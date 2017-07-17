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 В этом году в Украине утонули уже 50 детей

пляж река спасатели

В 2017 году на водоемах Украины погибли 467 человек, из которых 50 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.

На прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибли 32 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рыбак спас двух тонувших подростков, но с третьим погиб сам, - Нацполиция Тернопольщины
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И это при том, что лето достаточно холодное и дождливое?

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