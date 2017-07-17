 ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда, - Transparency International Украина

Об этом заявил исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин после встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Хьюгом Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хьюг Мингарелли сегодня четко дал понять: Европейский Союз не изменил позицию о необходимости создания независимой, профессиональной судебной институции, которая призвана обеспечить борьбу с коррупцией", - сообщил он.
Я.Юрчишин отметил, что создание Антикоррупционных палат в действующих судах с действующих судей - это не новое качество, поэтому на это "наши европейские коллеги никогда не согласятся".
В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, который также был на встрече с Х.Мингарелли, отметил, что ЕС четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой.
"На сегодняшней встрече посол Мингарелли ясно и четко дал понять: ЕС не менял свою позицию, четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой и выступает за создание отдельного, независимого органа с четкой и прозрачной процедурой набора судей", - отметил нардеп.
М.Найем подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда (а не палаты) предусмотрено: меморандумом с МВФ, подписанным премьер-министров Владимиром Гройсманом, и законом Украины о судоустройстве, поданном и подписанном президентом Украины Петром Порошенко.
"В этой ситуации продавливание антикоррупционной палаты и введение в заблуждение Жан-Клода Юнкера выглядят как откровенное шулерство. Я очень надеюсь, что в скором времени точку в этом вопросе поставит и сам господин Юнкер", - написал М.Найем.
Как сообщалось, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в Киеве.
В пятницу, 14 июля, Ж.-К.Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.
"Борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - процитировали Ж.К.Юнкера в представительстве ЕС в Украине.
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А то наших,как не тасуй, а всё равно какая-то херня получается.
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на ето ми нікак пойті нє могьом , ібо ето рука москви , юлька ваговка , путіьнападьот , нє получітся показатькакнадоупгавлять стгаой... І ВААЩЄ ЕТО ГОЛОКОСТ с АНТІСІМІТІЗЬМОМ.
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А смертна кара підійде за злочин проти держави,наприклад,за сепаратизм.
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Навіть крихтою,але мусить виявити неповагу та ненависть.
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Ну что ж - будут обычные суды
А нет - так пусть Найем и собирает голоса под это - он же все может.
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Благодаря этому, при помощи папок с компроматом, абсолютно на всех потенциальных и фактических лидеров с чиновниками, достигается полная управляемость нужных процессов...а первый секретарь американского посольства, просто контролирует ситуацию, вовремя давая отмашку на публикации и посадку неугодных или вышедших из под контроля.
Кстати, борьбой с взятками, там и близко не пахнет - включая сами штаты, где даже в процессе последней президентской компании, все брали)
Просто рациональное управление любым государством - ничего личного, просто бизнес)
Отсюда и сегодняшняя нервозность зарубежных кураторов - расходов всё больше, а процессы попрежнему не контролируются - любой психовать начнет...)
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А в странах всей Восточной европе, первым делом были организованы антикоррупционные бюро, они абсолютно неподконтрольны власти и вступают в дело обычно накануне избирательных компаний...после окончания оной, терпил обычно отпускают из тюрьмы домой без последствий и конфискации. Погугли, как Лембергс в Латвии баллотировался в президенты, а сейчас опять уважаемый человек, но больше не рискует избираться...)
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ЛОШАР котрих ІМЄЮТ во всє дири і котрі за цих гнид ГАЛАСУЮТ ?
вибачте про який імідж ви говорите ?
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