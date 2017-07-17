 Новым пресс-секретарем Гройсмана станет экс-замгендиректора НОТУ Мельничук, - "Интерфакс-Украина"

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
47-летний А.Мельничук занимал должность замгендиректора НОТУ до 21 мая 2017 года, когда в ходе реорганизации телекомпании было сокращено количество заместителей.
До этого А.Мельничук был генеральным директором телеканала "НТН".
Ранее в понедельник директор департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, действующий пресс-секретарь премьера-министра Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук заявил, что подает в отставку.
64 1
Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в главную базу для лоукостов(44)
Гройсман рассчитывает на "план Маршалла" для Украины(246)
Реформы в Украине должны проводить украинцы, но можно привлекать и иностранных специалистов, - Гройсман(109)
Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО(70)
Как обмануть МВФ(0)
Украинский Ан-74 продан в Казахстан за $15 млн, - Гройсман(159)
"Осенью мы наконец выйдем на окончательное принятие долгожданных системных решений", - Гройсман о медицинской реформе(28)
Ответить