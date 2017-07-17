" Глава МИД Канады Фриланд призвала мир содействовать расследованию трагедии МН17 "

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обращении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд по случаю третьей годовщины катастрофы рейса МН17 Малайзийских авиалиний.
"Канада ценит неутомимые усилия следственной группы по освещению подробностей этой трагедии. Канада также поддерживает решение о судебном преследовании и в дальнейшем полностью будет содействовать этому", - сказала Фриланд.
Она призвала международное сообщество всячески содействовать расследованию трагедии МН17. "Этот подход является эффективным способом привлечения виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами. Канада призывает все страны поддержать эти усилия, которые соответствуют призыву о подотчетности и сотрудничестве, о которых говорится в единогласно принятой резолюции Совбеза ООН 2166", - отметила министр.
Напомним, сегодня, 17 июля, исполняется третья годовщина с момента катастрофы малайзийского "Боинга" на Донбассе.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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13 век (1250г.) ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Иудеи завоевали древнерусский город… Написано в современном российском учебнике истории…
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А зачем ? Польский самолет с правительством проглотили ? Глотайте дальше , не подавитесь , ссыкуны
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Все причем . Все .
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http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/07/17/115122/russkaya-ugroza--finlyandiya-vseryoz-gotovitsya-k-vojne-s-rossiej.shtml
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шо там по списку далее тьма египетская - так это не сложно, учитывая китайские кабеля, воды нет и не будет - краснеть нечему, град с потопами и смыванием дорог уже было. Значит ждем падеж крупного скотства - наследников правителей...
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