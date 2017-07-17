 Глава Киевского метрополитена Брагинский: "К концу 2019 года планируем открыть две станции"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава предприятия Виктор Брагинский в интервью LIGA.net.
"К концу 2019 года планируем открыть две станции на Сырецко-Печерской линии. Для их обслуживания необходимо около 50 вагонов", - сказал он.
"В конце августа проект будет передан на экспертизу, и к концу года запланированы торги на строительство. Хотим начать работы уже в 2018-м и за два года запустить станции в эксплуатацию", - рассказал чиновник.
"Был утвержден вариант со станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Дальше ветка запланирована до площади Тараса Шевченко", - информирует Брагинский.
"Это будет достаточно загруженный участок. Например, ожидаемый пассажиропоток по станции "Проспект Правды" составит 60 тыс. человек. Это больше, чем сейчас по "Лесной", и сопоставимо с "Вокзальной" в летний период", - отметил он.
Напомним, ранее директор института "Киевметропроект" Виктор Яникин заявил, что КП "Киевский метрополитен" намерено продлить Святошинско-Броварскую линию до массива Новобеличи.
1793 6
Станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" запустят в 2019 году, - глава Киевского метрополитена Брагинский(22)
70% вагонов киевского метро эксплуатируются 40 лет и больше, - руководитель метрополитена Брагинский(76)
Экономически обоснованный тариф на проезд в киевском метро составляет 5,78 грн, - Брагинский(117)
"Данного товара нет в списке санкционных", - руководитель киевского метро Брагинский о закупке российских двигателей для эскалаторов(98)
Корбан обвинил Тимошенко в причастности к убийству Брагинского. ВИДЕО.(79)
Луценко: гибель бизнесмена Брагинского в Днепропетровске - убийство(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить