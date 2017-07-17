 В этом году в Украине утонули уже 50 детей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, спасены 355 человек, в том числе 81 ребенок.
На прошлой неделе, с 10 по 16 июля, на водных объектах страны погибли 32 человека.
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