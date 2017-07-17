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 Политика Украины
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 В сентябре состоится "круглый стол" по созданию антикоррупционных институтов в Украине, - Мингарелли

мингарелли

В Представительстве Европейского Союза в Украине подчеркивают необходимость создания независимого и эффективного судебного органа и для борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Представительство ЕС на страницу в Facebook.

Также читайте: ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда, - Transparency International Украина

В понедельник посол ЕС Хьюг Мингарелли совместно с другими сотрудниками Представительства Евросоюза в Украине обсудили с депутатами Верховной Рады Светланой Залищук, Иваном Крулько, Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко, а также с представителями гражданского общества результаты саммита ЕС-Украина, который состоялся на прошлой неделе, 12-13 июля.

Х.Мингарелли заверил участников встречи, что в позиции ЕС по борьбе с коррупцией, которую следует ускорить и интенсифицировать, не произошло никаких изменений.

"ЕС внимательно следил за процессом создания надлежащих судебных инструментов для судебного разбирательства коррупционных правонарушений, согласно закону Украины о судоустройстве и статусе судей, который был принят в прошлом году. Мы и дальше подчеркиваем необходимость создания независимого, эффективного судебного органа с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы против коррупции. Мы призываем к прозрачному и независимому процессу создания этого органа и отбора специализированных судей", - подчеркнул Мингарелли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

В начале сентября состоится "круглый стол" относительно следующий шагов в создании надлежащих институтов, нацеленных на привлечение коррупционеров к ответственности.

Напомним, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
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Круглый стол с ворами на котором воры будут обсуждать,как они будут сами себя ловить и сажать .............
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одна видеокарта за 2500 гривень майнит 50 гривень в сутки чистыми, плюс отрабатывает свою электроэнергию 25 гривень в сутки.
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пора б у же вводить антикоррупционные тройки и расстрельные команды )))))
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Може хоч чимось хоч якось це нам допоможе...
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хватит нам столов !!!!! нам нужны стулья и желательно электрические, шоб один раз сел, а потом унесли !!!!
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А навіщо забирати? Краще підвести таку напругу та силу струму, щоб потім тільки попіл здувати.
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Та навіть якщо цей стіл буде квадратним або прямокутним, все залишиться так само як було. Ви не лицарі круглого столу, а Мінгареллі не Мерлін, щоб чекати від вас чарівних змін.
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И в очередной раз сядут за один стол с теми, кого нужно сажать за решётку.т Бред.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ сентябре состоится "круглый стол" по созданию антикоррупционных институтов в Украине, - Мингарелли
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