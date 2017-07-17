 Хуг и другие наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли проехать к Светлодарску по дороге М-03 из-за мин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОБСЕ в микроблоге Twitter.
"Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге М-03 к Светлодарску. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы", - сказано в сообщении.
В миссии отметили, что Совместному центру контроля и координации (СЦКК) прекращения огня на линии разграничения сторон не удалось скоординировать процесс разминирования.
В понедельник утром, 17 июля, СММ ОБСЕ сообщила, что группа наблюдателей миссии, включая А.Хуга, осуществят поездку по автодороге М-03 "Светлодарск-Дебальцево", предназначенной для гражданского населения, по которой "СММ должна свободно передвигаться".
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