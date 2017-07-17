 На бывшей нефтебазе БРСМ на Киевщине случился пожар, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле села Крячки Васильковского района в результате проведения газосварочных работ по демонтажу резервуаров произошло возгорание остатков горюче-смазочных материалов на площади 50 кв. м в разрушенном резервуаре (объем - 900 куб. м).
Пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 4 единицы техники и 18 спасателей.
Напомним, 8 июня 2015 года начался пожар на нефтебазе компании БРСМ в Василькове Киевской области. Огонь тушили почти неделю, сгорело около 20 тыс. т нефтепродуктов. Ядовитые продукты горения - бензопирены и канцерогены - попали в воздух, воду и почву. Вследствие инцидента погибли шесть человек, полтора десятка спасателей и сотрудников терминала стали инвалидами.
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