвии, и участвовать во всех силовых акциях переодетых под монахов сотрудников московских спецслужб. Остальные верования отрицать как факт. При этом ссылаться на заявления некоего Гундяева, бывшего торговца сигаретами, занимающего по совместительству с непосредственной службой, генерала разведки, ещё и чин главного попа. При этом, кто такой Христос и где про него написано, знать не обязательно, а в большинстве случаев и вовсе вредно знать, так как почти все положения русского православия идут в разрез с проповедями Христа.
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На россоссии должна быть только одна секта - свидетели плешивого Х√йла...
Осталных нужно убрать...
Рузьгие, вы поклоняетесь плохому чепуршиле...
Пу Тин Х√й - это ...
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правельно сделала Росия .В Украине закрить нада.
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в Украине есть секта свидетелей открытия рошенов на каждом углу...
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лишнехромосомные как всегда - удивительно "логичны"
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тут людям отпуск срывают, выдачу паспортов задерживают, а они про свидетелей иеговы в парашке пишут. шизанутые
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Моя б власть , то вся эта нечисть свою Сторожевую Башню в урановых рудниках читала б , а ихних пастырей на дыбу....
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А если выяснится, шо они еще и сепарне помогали - ........................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Скажем так многие не в восторге от свидетелей иеговы, но кацапы превзошли всех. Даже в Иране есть свидетели иеговы. И сборище фсб- шников в лице РПЦ сыграло ключевую роль
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Якщо на рашці і є екстремістська релігійна організація то це РПЦ МП на чолі з її Прєдводітєлю Кірілкою Гундяєвим... Але на все свій час..😐😐😐
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Все, тепер відкосити від армії не вдастсья нікому у Рашці. Навіть ієговіста побриють у дісбат, дадуть саперну лопатку і на кулемети. Якось же треба вогневі позиції ворога викривати? Чуєте, кримчани? Лугандонці?
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В России коллективное чтение Библии приравняли к митингу и участники таких чтений задерживаются силовиками. Потому что всякий, кто говорит "Не убий" или "Не укради" - ненавидит все русское.
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---"Свидетели есть?"
---"Есть! А, что случилось?"
опять в подполье. 4 интернационал?. вову подсиживают .
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Отбивают паству у Кирилла...Действительно,экстремисты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Свидетелей Иеговы" окончательно запретили в России
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