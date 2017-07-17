 В сентябре состоится "круглый стол" по созданию антикоррупционных институтов в Украине, - Мингарелли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство ЕС на страницу в Facebook.
В понедельник посол ЕС Хьюг Мингарелли совместно с другими сотрудниками Представительства Евросоюза в Украине обсудили с депутатами Верховной Рады Светланой Залищук, Иваном Крулько, Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко, а также с представителями гражданского общества результаты саммита ЕС-Украина, который состоялся на прошлой неделе, 12-13 июля.
Х.Мингарелли заверил участников встречи, что в позиции ЕС по борьбе с коррупцией, которую следует ускорить и интенсифицировать, не произошло никаких изменений.
"ЕС внимательно следил за процессом создания надлежащих судебных инструментов для судебного разбирательства коррупционных правонарушений, согласно закону Украины о судоустройстве и статусе судей, который был принят в прошлом году. Мы и дальше подчеркиваем необходимость создания независимого, эффективного судебного органа с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы против коррупции. Мы призываем к прозрачному и независимому процессу создания этого органа и отбора специализированных судей", - подчеркнул Мингарелли.
В начале сентября состоится "круглый стол" относительно следующий шагов в создании надлежащих институтов, нацеленных на привлечение коррупционеров к ответственности.
Напомним, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
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