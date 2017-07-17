 НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям: лидируют судьи и народные депутаты

Об этом сказано в ответе ведомства на запрос журналиста Цензор.НЕТ.
Более половины дел расследуются по факту незаконного обогащения, 19 - по возможному декларированию недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.
Среди фигурантов дел самую многочисленную группу образуют судьи - 17 человек. На втором месте народные депутаты - 16. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.
6 производств касаются е-деклараций служащих центральных органов исполнительной власти, по 2 - сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, по 1 - служащего СБУ, главы райгосадминистрации, заместителя главы областного совета, заместителя министра, лица высшего офицерского состава военного формирования, руководителя неприбыльного учреждения.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров не намерен инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.
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а скільки в суді, і скільки відмов від суду?
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але їх мало, в чому затримка? важкість справи, чи недостаність обгрунтувань?!
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та отож!
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БІЛЯ МОЄЇ ДАЧІ Є ГАРНА ЛЕВАДА, СДАМ ЛАУКОСТУ ЗАДЕШЕВО :D
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НАБУ проиграет.
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Із рахунком 0:61 програє (як завжди) український народ ...
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Сосо Павлиашвили также заявил, что выступал на свадьбе бесплатно, а на торжество его пригласил друг:
Выступавший на свадьбе певец Иосиф Кобзон заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что вмешиваться в семейные дела - "хамство".
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Натравит какДырку на возмутителей ватного спокойствия? Или спустит на тормозах, мол,ничего не видел, ничего не слышал?
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Хоча , йому , про це можна не хвилюватися - якщо відреагує , кацапи будуть в захваті від "справедливого царя" , а не відреагує - через кілька днів ніхто , про це , і згадувати не буде ...
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Крим забули ? Місцева вата так хотіла кацапських зарплат і пенсій ... За 3 роки мало що змінилося .
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Просто в РФії реально значно більше бабла - тому і суми відкатів і хабарів там значно вищі ...
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за 25 років скільки кешу набралося
шо думаю стерти кеш чи ні....
а вдруг там шото важноє!
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Если нет - все это до задницы.
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Однако ж все можновладці - порядочное дерьмо. И уж точно лезут во власть не для того, чтобы сделать Украину процветающей.
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Мама Левочкина ему аж 5 млн. одолжила. И всем понятно, что тут просто схема, как и в случае с квартирой Сергея.
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