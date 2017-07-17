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 Происшествия, Общество
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Все про:граната (641) Нацполиция (8084) Полтава (502) угрозы (565)

 Полтавчанин, угрожавший патрульным гранатой, сдался полиции

розыск

Житель Полтавы Виктор Шейко, угрожавший полицейским гранатой, добровольно сдался правоохранителям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 17 июля мужчина пришел к правоохранителям и сдался. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Напомним, 14 июля на улице Европейской в ​​Полтаве 51-летний мужчина угрожал патрульным полицейским предметом, похожим на гранату.
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Бухой наверное был...протрезвел и понял что лучше сдаться....
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судя по фотке пациент сидит на наркотиках, вероятно на таблетках циклодола. Неврологическая клиника подрихтует фейс, пенсию 1300 гривень даст, если будет молчать.
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А могли пристрелить - пожалели мусора клоуна с муляжом...
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