 Полтавчанин, угрожавший патрульным гранатой, сдался полиции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 17 июля мужчина пришел к правоохранителям и сдался. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, 14 июля на улице Европейской в Полтаве 51-летний мужчина угрожал патрульным полицейским предметом, похожим на гранату.
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