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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (78) коррупция (7359) суд (21234) Евросоюз (12040) Мингарелли (99)

 ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда, - Transparency International Украина

коррупция деньги взятка

Европейский Союз не изменил позицию относительно необходимости создания независимого антикоррупционного суда.

Об этом заявил исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин после встречи с главой представительства Евросоюза в Украине Хьюгом Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Хьюг Мингарелли сегодня четко дал понять: Европейский Союз не изменил позицию о необходимости создания независимой, профессиональной судебной институции, которая призвана обеспечить борьбу с коррупцией", - сообщил он.

Я.Юрчишин отметил, что создание Антикоррупционных палат в действующих судах с действующих судей - это не новое качество, поэтому на это "наши европейские коллеги никогда не согласятся".

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, который также был на встрече с Х.Мингарелли, отметил, что ЕС четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой.

"На сегодняшней встрече посол Мингарелли ясно и четко дал понять: ЕС не менял свою позицию, четко понимает разницу между Антикоррупционным судом и палатой и выступает за создание отдельного, независимого органа с четкой и прозрачной процедурой набора судей", - отметил нардеп.

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М.Найем подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда (а не палаты) предусмотрено: меморандумом с МВФ, подписанным премьер-министров Владимиром Гройсманом, и законом Украины о судоустройстве, поданном и подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

"В этой ситуации продавливание антикоррупционной палаты и введение в заблуждение Жан-Клода Юнкера выглядят как откровенное шулерство. Я очень надеюсь, что в скором времени точку в этом вопросе поставит и сам господин Юнкер", - написал М.Найем.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в Киеве.

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В пятницу, 14 июля, Ж.-К.Юнкер через пресс-службу представительства ЕС в Украине заявил, что вопросом первостепенной важности является создание в Украине обладающего необходимыми полномочиями и ресурсами независимого, эффективного судебного органа, а название и структура этого органа уже являются деталями.

"Борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", - процитировали Ж.К.Юнкера в представительстве ЕС в Украине.
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борьба с коррупцией - трибугал и немедленное исполнение приговора
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Если бы ЕС ещё и судей подкинул своих для создания подобного суда.

А то наших,как не тасуй, а всё равно какая-то херня получается.
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Краще б суддів зі Штатів.. Разом з електричними стільцями. Або з Китаю..
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А гітаристи з Польщі не підходять? Якщо залізницею кєрувати вміють, то і судити би змогли.
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нікак нізя ... виже панімаєтє ЕТО СУВЄРЄНАЯ БАРИЖЬЯ СУДЄБНАЯ СІСТЄМА .Ето святоє .
на ето ми нікак пойті нє могьом , ібо ето рука москви , юлька ваговка , путіьнападьот , нє получітся показатькакнадоупгавлять стгаой... І ВААЩЄ ЕТО ГОЛОКОСТ с АНТІСІМІТІЗЬМОМ.
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Ох уж Эти агенты кримля никак не уймутся. Теперь вот им антикорупционный суд подавай. Сто процентов Это шатуны со зрадофилами протягивают Этот суд.
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это всё фигня. смотрите лучше первую серию 7 сезона
ЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда, - Transparency International Украина - Цензор.НЕТ 591
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Я лучше наберусь чуточку терпения и подожду ещё пару-тройку месяцев, пока все серии не выйдут, чтоб потом одним махом посмотреть.
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Подолати корупцію на Україні можна лише ввівши смертну кару за ці злочини.............
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Достатньо давати терміни та відбирати майно.
А смертна кара підійде за злочин проти держави,наприклад,за сепаратизм.
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Я б ще й кацапських тролів розстрілював би. Хоч - шкода набоїв.. Краще - мотузка без мила і "любімая бярьозка".
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Перестати виплачувати їм зарплату. Ситуація зміниться кардинально. Тут на форумі дуже мало щирих та безкорисних прихильників Петра.
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Бачите,принципово пише на Україні.
Навіть крихтою,але мусить виявити неповагу та ненависть.
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Я так понимаю Найему лучше ничего чем хоть что-то.
Ну что ж - будут обычные суды
А нет - так пусть Найем и собирает голоса под это - он же все может.
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Во всех странах, вставших на демократических путь развития, первым делом должно быть образовано антикоррупционное бюро не подпадающее под юрисдикцию своего государства.
Благодаря этому, при помощи папок с компроматом, абсолютно на всех потенциальных и фактических лидеров с чиновниками, достигается полная управляемость нужных процессов...а первый секретарь американского посольства, просто контролирует ситуацию, вовремя давая отмашку на публикации и посадку неугодных или вышедших из под контроля.
Кстати, борьбой с взятками, там и близко не пахнет - включая сами штаты, где даже в процессе последней президентской компании, все брали)
Просто рациональное управление любым государством - ничего личного, просто бизнес)
Отсюда и сегодняшняя нервозность зарубежных кураторов - расходов всё больше, а процессы попрежнему не контролируются - любой психовать начнет...)
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В Ливии, Сирии и Ираке именно так и стало?
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Они ещё в поиске и там стреляют к тому же)
А в странах всей Восточной европе, первым делом были организованы антикоррупционные бюро, они абсолютно неподконтрольны власти и вступают в дело обычно накануне избирательных компаний...после окончания оной, терпил обычно отпускают из тюрьмы домой без последствий и конфискации. Погугли, как Лембергс в Латвии баллотировался в президенты, а сейчас опять уважаемый человек, но больше не рискует избираться...)
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Наши наперсточники никак не уймутся. Всех держат за дураков. Хрен бы с ними самими, но имидж государства опускать ниже плинтуса ради своего воровства - это уже за гранью.
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імідж КОГО ?
ЛОШАР котрих ІМЄЮТ во всє дири і котрі за цих гнид ГАЛАСУЮТ ?
вибачте про який імідж ви говорите ?
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Про имидж Украины! Независимо от голосующих гнид и лошар. Вы забыли? УКРАЇНА понад усе!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не изменил позицию относительно создания антикоррупционного суда, - Transparency International Украина
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