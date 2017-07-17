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 Хуг и другие наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по дороге М-03 из-за мин

обсе

Группа наблюдателей Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в том числе первый заместитель главы миссии Александр Хуга не смогли проехать к Светлодарску (Донецкая обл.) по автодороге М-03 из-за мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОБСЕ в микроблоге Twitter.

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"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге М-03 к Светлодарску. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - сказано в сообщении.

В миссии отметили, что Совместному центру контроля и координации (СЦКК) прекращения огня на линии разграничения сторон не удалось скоординировать процесс разминирования.

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В понедельник утром, 17 июля, СММ ОБСЕ сообщила, что группа наблюдателей миссии, включая А.Хуга, осуществят поездку по автодороге М-03 "Светлодарск-Дебальцево", предназначенной для гражданского населения, по которой "СММ должна свободно передвигаться".
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И откуда ехали? Из Дебальцево? Так сказать нужно хугу и ко, что там как-бы линия фронта. И так бывает, что на линии фронта могут быть мины.
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Ради ОБСЕ там будут что-то разминировать...
Щаз..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХуг и другие наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по дороге М-03 из-за мин
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