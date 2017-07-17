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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1842) коррупция (7361) уголовное дело (2306) электронное декларирование (562)

 НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям: лидируют судьи и народные депутаты

набу

По итогам анализа электронных деклараций Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 61 уголовное производство.

Об этом сказано в ответе ведомства на запрос журналиста Цензор.НЕТ.

Более половины дел расследуются по факту незаконного обогащения, 19 - по возможному декларированию недостоверной информации. В действиях пяти чиновников усматриваются признаки обоих преступлений.

Среди фигурантов дел самую многочисленную группу образуют судьи - 17 человек. На втором месте народные депутаты - 16. В отношении руководителей центральных органов исполнительной власти открыто 12 уголовных производств.

6 производств касаются е-деклараций служащих центральных органов исполнительной власти, по 2 - сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов, по 1 - служащего СБУ, главы райгосадминистрации, заместителя главы областного совета, заместителя министра, лица высшего офицерского состава военного формирования, руководителя неприбыльного учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГФС подозревает Вилкула в неуплате 19,6 млн грн налогов

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров не намерен инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов и расходов для физических лиц.
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це гуд!
а скільки в суді, і скільки відмов від суду?
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В отличие от Югиковой ГПУ, здесь отчетность - как на ладони:

Головна / Діяльність / Оперативна інформація / Реєстр справ
https://nabu.gov.ua/reestr-sprav

Звіти про роботу
https://nabu.gov.ua/reports
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так є і вироки, є
але їх мало, в чому затримка? важкість справи, чи недостаність обгрунтувань?!
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"Зокрема, детективи НАБУ задокументували факт вимагання посадовцями СБУ у керівників двох комерційних підприємств 50 тис. дол. США й отримання через посередника половини від цієї суми" - это обычный недельный заработок руководителей некоторых областных управлений. А мы все удивляемся - откуда такие дорогие машины у сотрудников конторы?
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Сподіваюся, що серед згаданих суддів знайшлося місце для Вовка, голови Окружного адміністративного суду м.Києва, та його заступника Аблова. Самий нікчемний суд України і самі негідні судді...
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так, такі суди, і підпорядковуються вони кому?!
та отож!
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На потреби лоукостів уряд віддає аеропорт "Гостомель" поблизу Києва Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/na-potrebi-loukostiv-uryad-viddaye-aeroport-gostomel-poblizu-kiyeva.html
БІЛЯ МОЄЇ ДАЧІ Є ГАРНА ЛЕВАДА, СДАМ ЛАУКОСТУ ЗАДЕШЕВО :D
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ДИВНО ? мені -ні. жити по новому....на широку ногу.
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так звичайно. перший- дейдей. підполковник поліції .....ось тільки якої ? де він бидло гопнуте підполковника получило ?
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Може у в'язниці, якщо вдруге сяде, то вийде вже генералом.
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А сколько человек получили реальный срок и нюхают парашу ???????????
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Василий Иванович Петренко сидит за то, что в бухотчёте, случайно, не там поставил запятую.
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НАБУ в програші не буде ...
Із рахунком 0:61 програє (як завжди) український народ ...
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Все одно - українські судді , просто нещасні "ніщєброди" в порівнянні з кацапськими ...
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Мяч на стороне хуйла и КО, я так понимаю?

Натравит какДырку на возмутителей ватного спокойствия? Или спустит на тормозах, мол,ничего не видел, ничего не слышал?
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Самому цікаво ...))
Хоча , йому , про це можна не хвилюватися - якщо відреагує , кацапи будуть в захваті від "справедливого царя" , а не відреагує - через кілька днів ніхто , про це , і згадувати не буде ...
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Та да.При любых раскладах в выигрыше будет.
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в выигрыше точно останутся наши так называемые грантоеды, которые хорошо пристроились, пилять гранты, покупают себе квартиры, дома, машины, шикарный отдых позволяют, а НАБУ все это покрывает
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НАБУ фактически и помогло Лещенко избежать ответственности. Почему - мне до сих пор интересно и хочется пану Сытнику этот вопрос задать)
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Поэтому, многие из них искренне надеются на приход кацапов.
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100%
Крим забули ? Місцева вата так хотіла кацапських зарплат і пенсій ... За 3 роки мало що змінилося .
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Та ні ...
Просто в РФії реально значно більше бабла - тому і суми відкатів і хабарів там значно вищі ...
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я тоже тут раследую
за 25 років скільки кешу набралося

шо думаю стерти кеш чи ні....
а вдруг там шото важноє!
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Лещенко там есть?
Если нет - все это до задницы.
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откуда там Лещенко взяться, как же так друзья из НАБУ Серёжу первым делом отмазали, правда тем самым легализировали займы.
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там, наверное, и Лёвочкина нет, который у мамы одолжил 5 миллионов, а чего Бюро само ж дало добро.
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Да там походу ни друзей НАБУ, ни друзей президента точно нет))) Вот кто же своих будет трогать))
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Депутаты своих не здадут, НАЗК можно вообще закрывать.
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Судьи и депутаты - самые коррумпированные. Остальные - чуть меньше.
Однако ж все можновладці - порядочное дерьмо. И уж точно лезут во власть не для того, чтобы сделать Украину процветающей.
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Не хвилюйся - оприлюднення компромату , і втеча Кучерявого в РФ , будуть практично синхронно ...
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З якого дива хвилюватися від неіснуючої речі? А ти мрій далі, "мрійнику"...
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Зобов*язати е-декларантів покласти готівку до одного державного банку. Буде найнадійніший банк. А після цього зробити як в Індії на протязі 3-5 днів відмінити використання купюри у 500 гривень ( тих 3-5 днів -дати час для відкриття рахунків у банку і не більш ніж 70 тис на особу) Після того вводити 500 гривневу купюру нового зразка
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Сколько раз мы уже видели всю эту статистику, цифры и прочее графики от НАБУ! а когда будут конкретные дела в суде?
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Интересно, Лещенко есть в списке или НАБУ и его друг Сытник продолжает его покрывать?
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Судя по тому как Сережу от схем с квартирой отмазывал Сытник, то с уверенностью можно сказать, что НАБ в декларации Лещенко ничего подозрительного не найдет
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А Левочкин? Или Лещенко и Сытник легализовали для всех отмазку "мне мама в долг дала"?
Мама Левочкина ему аж 5 млн. одолжила. И всем понятно, что тут просто схема, как и в случае с квартирой Сергея.
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Так уже давным давно подали е-декларации и вот только сейчас НАБУ соизволили их проверить? а чем они до этого занимались? вот скорее бы уже этот аудит прошел, вот тогда все мы увидим
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Какой аудит?) НАБУ и Лещенко-Шабунин хотят сами себя контролировать через "ручного" Сторча, потому до сих пор и нет аудитора. И так и будет, пока не добьются "своего" человека на этот пост.
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НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям: лидируют судьи и народные депутаты - "Суд постановив: Ляшка не турбувати. Прокурорам не дозволили перевіряти е-декларацію політика" - прочитал в Газета "Свобода", номер 417. Или врут?
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НАБУ только расследует и расследует и большинство их расследований никак до суда добраться не могут) В НАБУ больше думают как бы лайков побольше собрать, а на качественный сбор доказательств времени и не остаётся.
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Я бы даже сказал, что они занимаются только бумажными расследованиями) Ведь мы только от них слышим и видим красивые цифры и инфографики)) Не зря НАБУ среди других антикор. органов занимает лидирующие позиции по постам в ФБ)
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Лучше б в НАБУ за деньги Януковича с таким рвением брались и возвращали, а они решили в Манафорта вцепится в аккурат предвыборной кампании в США и поиграть на стороне демократов чем и разожгли скандал и негатив Трампа.
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Из Сытника делают пиар-героя, Теперь к нему и Холодницкий подтянулся. и все это под шум и акции протеста от Шабунина, который вместе с ними распилил многомиллионные гранты на антикоррупцию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует 61 дело по е-декларациям: лидируют судьи и народные депутаты
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