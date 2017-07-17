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Все про:Крым (20147) Панов_Евгений (57)

 "Украинского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства, - КрымSOS

андрей захтей

Фигуранта дела "крымских диверсантов" Андрея Захтея лишили гражданства РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация " КрымSOS " со ссылкой на QirimInfo.

Отмечается, что об этом журналистам сообщил источник, знакомы с ситуацией. По его словам, лишение гражданства связано с новым обвинением, выдвинутым против Захтея.

Ранее также сообщалось, что Захтею планируют предъявить обвинение в хранении оружия и подделке документов (а именно российского паспорта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание вины "крымского диверсанта" Захтея не повлияет на позицию Панова, - адвокат

Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержанных ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.

Как сообщалось, на момент ареста у Захтея было как гражданство Украины, таки РФ. В марте он решил отказаться от российского гражданства, однако закон "О гражданстве Российской Федерации" не позволяет выходить из гражданства обвиняемым по уголовным делам.




Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, второго "украинского диверсанта", вернули из московского СИЗО Лефортово.
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так цеж суперпупер крымнашист... ай-яйай родина тебя бросит, сынок копирайт.
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На таке захтеє в Бориславі ніхто і не дивиться.
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Не то, что при украх.
RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 2 год.2 години томуБільше
РФ и ее жители просто досадная ошибка природы
В Керчи разгромили здание бывшего Херсонского университета
https://kerch.fm/2017/07/17/v-kerchi-vandaly-razgromili-zdanie-byvshego-hersonskogo-universiteta.html …
"Украинского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства, - КрымSOS - Цензор.НЕТ 1062
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Несколько напоминает...

Хотя мне больше похоже на то, как дикари-аборигены во времена великих географических открытий уничтожали первые поселения белых людей.
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Россия предлагает Армении закрепить у себя официальный статус русского языка
В этом случае закавказскую республику могут ждать некоторые преференции, - например, ее водители смогут работать в нашей стране по своим национальным документам. Такое предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал сегодня на встрече со своим армянским коллегой.

torg umesten
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А что фашистская роССия делает просто, доброе для людей?
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Зрозуміло, готують цього гопника на обмін. А справжніх патріотів як Сєнцова міняти не бажають. Нашій владі тут треба відповідати просто - згодні щоб відбував покарання в Україні. Якщо передасте. Ще й самі додамо. Не передасте - то й фіг з ним.
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Ну, то ж роССійський паспорт був перепоною, бо рССіянин не може бути бандитом, а от якщо його позбавити роССійського громадянства, тоді руССкоподданий стане українцем і, логічно, що терористом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Украинского диверсанта" Захтея лишили российского гражданства, - КрымSOS
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