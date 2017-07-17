EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 За рубежом
  388  24
Материалы по теме:
Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (876) Фриланд Хрыстя (35)

 Глава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17

фриланд

Канада приветствует решение Международной следственной группы по рейсу МН17 вести судебный процесс относительно этой трагедии в Нидерландах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обращении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд по случаю третьей годовщины катастрофы рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

"Канада ценит неутомимые усилия следственной группы по освещению подробностей этой трагедии. Канада также поддерживает решение о судебном преследовании и в дальнейшем полностью будет содействовать этому", - сказала Фриланд.

Она призвала международное сообщество всячески содействовать расследованию трагедии МН17. "Этот подход является эффективным способом привлечения виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами. Канада призывает все страны поддержать эти усилия, которые соответствуют призыву о подотчетности и сотрудничестве, о которых говорится в единогласно принятой резолюции Совбеза ООН 2166", - отметила министр.

Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Малайзия надеется до конца года узнать имена виновных в крушении рейса МН17, - министр транспорта

Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давно пора................ Скільки ж можна тягнути "кота за одне місце"?!....... Злочинці мають бути покарані, незважаючи ні на які політичні нюанси!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саме так . Каддафі за Локербі отримав свій держак - отримає свій держак і хуйло за Боїнг..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как там, на россии говорят? "Долго запрягают..."Думаю и надеюсь - скоро таки скачки! И кому-то будет не до веселья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну а шо??
13 век (1250г.) ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Иудеи завоевали древнерусский город… Написано в современном российском учебнике истории…

Глава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17 - Цензор.НЕТ 2835
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Глава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17 "

А зачем ? Польский самолет с правительством проглотили ? Глотайте дальше , не подавитесь , ссыкуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
всех и наказать..шоп неповадно было.. как это по кацапски)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где я говорил " наказать " ? Свои домыслы , засунь себе в очко , свинья брехливая .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ссср дохлый нападал на Финляндию 2 раза,30 ноября 1939 года и 25 июня 1941 года,по братски так сказать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
быстро только кошаки сношаются когда падают в Черное море после вылета из Сочи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В оккупированном Крыму отмечается нашествие саранчи

шо там по списку далее тьма египетская - так это не сложно, учитывая китайские кабеля, воды нет и не будет - краснеть нечему, град с потопами и смыванием дорог уже было. Значит ждем падеж крупного скотства - наследников правителей...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти