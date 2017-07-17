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 Военного, который тяжело ранил телеоператора в Кривом Роге, выпустили под залог

стрельба пистолет

Военного инструктора, который стрелял в телевизионного оператора Вячеслава Волка во время командно-штабных учений в Кривом Роге (Днепропетровская область), выпустили под залог.

Информацию о внесении залога в 400 тысяч гривен редакции подтвердил прокурор Алексей Пустоваров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Первый Криворожский".

Кто именно внес такую ​​сумму за подозреваемого, не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На учениях в Кривом Роге ранен оператор местного телеканала, - Минобороны

Семья, друзья и коллеги пострадавшего ошарашены такой новостью. На данный момент известно, что непосредственно от обвиняемого на лечение оператора было передано в первый день 8000 гривен. О передаче других денег семье Волка неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Волк, раненный на учениях в Кривом Роге, находится в тяжелом состоянии, - главврач больницы Днепра Рыженко

Напомним, 6 июля во время учений ВСУ в Кривом Роге был ранен представитель СМИ Вячеслав Волк 1988 года рождения. С огнестрельным ранением в шею он был доставлен во 2-ю городскую больницу. По данным военных, выстрел из пистолета сделал участник учений, волонтер-инструктор, когда демонстрировал журналистам, как задерживают нарушителей.

По данным полиции, в действиях 43-летнего задержанного видят признаки сразу двух преступлений - тяжкое телесное повреждение по неосторожности (статья 128 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием (статья 263). Суд избрал ему меру пресечения - 60 дней содержания под стражей.


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Тсю, система дала сбой, раньше только коррупционеров да мажоров под залог выпускали.
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Странно,что до сих пор не наградили ,нынешняя власть воров и барыг журналистов особо не жалует ...
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