 "Украинского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства, - КрымSOS

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация " КрымSOS " со ссылкой на QirimInfo.
Отмечается, что об этом журналистам сообщил источник, знакомы с ситуацией. По его словам, лишение гражданства связано с новым обвинением, выдвинутым против Захтея.
Ранее также сообщалось, что Захтею планируют предъявить обвинение в хранении оружия и подделке документов (а именно российского паспорта).
Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".
Одним из задержанных ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.
Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.
Как сообщалось, на момент ареста у Захтея было как гражданство Украины, таки РФ. В марте он решил отказаться от российского гражданства, однако закон "О гражданстве Российской Федерации" не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.
Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, второго "украинского диверсанта", вернули из московского СИЗО Лефортово.
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 год.2 години томуБільше
РФ и ее жители просто досадная ошибка природы
В Керчи разгромили здание бывшего Херсонского университета
https://kerch.fm/2017/07/17/v-kerchi-vandaly-razgromili-zdanie-byvshego-hersonskogo-universiteta.html …
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Хотя мне больше похоже на то, как дикари-аборигены во времена великих географических открытий уничтожали первые поселения белых людей.
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В этом случае закавказскую республику могут ждать некоторые преференции, - например, ее водители смогут работать в нашей стране по своим национальным документам. Такое предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал сегодня на встрече со своим армянским коллегой.
torg umesten
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velikietupie...kuda im
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