 "Свидетелей Иеговы" окончательно запретили в России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
"Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации", - говорится в решении суда.
В апреле Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.
Впоследствии Евросоюз выступил в защиту организации.
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- Самые близкие.
- В смысле?
- Я его дитя.
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Тем более...что и православные...и еговы...верят в одного и того же бога.....разница лишь в том как они в него верят...и все....
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И мне смешно...когда православный или мусульманин хаит свидетеля егова.....до слез смешно.....
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Что разница между православным и еговым только в одном...как они славят бога.....и все....
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https://www.youtube.com/watch?v=q9RpiLSUNi0
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Осталных нужно убрать...
Рузьгие, вы поклоняетесь плохому чепуршиле...
Пу Тин Х√й - это ...
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---"Есть! А, что случилось?"
опять в подполье. 4 интернационал?. вову подсиживают .
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