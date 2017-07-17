 Нардеп Ильенко о политзаключенных: "Мы должны бороться за каждого, кто находится в России"

Об этом заявил народный депутат Андрей Ильенко, комментируя работу, которая проводится по возвращению в Украину политзаключенного Николая Карпюка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Подробности.
Украинские политзаключенные Николай Карпюк и Станислав Клых отбывают срок в российской тюрьме за якобы участие в военном конфликте в Чечне на стороне боевиков. Украинская сторона считает дело сфабрикованным и ведет переговоры, чтобы вернуть граждан на родину.
"К сожалению, пока эти люди находятся в незаконном, несправедливом плену, мы не можем говорить, что мы делаем все. Мы должны делать еще больше - мы, собственно, тем и отличаемся от России, которая бросает своих людей, жертвуя ими как заблагорассудится", - считает Андрей Ильенко.
По мнению парламентария, "украинцы, как европейцы, как цивилизованная страна, безусловно, должны защищать своих, и бороться за каждого, кто находится сейчас там". "Но одновременно мы понимаем, что одного нашего желания недостаточно, потому что это сложный очень процесс. Понятно, что мы должны действовать максимально, используя все площадки для освобождения Николая Карпюка и Станислава Клыха. И всем украинцам, которые по каким-то своим причинам едут на территорию России, напоминать и объяснять возможные последствия таких визитов", - продолжает народный депутат.
Политик предупреждает: поездки в Россию для граждан Украины могут закончится катастрофически. "Можно пополнить ряды политзаключенных, которые находятся там по несправедливым обвинениям. И мы понимаем, что потом этот фактор Россия пытается использовать максимально в своих грязных политических играх", - резюмирует Андрей Ильенко.
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