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Все про:Брагинский (13) Киев (17643) Метрополитен (464)

 Глава Киевского метрополитена Брагинский: "К концу 2019 года планируем открыть две станции"

метро

КП "Киевский метрополитен" планирует открыть две новые станции к 2020 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава предприятия Виктор Брагинский в интервью LIGA.net.

"К концу 2019 года планируем открыть две станции на Сырецко-Печерской линии. Для их обслуживания необходимо около 50 вагонов", - сказал он.

"В конце августа проект будет передан на экспертизу, и к концу года запланированы торги на строительство. Хотим начать работы уже в 2018-м и за два года запустить станции в эксплуатацию", - рассказал чиновник.

"Был утвержден вариант со станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Дальше ветка запланирована до площади Тараса Шевченко", - информирует Брагинский.

"Это будет достаточно загруженный участок. Например, ожидаемый пассажиропоток по станции "Проспект Правды" составит 60 тыс. человек. Это больше, чем сейчас по "Лесной", и сопоставимо с "Вокзальной" в летний период", - отметил он.

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Напомним, ранее директор института "Киевметропроект" Виктор Яникин заявил, что КП "Киевский метрополитен" намерено продлить Святошинско-Броварскую линию до массива Новобеличи.
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Придумка с одним жетоном в одни руки- Єпична! твари тупые во Главе с отбитым на голову мєром
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Проспект чего? "Правды", мля?! Декомиунизация и покойный Гия Гонгадзе нервно курят, глядя на власть порохатых мародеров
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